Xử lý người đàn ông dùng AI tạo video "cưỡi trăn" bơi giữa hồ Hoàn Kiếm

Tối 8/1, Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an Hà Nội vừa xử lý một trường hợp sử dụng công nghệ AI, đăng tải video clip sai sự thật về di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Hà Nội.

Người bị xử phạt là ông N.H.A. (50 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Trước đó, ông A. đã đăng tải video có tiêu đề "truyền nhân Lạc Long Quân đây rùi", trong đó có hình ảnh ông này đang ngồi trên một con trăn khổng lồ bơi giữa hồ Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan công an, ông A. khai nhận đã sử dụng điện thoại tạo video AI có hình ảnh của mình ngồi trên con trăn bơi giữa hồ Hoàn Kiếm với mục đích "câu like", "câu view".

Clip tạo bởi công nghệ AI được ông A đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Hà Nội).

Làm việc với công an, ông A. đã nhận thức việc đăng tải video AI có nội dung trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh Hà Nội và cam kết không tái phạm.

PA05, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao nhận thức trong việc nhận diện các sản phẩm từ AI có nội dung xuyên tạc, giả mạo để kịp thời ngăn chặn, tuyệt đối không chia sẻ, bình luận.

Đồng thời, Công an Hà Nội cũng nghiêm cấm sử dụng AI để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật; giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, xâm phạm quyền lợi người dân hoặc gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.