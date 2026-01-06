Bắt giữ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ gần 300kg pháo hoa nổ trái phép

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đoàn Công Sơn (SN 1991), Lê Hữu Hùng (SN 1991) đều trú tại tỉnh Thanh Hóa và Võ Minh (SN 1982) trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, về hành vi mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ trái phép.

Trước đó, ngày 3/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Quảng Bình bắt quả tang Đoàn Công Sơn đang vận chuyển trái phép 124 hộp pháo nổ, có trọng lượng hơn 200kg.

Đối tượng Đoàn Công Sơn và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua đấu tranh, Sơn khai nhận đã mua 88 hộp pháo hoa nổ của Võ Minh với giá 84 triệu đồng và mua thêm 36 hộp từ một đối tượng không rõ lai lịch, địa chỉ, với mục đích bán lại kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Minh tại phường Quảng Trị, thu giữ thêm 4 hộp pháo hoa nổ.

Lê Hữu Hùng (bìa trái) và Võ Minh (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, vào khoảng cuối tháng 12/2025, Đoàn Công Sơn bán cho Lê Hữu Hùng 18 hộp pháo hoa nổ với giá 20 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Hùng, lực lượng Công an thu giữ 8 hộp pháo hoa nổ, có khối lượng khoảng 12kg.