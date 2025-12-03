HLV Hoàng Anh Tuấn: “Indonesia đáng gờm hơn Thái Lan với U22 Việt Nam”

16h chiều nay (3/12), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại SEA Games 33, bằng trận đấu gặp đội tuyển U22 Lào. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đến với Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay với tư cách ứng cử viên vô địch rất nặng ký.

Người tiền nhiệm của ông Kim Sang Sik ở chính đội tuyển U22/U23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao cơ hội của chúng ta và dự báo hành trình của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Một ngày trước giờ bóng lăn trên đất Thái Lan, HLV Hoàng Anh Tuấn dành buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí, bàn về tương quan lực lượng của chúng ta so với các đối thủ trong khu vực, bàn về cơ hội giành Huy chương vàng (HCV) của đội tuyển U22 Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao cơ hội của U22 Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ứng cử viên vô địch thường có chiến lược riêng

Trước U22 Lào vốn yếu hơn so với chúng ta, theo ông U22 Việt Nam cần một trận thắng đậm hay chỉ cần 3 điểm cùng một chiến thắng vừa phải trong ngày ra quân là đủ?

- Xét tương quan lực lượng giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Lào, nền bóng đá Việt Nam mạnh hơn nền bóng đá Lào rất nhiều. Đội tuyển U22 Việt Nam cũng mạnh hơn hẳn so với U22 Lào.

Dĩ nhiên, trong bóng đá không được phép chủ quan, nhưng việc đội tuyển U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào là khả năng rất dễ xảy ra. Dù vậy, theo tôi ,đội tuyển U22 Việt Nam không nhất thiết phải thắng quá đậm ở trận đấu ra quân. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là 3 điểm, chứ không phải là chạy đua về hiệu số bàn thắng bại.

Với bảng đấu chỉ có 3 đội, hiệu số bàn thắng bại thật ra không quá quan trọng. Đằng nào U22 Việt Nam cũng phải quyết thắng U22 Malaysia ở trận tiếp theo của vòng bảng. Hơn nữa, chúng ta thi đấu để nhắm đến việc lọt vào trận cuối cùng, trận chung kết, chứ không phải chỉ đá một trận rồi thôi.

Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?

- Mọi HLV trên thế giới đều có tính toán đường dài khi bước vào các giải đấu cúp. Không một HLV nào muốn đội của mình dốc toàn bộ sức lực và để lộ toàn bộ điểm mạnh chỉ sau trận đầu tiên.

HLV Kim Sang Sik đã có chiến lược đường dài cho U22 Việt Nam? (Ảnh: VFF).

Nhiều khả năng HLV Kim Sang Sik cũng vậy, ông ấy cũng đã thực hiện điều này vài lần ở các giải đấu quốc tế của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, nên thắng tưng bừng đội U22 Lào trong ngày ra quân có khi không phải là ưu tiên của U22 Việt Nam.

Nhìn toàn cục, các ứng cử viên khác cho ngôi vô địch như U22 Thái Lan và U22 Indonesia cũng thường chọn con đường tương tự.

Thái Lan trong quá khứ là một ví dụ. Ngay ở thời điểm họ mạnh nhất, họ vẫn không ít lần khởi đầu các giải đấu ở Đông Nam Á khá chậm rãi, đôi lúc nhiều người còn ngỡ họ suy yếu so với sức mạnh thực của chính họ. Chỉ khi vào sâu trong các giải đấu nói trên, Thái Lan mới trở nên đáng gờm hơn, các đội mạnh mới trở nên đáng gờm hơn. Đấy thường là chiến lược của các đội mạnh.

U22 Thái Lan, Indonesia là đối thủ khó chịu, U22 Malaysia khó cản U22 Việt Nam

Vậy so với các đội mạnh nhất tại SEA Games lần này, U22 Việt Nam đang đứng ở đâu?

- Về lý thuyết, như tôi đã nói, U22 Thái Lan và U22 Indonesia là những đội mạnh. Thái Lan có ưu thế sân nhà, nền tảng của bóng đá Thái Lan thuộc top đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội tuyển U22 Thái Lan đến với SEA Games 33 với không ít vấn đề.

Giải vô địch quốc gia Thái Lan vẫn diễn ra trong thời gian bóng lăn ở SEA Games, các CLB Thai-League không muốn nhường hết cầu thủ tốt nhất của họ trong lứa tuổi 22 cho đội tuyển U22 Thái Lan.

Về mặt này, đội tuyển U22 Việt Nam có lợi hơn so với U22 Thái Lan. Giải trong nước và các đội bóng trong nước ủng hộ hoàn toàn cho U22 Việt Nam, đội bóng của HLV Kim Sang Sik được ưu tiên những nhân sự tốt nhất, cho mục tiêu tranh HCV SEA Games.

Bóng đá trẻ Việt Nam phát triển ổn định (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Còn về U22 Indonesia và U22 Malaysia thì sao thưa ông, đây là những đội hiện được người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất quan tâm?

- Với Indonesia, đội bóng này phát triển bóng đá trẻ khá tốt trong thời gian gần đây. Các đội U17 và U19 của Indonesia vài lần thắng các đại diện của bóng đá Việt Nam ở các giải khu vực trong những năm qua. Đây là đối thủ rất đáng gờm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta yếu thế so với họ.

Thứ nhất, trong một vài thời điểm cụ thể, khi các đội U17 và U19 Indonesia thắng các đội U17 và U19 Việt Nam trong những năm trước đây, họ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, yếu tố rất quan trọng với các giải đấu trẻ. Thứ nhì, mỗi giai đoạn mỗi khác, bóng đá trẻ Việt Nam cũng phát triển rất ổn định trong vài năm qua.

Thực tế là khi lên đến lứa tuổi 22 hay 23, các đội tuyển Việt Nam đã thắng lại những đội cùng trang lứa của bóng đá Indonesia. Có nghĩa là họ mạnh, nhưng U22 Việt Nam vẫn có thể thắng được họ, khi chúng ta phát huy tốt các điểm mạnh của mình.

Còn với bóng đá Malaysia, hiện tại họ có quá nhiều vấn đề. Họ đang khủng hoảng, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tính kế thừa trong bóng đá trẻ Malaysia không tốt, chủ yếu chỉ dựa vào cầu thủ nhập tịch. Chính vì thế, khả năng U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia để vượt qua vòng bảng không khó.

Nguồn nhân lực dồi dào

Về phía U22 Việt Nam, chấn thương của tiền vệ đội trưởng Văn Trường liệu có ảnh hưởng đến đội bóng của HLV Kim Sang Sik?

- Nói không ảnh hưởng thì không đúng, vì Văn Trường là một trong những cầu thủ tốt nhất, thi đấu ổn định nhất của U22 Việt Nam trong thời gian dài vừa qua. Cậu ấy thậm chí đã khoác áo đội tuyển quốc gia.

Không chỉ có Văn Trường, việc Bùi Vĩ Hào không thể khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam cũng là điều đáng tiếc. Bùi Vĩ Hào cũng là tuyển thủ quốc gia và là cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao. Có thể cậu ấy chưa hồi phục chấn thương, chưa đạt trạng thái tốt nhất sau khi nghỉ thi đấu suốt thời gian dài vừa qua.

Chấn thương của Văn Trường (phải) không ảnh hưởng đến cơ hội giành HCV SEA Games của U22 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Dù vậy, riêng ở đấu trường SEA Games, những sự vắng mặt vừa nêu vẫn chưa khiến chúng ta mất đi tư thế ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch. U22 Việt Nam vẫn cực mạnh ở đấu trường SEA Games dù thiếu vắng những cầu thủ quan trọng nói trên.

Vậy đâu là điểm mạnh nhất của U22 Việt Nam vào lúc này, thưa ông?

- Sự đồng đều là điểm mạnh rất đáng kể của chúng ta. Trong đội hình U22 Việt Nam vẫn còn những gương mặt có thể thay thế những người đã bị chấn thương hoặc chưa đạt thể lực tốt nhất. Thành phần còn lại vẫn đủ sức giúp U22 Việt Nam nhắm đến tấm HCV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

Có thể nhìn vào chi tiết sau đây để thấy sự đồng đều của U22 Việt Nam. Chúng ta dồi dào nguồn lực đến mức sau khi Văn Trường chấn thương, HLV Kim Sang Sik vẫn có thể loại tiếp một nhân vật khác, có khả năng thay Văn Trường ở hàng tiền vệ, đó là Đức Việt.

Điều đó phản ánh trong đầu HLV Kim Sang Sik đã hình thành phương án nhân sự tốt ở hàng tiền vệ, trong tay ông Kim có đủ nhân sự để xây dựng tuyến giữa mạnh. Cũng có nghĩa là những nhân tố còn lại vẫn đủ sức tạo ra sự đồng đều cho toàn đội, xét trên bình diện đấu trường SEA Games.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!