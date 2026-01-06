HLV Hoàng Anh Tuấn hiến kế để U23 Việt Nam tiến xa ở giải U23 châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn là vị chiến lược gia gần nhất dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2024 và đưa đội bóng giành quyền vào tứ kết. Ông Tuấn hiểu đội tuyển U23 Việt Nam, hiểu bóng đá trẻ nước ta nhờ khoảng thời gian 10 năm làm HLV các đội trẻ trong nước.

Theo đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á năm nay, do các đối thủ mà chúng ta đụng độ có chất lượng tốt hơn so với những đội bóng ở SEA Games 33. Dù vậy, cũng theo vị HLV này, cơ hội dành cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik không nhỏ.

Ngay trước khi bóng lăn ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan tối nay, HLV Hoàng Anh Tuấn dành buổi trò chuyện với phóng viên Dân trí.

HLV Hoàng Anh Tuấn (phải) đánh giá U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ tại giải U23 châu Á (Ảnh: Thành Đông).

Tính chất khác hẳn so với SEA Games

Ông đánh giá thế nào về U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026, giải đấu này ra sao so với chiến dịch SEA Games 33 mà chúng ta vừa giành được huy chương vàng (HCV)?

- Đối thủ mà chúng ta sắp đụng độ tại VCK giải U23 châu Á khác hẳn với các đối thủ mà chúng ta đã gặp tại SEA Games 33. Các đối thủ sắp tới mạnh hơn so với những đối thủ đã qua, nên lối chơi của U23 Việt Nam tại giải châu Á có thể sẽ khác.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối diện với áp lực lớn hơn tại VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, đây là điều mà có lẽ chúng ta đã xác định ngay từ đầu, U23 Việt Nam đến đây để chiến đấu chứ không phải đến với giải châu Á để đi du lịch, việc gặp áp lực cũng là điều bình thường.

Tính chất của các trận đấu tại giải U23 châu Á sẽ hoàn toàn khác với các trận đấu ở SEA Games. Đối thủ mạnh hơn, nên U23 Việt Nam sẽ thi đấu khoa học hơn, thận trọng hơn, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn sẽ có sự tự tin ở những trận đấu trước mắt.

Các chấn thương liên tiếp xuất hiện ở đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian qua, liệu điều đó có ảnh hưởng đến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik trong những ngày tới?

- Việc đội tuyển U23 Việt Nam thiếu vắng Văn Trường và Vĩ Hào ở giải U23 châu Á là điều khá đáng tiếc, nhưng tôi cho rằng sức mạnh lớn nhất của U23 Việt Nam hiện nay nằm ở tính tập thể, chứ đội không quá phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Thanh Nhàn (trái) có thể là nhân tố gây đột biến của U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Tôi lấy ví dụ, Đình Bắc là cầu thủ nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games, nhưng ngay cả Đình Bắc cũng không phải nhân vật đóng vai trò thay đổi hoàn toàn cục diện của đội tuyển U23 Việt Nam tại đại hội thể thao Đông Nam Á. Thành tích của U23 Việt Nam giành được ở giải đấu ấy mang dấu ấn của tập thể.

Thế nên, tôi đánh giá tính tập thể của đội tuyển U23 Việt Nam quan trọng hơn vai trò của từng cá nhân. Đội hình hiện tại trong tay HLV Kim Sang Sik đã thi đấu cùng nhau qua nhiều giải đấu, họ có sự ăn ý rất lớn với nhau, cũng như có sự tự tin.

Ngoài ra, trên hàng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam vào lúc này có những nhân tố đủ khả năng thay thế vai trò của Văn Trường và Vĩ Hào.

Những nhân tố mà ông vừa đề cập là những cầu thủ nào, thưa ông?

- Các tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thanh Nhàn là những nhân tố rất tích cực trên hàng tấn công. Họ vừa có năng lực cá nhân, vừa ăn ý với tập thể, lại có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trong số này, Quốc Việt có khả năng gây bùng nổ, yếu tố đột biến cao, còn Thanh Nhàn thi đấu ổn định. Thanh Nhàn thăng tiến rất đều đặn trong những năm gần đây. Cậu ấy thi đấu tốt tại giải hạng Nhất mùa trước, rồi chơi tốt tại V-League mùa này trong màu áo CLB PVF-CAND.

Những bước tiến của Thanh Nhàn nằm trong chu trình phát triển đúng quỹ đạo của một cầu thủ khi đến độ tuổi thích hợp. Việc được thi đấu thường xuyên ở các giải đấu chuyên nghiệp trong nước giúp Thanh Nhàn giữ được đà thăng tiến tốt như chúng ta đã thấy.

Chút băn khoăn với hàng thủ

Còn về nhược điểm thì sao? Liệu U23 Việt Nam có nhược điểm nào cần khắc phục trước khi bước vào sân chơi châu lục không?

Trung vệ Nhật Minh (16) có thể hình khá nhỏ bé (1m75) nếu so với các đối thủ tại giải châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

- Tôi hơi lo cho hàng thủ của U23 Việt Nam. Đầu tiên, ở khu vực này khoảng cách giữa các vị trí thuộc đội hình chính thức và đội hình dự bị khá lớn. Các trung vệ dự phòng gồm Lê Văn Hà và Nguyễn Đức Anh ít được thi đấu ở giải trong nước, khiến cho sự sẵn sàng của họ tại giải U23 châu Á đang là dấu hỏi.

So với những trung vệ thi đấu ở đội hình chính thức như Hiểu Minh và Lý Đức, những trung vệ vừa nêu vẫn còn khoảng cách lớn về chuyên môn.

Vấn đề thứ nhì là thể hình của hàng thủ Việt Nam không quá cao lớn. Cầu thủ phòng ngự U23 Việt Nam có thể không thua các đối thủ ở Đông Nam Á về mặt thể hình, nhưng nếu so với các đối thủ ở giải U23 châu Á 2026, chúng ta lại thua thiệt. Tôi e rằng ưu thế trong các pha không chiến mà Hiểu Minh và Lý Đức từng thực hiện ở SEA Games sẽ không còn tại giải U23 châu Á.

Chưa hết, các tiền vệ phòng ngự mà U23 Việt Nam hiện có như Thái Sơn (1m71), Quốc Cường (1m73), Xuân Bắc (1m74) khá nhỏ con, có thể khiến họ gặp trở ngại khi họ buộc phải hỗ trợ các hậu vệ trong những tình huống phòng ngự bóng bổng.

Điều đó liệu sẽ ngăn U23 Việt Nam tạo bất ngờ tại giải năm nay, ngăn chúng ta tạo ra cơn “địa chấn” như ở giải U23 châu Á năm 2018?

- Chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn so với các trận đấu tại SEA Games, vì như tôi đã nói, chất lượng của các đội bóng tại giải châu Á rất khác so với các đối thủ cùng khu vực ở SEA Games, nhưng bất ngờ luôn có thể xảy ra. Với đội tuyển U23 Việt Nam, không có gì là không thể.

U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ trong những ngày tới (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Điều kiện để U23 Việt Nam tạo bất ngờ ở giải lần này là chúng ta phải có đủ quyết tâm, có tinh thần tốt, có sự chuẩn bị tốt, cộng thêm yếu tố may mắn.

Về mặt tinh thần, toàn đội chắc chắn đang sở hữu tinh thần tốt, có sự tự tin cao độ sau khi chúng ta giành HCV SEA Games 33 và liên tiếp thành công ở các giải đấu quốc tế gần nhất. Về mặt quyết tâm, đội bóng của chúng ta chưa bao giờ thiếu quyết tâm. Ngoài ra, chúng ta cũng có sự chuẩn bị tốt suốt thời gian qua. Điều cần thiết còn lại là may mắn.

Không gì là không thể

Ông có thể nói rõ hơn về yếu tố may mắn, thưa ông?

- Với một đội bóng “chiếu dưới” ở các giải đấu lớn, yếu tố may mắn càng đóng góp tỷ lệ phần trăm cao, trên con đường những đội này đi đến thành công. Bản thân tôi cũng thừa nhận rằng ở thời điểm tôi đưa đội tuyển U19 Việt Nam vào đến VCK World Cup cách đây nhiều năm cũng có sự đóng góp của may mắn.

Năm đó, tôi đã tính đến phương án gặp U19 Hàn Quốc tại tứ kết giải U19 châu Á 2016 (trận quyết định tranh vé vào VCK World Cup U20 năm 2017), nhưng U19 Hàn Quốc bất ngờ bị loại, chúng tôi may mắn đụng độ U19 Bahrain (thắng 1-0). Về lý thuyết, nếu thi đấu với U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam khi đó có thể gặp nhiều khó khăn hơn.

Thành ra, yếu tố may mắn là yếu tố không thể loại trừ nếu chúng ta muốn tạo nên bất ngờ ở các sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam chờ đợi tạo nên kỳ tích (Ảnh: Tiến Tuấn).

Còn về lịch thi đấu thì sao, chúng ta có gặp trở ngại nào với lịch thi đấu hiện có hay không?

- U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Jordan (đêm nay, 6/1), Kyrgyzstan (ngày 9/1) và Saudi Arabia (ngày 12/1). Tôi cho rằng lịch thi đấu khá thuận lợi với U23 Việt Nam. Còn về đối thủ “dễ thở” nhất ở bảng A, U23 Kyrgyzstan về lý thuyết yếu nhất trong 3 đội mà U23 Việt Nam sẽ đụng độ ở vòng bảng.

Chủ nhà U23 Saudi Arabia về lý thuyết mạnh nhất. Tuy nhiên, trong bóng đá chưa thể nói trước điều gì. Tùy thuộc về kết quả của loạt trận đầu tiên mà các đội sẽ có phản ứng khác nhau ở những lượt trận tiếp theo.

Nếu U23 Việt Nam vượt qua được rào cản đầu tiên trước U23 Jordan, chúng ta có thể tự tin giải quyết những rào cản ở các lượt đấu tiếp theo.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!