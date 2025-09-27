Đường bơi Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup tạo ra thử thách thú vị

Hôm nay (27/9), giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức tại Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên ở 3 nội dung: gồm Open Water Mixes Team Relay, Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors.

Rất đông VĐV trải nghiệm đường bơi ở giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 (Ảnh: Quyết Thắng).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giải Aqua Warriors xuất hiện nội dung Tiếp sức đồng đội hỗn hợp bơi ngoài trời (Open Water Mixed Team Relay) 4x750m. Mỗi đội gồm 4 vận động viên (tối thiểu 1 nam và 1 nữ), từng vận động viên lần lượt thực hiện chặng bơi 750m trước khi trao chip cho đồng đội.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hơn 2000 VĐV đã đăng ký tham dự các nội dung của giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025. Giải đấu chứng kiến số lượng VĐV đăng ký đông nhất từ trước tới nay.

Thời tiết ở Vân Đồn nắng đẹp, gió nhẹ. Do đó, rất đông VĐV đã ra bãi biển ở Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City trải nghiệm đường bơi thử.

Anh Quang Hòa tới từ Đắk Lắk, người có mặt rất sớm ở đường bơi trải nghiệm, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội thi đấu ở giải Aqua Warriors. Tôi sẽ thi đấu ở hai nội dung Ultra Aqua Warriors và bơi relay. Do đó, tôi đã có mặt ở đây từ sớm để trải nghiệm đường bơi.

Các VĐV nhí háo hức trải nghiệm đường bơi ở Vân Đồn (Ảnh: Quyết Thắng).

Đối với tôi, đường bơi ở giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 mang tới nhiều thử thách nhất trong số các giải đấu tôi từng tham dự trước đây. Đường bơi có dòng chảy hướng về trái, các VĐV không có kinh nghiệm rất dễ bị trôi vào phao. Tôi không ngại thời tiết nắng tại đây, mà chỉ ngại dòng chảy. Đó là thử thách mà tôi cần vượt qua nếu muốn đạt thành tích cao ở các nội dung mình tham dự”.

Tương tự, VĐV nhí Phạm Minh Châu (10 tuổi, tranh tài ở nội dung Juniors Aqua Warriors) cho biết: “Đối với cháu, đây là đường bơi khó và tạo ra nhiều thử thách. Đường bơi ở Vân Đồn khó hơn rất nhiều so giải đấu ở Hạ Long. Ở Hạ Long, đường bơi thẳng hơn, còn ở Vân Đồn, đường bơi sóng lớn, bơi rất tốn sức. Cháu sẽ cố gắng để thi đấu vào chiều nay”.

VĐV nhí Minh Châu thừa nhận đường bơi ở Vân Đồn mang tới nhiều thử thách vì sóng tạt ngang, bơi rất khó (Ảnh: Quyết Thắng).

Chị Lê Phương Vy tới từ đội Saigon Athletic cũng có chung nhận định: “Sóng ở đường bơi Vân Đồn rất thú vị, mang tới thử thách lớn với các VĐV. Tôi không dám chắc mình có thể hoàn thành nội dung của mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Chị Phương Vy trải nghiệm đường bơi ở Vân Đồn (Ảnh: Quyết Thắng).

Thầy Đỗ Chiến Thắng của đội bơi DL, người huấn luyện cho rất nhiều VĐV nhí tham dự giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025, chia sẻ: “Đường bơi siết, khiến cho các VĐV nhí rất khó bơi. Còn người lớn cần phải biết sighting (đưa mắt lên mặt nước quan sát đường bơi) nếu sẽ rất mệt vì bị sóng đánh ra xa. Tôi đánh giá đây là đường bơi khó khăn nhất trong các giải đấu Aqua Warriors trong năm nay”.

Thầy Chiến Thắng hướng dẫn VĐV nhí (Ảnh: Quyết Thắng)

Trong ngày 27/9, hai nội dung Kids Aqua Warriors (bơi 150m, chạy 1km) và Junior Aqua Warriors (bơi 300m, chạy 2km) sẽ chứng kiến màn tranh tài của các VĐV nhí, lần lượt từ 5-8 tuổi và 9-11 tuổi.

Ngày thi đấu thứ 2 (28/9) sẽ diễn ra 4 nội dung thi đấu, gồm Ultra Aqua Warriors (bơi 5km, chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km, chạy 15km), Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km, chạy 10km) và Sprint Aqua Warriors (bơi 750m, chạy 5km). Đây đều là những nội dung hấp dẫn và hứa hẹn cuộc cạnh tranh khốc liệt, kịch tính giữa các VĐV.

Đáng chú ý, ở nội dung Ultra Aqua Warriors Solo, lần đầu tiên các VĐV được phép có pacer (người dẫn tốc) trong phần thi chạy 21km là một điểm nhấn độc đáo của giải đấu.

Sơ đồ đường bơi cự ly Open water mixed team relay tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Ultra Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Olympic Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Sprint Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Junior Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).

Sơ đồ đường bơi và chạy cự ly Kids Aqua Warriors tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: BTC).