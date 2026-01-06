U23 Việt Nam chinh phục giải U23 châu Á 2026: Giấc mơ kỳ vĩ trỗi dậy

“Tôi có một giấc mơ”

“Tôi có một giấc mơ”, đó là một trong những bài diễn văn hay nhất thế giới được mục sư Martin Luther King Jr. đọc trên bậc thềm Đài Tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) vào ngày 28/8/1863. Nội dung bài diễn văn nói lên giấc mơ cháy bỏng của vị mục sư này cho tương lai người da màu được đối xử bình đẳng, chung sống hòa thuận.

Từ trong sâu thẳm trái tim mình, bất kỳ ai cũng có giấc mơ, hoài bão riêng. Đó có thể là giấc mơ của cá nhân hay vì cộng đồng giống như Luther King Jr. Suy cho cùng, giấc mơ chính là hạt giống, để ươm mầm cho những hoài bão lớn lao trong tương lai.

Sau thành công ở cấp độ Đông Nam Á, U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục giải U23 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

U23 Việt Nam bước vào giải U23 châu Á với giấc mơ cháy bỏng. Trong chia sẻ với báo Dân trí sau khi giành chức vô địch SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik từng thừa nhận có giấc mơ tái hiện kỳ tích giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018 của người tiền nhiệm Park Hang Seo.

Công bằng mà nói, HLV Kim Sang Sik đã thành công ở cấp độ Đông Nam Á. Ông là chiến lược gia duy nhất ở khu vực thâu tóm ba danh hiệu là AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm. Thế nhưng, khi bước ra đấu trường châu Á, HLV người Hàn Quốc vẫn bị nghi ngờ.

Thực tế, kể từ khi dẫn dắt các đội bóng Việt Nam, HLV Kim Sang Sik chưa có nhiều cơ hội cọ xát ở đấu trường châu Á. Ông chỉ có duy nhất trận đối đầu với Iraq ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 là trận đấu xứng tầm (tuyển Việt Nam thua 1-3). Trong khi đó, HLV Park Hang Seo từng gây ấn tượng ở châu lục khi lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam và vào bán kết Asiad 2018 cùng U23 Việt Nam.

Chính vì thế, người hâm mộ chờ đợi cú “bật nhảy” của HLV Kim Sang Sik ở đấu trường châu lục. Trước đây, HLV Park Hang Seo đã thừa nhận không nghĩ sẽ làm việc lâu dài ở Việt Nam nhưng rồi, ông đã nuôi dưỡng những giấc mơ “điên rồ” và biến nó trở thành sự thật.

HLV Kim Sang Sik thậm chí từng thổ lộ với tờ Sport Seoul: “Tôi không nghĩ hành trình của tôi ở Việt Nam lại đi xa tới vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng mình cần cố gắng để không làm mang tiếng HLV Park Hang Seo, nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi. Và giờ đây, ông đang được nhắc tới về “ma thuật đen” khi dẫn dắt các đội bóng Việt Nam.

Trong cuộc sống, nếu không có giấc mơ, chúng ta đã “chết” ở ngay điểm xuất phát. Chính vì vậy, đừng cười nhạo nếu HLV Kim Sang Sik và U23 Việt Nam đặt mục tiêu giành chức vô địch giải U23 châu Á 2026. Bóng đá Việt Nam không thể nhìn vào ngôi á quân giải U23 châu Á thời HLV Park Hang Seo và xem như cột mốc không thể với tới.

U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik mơ tái hiện kỳ tích của thế hệ đàn anh ở Thường Châu năm 2018 (Ảnh: VFF).

“Chúng tôi sẽ đi trên con đường của riêng mình" HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh trong buổi họp báo trước trận gặp U23 Jordan. Trên con đường ấy, ông và các học trò rất muốn làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam cũng như Đông Nam Á với chức vô địch giải U23 châu Á, dẫu biết rằng giấc mơ này không dễ để thực hiện.

Tuy nhiên, ngay cả khi trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá U23 Việt Nam là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U23 châu Á, chúng ta không thể tự hạ thấp giấc mơ của mình.

HLV Kim Sang Sik xây dựng kỷ nguyên vàng

Nếu xem giải U23 châu Á là đỉnh núi thì U23 Việt Nam làm rất tốt ở các chặng đường phía trước. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã xác lập vị thế thống trị ở Đông Nam Á khi giành hai chức vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Đáng chú ý, U23 Việt Nam đều thắng đội chủ nhà U23 Indonesia và U23 Thái Lan trong trận chung kết những giải đấu đó.

Vì vậy, người hâm mộ có quyền tin tưởng vào bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam. Tinh thần và ý chí thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã được “tôi rèn” qua nhiều trận đấu ở các cấp độ trẻ khác nhau.

HLV Kim Sang Sik đang giúp bóng đá Việt Nam đi đúng hướng (Ảnh: Mạnh Quân).

Và giờ đây, U23 Việt Nam sẽ bước tới chặng đường cuối cùng trước khi “trưởng thành”, đó là giải U23 châu Á. Sau giải đấu, nhiều thành viên trong đội hình này nhiều khả năng sẽ là trụ cột của đội tuyển quốc gia ở tương lai. Do đó, có thể hiểu tầm quan trọng của giải đấu này.

Chia sẻ với Dân trí, chuyên gia Bae Ji Won, người từng làm trợ lý cho HLV Park Hang Seo ở thời kỳ hoàng kim, tin rằng thế hệ của Khuất Văn Khang, Đình Bắc… thực sự có tài năng, bản lĩnh. Họ hoàn toàn có thể bước trên con đường của Công Phượng, Quang Hải… trong quá khứ.

Vị HLV người Hàn Quốc cho biết: “Tôi muốn nhấn mạnh một yếu tố quan trọng. Đó là thời điểm bóng đá Việt Nam vươn lên tầm cao châu Á, vượt khỏi khu vực Đông Nam Á, khi các đội tuyển Việt Nam (đội tuyển quốc gia, U23) gặt hái được những thành tích ấn tượng tại các giải đấu lớn năm 2018. Thế hệ Công Phượng, Quang Hải chính là đại diện tiêu biểu cho giai đoạn đó.

Trong bóng đá, sức mạnh tạo nên những kết quả kỳ diệu thường bắt nguồn từ một nền tảng tâm lý vững vàng. Bản lĩnh và khát khao vượt qua khó khăn mang lại động lực rất lớn cho cầu thủ. Do đó, tôi tin rằng lứa cầu thủ U23 Việt Nam có thể tiến xa nếu phát triển đúng hướng”.

Dẫu ở phía trước, U23 Việt Nam sẽ phải đối đầu với cường địch như U23 Saudi Arabia, U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan, nhưng trước tiên, chúng ta cần phải vượt qua chính bản thân mình. Không ai nghĩ rằng, U23 Việt Nam năm 2018 có thể đi xa tới vậy ở Thường Châu. Giờ đây, biết đâu, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đang chuẩn bị làm nên cơn địa chấn tương tự.

U23 Việt Nam cho thấy bản lĩnh và sự hiệu quả (Ảnh: Anh Khoa).

Dưới thời HLV Kim, U23 Việt Nam không chơi hoa mỹ, thêu hoa dệt gấm nhưng đang trình diễn thứ bóng đá đơn giản, hiệu quả. Không dễ để xuyên thủng lưới các đội bóng Việt Nam ở thời điểm này. Ngoài ra, HLV sinh năm 1976 còn được biết đến với biệt tài xoay chuyển cục diện nhờ khả năng thay người, đọc trận đấu rất tốt.

Đó là nền tảng, cơ sở để tin vào thành công trong hành trình sắp tới của U23 Việt Nam. Họ hãy cứ mơ nếu có thể và dùng trọn tâm huyết và khát vọng để thực hiện giấc mơ đó.