Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan ở đâu?

Hôm nay (6/1), U23 Việt Nam chính thức bước vào hành trình ở giải U23 châu Á gặp đối thủ U23 Jordan. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với đoàn quân HLV Kim Sang Sik khi có thể quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp ở bảng A.

U23 Việt Nam đặt quyết tâm cao ở giải U23 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các đài truyền hình như VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U23 Việt Nam bước vào giải U23 châu Á với sự tự tin cao độ khi vừa giành chức vô địch SEA Games 33. Sau khi thống trị bóng đá Đông Nam Á, “Những chiến binh sao vàng” cần lời khẳng định ở đấu trường châu Á.

Kỳ vọng rất lớn đang được đặt vào đôi chân của Văn Khang, Đình Bắc, Quốc Việt… tại giải đấu năm nay. Họ là những cầu thủ đã có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở giải trẻ và gặt hái thành công nhất định. Đặc biệt, đội trưởng Văn Khang sẽ bước vào giải U23 châu Á lần thứ ba trong sự nghiệp sau khi tham dự vào các năm 2022 và 2024.

Trong khi đó, U23 Jordan không vượt qua vòng bảng ở hai giải đấu năm 2022 và 2024 nhưng họ vẫn tỏ ra đáng gờm. Đội tuyển Jordan đã lần đầu tiên có vé tham dự World Cup trong lịch sử. Điều đó cổ vũ rất lớn tới các cầu thủ trẻ của đất nước này.

U23 Jordan là chướng ngại vật đầu tiên của U23 Việt Nam (Ảnh: JFA).

Trước giải đấu, U23 Jordan phần nào cho thấy sự khó chịu khi cầm hòa hai đối thủ mạnh là U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan trong các trận giao hữu.

Trong quá khứ, hai đội từng gặp nhau hai lần tại giải U23 châu Á. Ở giải đấu năm 2016, U23 Jordan đã đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số 3-1. Sau đó, tới giải U23 châu Á 2020, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Phát biểu trước báo giới, HLV Kim Sang Sik cho biết: “U23 Việt Nam đến với giải U23 châu Á 2026 với hành trang là tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33. Đây là động lực rất lớn để chúng tôi hướng tới việc tạo nên dấu ấn ở đấu trường châu lục.

Chúng tôi không tự mãn, các cầu thủ của tôi khiêm tốn, nhưng chúng tôi tự tin hướng đến việc tìm kiếm những kết quả tốt hơn, những mục tiêu xa hơn.

Các đối thủ Saudi Arabia, Kyrgzystan và Jordan chắc chắn mang lại thử thách lớn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi tự tin mình có sự chuẩn bị tốt. U23 Việt Nam muốn tìm vé vào tứ kết. Chúng tôi đã có thời gian tập huấn kéo dài hai tháng, bao gồm chiến dịch SEA Games 33. Chính vì thế U23 Việt Nam là đội bóng có sự gắn kết rất cao”.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Jordan

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh; Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Minh Phúc; Quốc Việt, Đình Bắc.

U23 Jordan: Murad Al Faluji; Ali Hajabi, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha; Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi; Odeh Fakhouri, Baker Kalbouneh.