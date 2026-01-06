Tổng thống Hàn Quốc chụp selfie với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Hàn Quốc chụp ảnh selfie cùng Chủ tịch Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 5/1 đã đăng 3 bức ảnh chụp selfie cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nền tảng mạng xã hội X hôm 5/1 trong chuyến thăm Bắc Kinh. Trong bức ảnh selfie, 2 nhà lãnh đạo và 2 phu nhân đều mỉm cười.

“Một bức selfie với Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân, được chụp bằng điện thoại mà tôi được tặng tại Gyeongju. Nhờ họ, tôi đã có được bức ảnh để đời. Tôi sẽ giao tiếp thường xuyên hơn và hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới”, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết.

Bài đăng selfie của ông Lee đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng và được chia sẻ hơn 3.400 lần chỉ trong vài giờ đầu.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đăng tải một đoạn video ngắn trên YouTube ghi lại khoảnh khắc này, trong đó ông Tập khen ngợi kỹ năng chụp ảnh của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Chiếc điện thoại có xuất xứ Trung Quốc từng gây chú ý vào tháng 11 năm ngoái khi ông Tập tặng nó cho ông Lee bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc. Khi ông Lee hỏi liệu đường truyền liên lạc trên thiết bị có an toàn hay không, nhà lãnh đạo Trung Quốc hài hước nói: “Vậy tôi mời ngài kiểm tra xem có phần mềm gián điệp không nhé”.

Màn hội thoại này được xem là một khoảnh khắc hiếm hoi thể hiện khiếu hài hước của ông Tập, người vốn ít khi bị bắt gặp nói đùa, chứ chưa nói đến những câu chuyện liên quan đến hoạt động do thám.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Trung Quốc vào đầu tuần này. Trong cuộc hội đàm kéo dài 90 phút vào hôm 5/1, ông Tập kêu gọi ông Lee cùng Bắc Kinh đưa ra “những lựa chọn chiến lược đúng đắn” trong một thế giới “đang trở nên ngày càng phức tạp và biến động”.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc, người nhậm chức vào tháng 6/2025 sau khi người tiền nhiệm của ông bị luận tội và phế truất vì ban bố thiết quân luật, đang tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc sau nhiều năm quan hệ ngoại giao rơi vào tình trạng đóng băng.