Các đối thủ đồng loạt nhận xét về U23 Việt Nam

Vào hôm qua (5/1), buổi họp báo của các đội bóng ở bảng A giải U23 châu Á đã diễn ra. Trong đó, các đối thủ đều đề cập tới sức mạnh của U23 Việt Nam với sự thận trọng nhất định.

U23 Việt Nam được nhận định là đối thủ đáng gờm (Ảnh: Mạnh Quân).

HLV Omar Najhi của U23 Jordan nhấn mạnh: “Chúng tôi theo dõi các trận U23 Việt Nam thi đấu trong những năm qua, và nhận định đây là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ cũng có sự tiến bộ rõ nét trong các giải gần đây, từ vòng loại U23 châu Á đến SEA Games vừa rồi. Nhìn chung đây là đội bóng rất đáng gờm”.

Chiến lược gia người Morocco gây bất ngờ khi nói rất chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ: “Lối chơi của họ được vận hành tốt với phong cách bóng đá hiện đại, đề cao sự hiệu quả. U23 Việt Nam rất biết cách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên họ cũng có một số vấn đề có thể khai thác”.

HLV Omar Najhi cũng đánh giá cao một số cá nhân ở U23 Việt Nam, ông nói: “HLV Kim Sang Sik đang làm rất tốt công việc ở các đội tuyển Việt Nam. Tôi ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc) và số 11 (Khuất Văn Khang)".

Trong khi đó, HLV Edmar Lacerda của U23 Kyrgyzstan bình luận: “Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ các đối thủ trong bảng, trong đó có U23 Việt Nam. Họ sở hữu lối chơi ấn tượng, có tính tổ chức cao và giàu kỹ thuật. Đây là bảng đấu vô cùng khó khăn, không có đối thủ nào dễ chơi.

U23 Việt Nam sẽ chứng minh sức mạnh trong trận đấu với U23 Jordan vào tối nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cho trận ra quân với U23 Saudi Arabia. Sau đó, toàn đội sẽ nghiên cứu kỹ về U23 Việt Nam và lên đối sách phù hợp”.

HLV Luigi Di Biagio của U23 Saudi Arabia nhận xét: “Bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh. Họ có một đội hình trẻ nhưng được tổ chức thi đấu rất tốt. Chúng tôi đã theo dõi khá nhiều trận đấu về U23 Việt Nam và có cái nhìn tổng quát về đối thủ này. U23 Saudi Arabia cần tập trung vào trận đấu với U23 Kyrgyzstan trước, sau đó mới chuyển sự chú ý sang U23 Việt Nam”.

Trận đấu mở màn giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1. Đây có thể là trận đấu quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp ở bảng A trong bối cảnh chủ nhà U23 Saudi Arabia khá mạnh.