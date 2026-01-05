Siêu máy tính dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Jordan

U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận mở màn giải U23 châu Á vào lúc 18h30 ngày 6/1 gặp đối thủ Tây Á U23 Jordan. Sức nóng của trận đấu không chỉ nằm ở những tuyên bố của hai chiến lược gia mà còn đến từ những con số thống kê được các hệ thống phân tích dữ liệu hàng đầu đưa ra.

U23 Việt Nam sẽ đem đến nhiều khó khăn cho Jordan ở trận mở màn VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo hệ thống dự đoán từ các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và số liệu thống kê của AFC, U23 Jordan đang được đánh giá là đội cửa trên. Cụ thể, tỷ lệ giành chiến thắng của đại diện Tây Á lên tới 60%, trong khi con số này dành cho U23 Việt Nam chỉ là 33%. Khoảng 7% còn lại tin vào một kết quả hòa cho hai đội.

Sở dĩ các siêu máy tính nghiêng về phía U23 Jordan là bởi đội bóng này đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trong chuỗi trận này, U23 Jordan từng cầm hòa những đội bóng lớn như Nhật Bản hay Uzbekistan. Ưu thế về thể hình với chiều cao trung bình (trên 1,81m) cũng giúp Jordan chiếm lợi thế trong các tình huống tranh chấp trên không so với dàn cầu thủ Việt Nam (trung bình 1,764m).

Bên cạnh đó, lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng đang nghiêng về phía đối thủ khi U23 Việt Nam chưa từng biết đến mùi chiến thắng trước U23 Jordan tại các vòng chung kết châu lục.

Cụ thể, chúng ta từng thất bại 1-3 vào năm 2016 và bị cầm chân 0-0 vào năm 2020. Ngay cả ở trận giao hữu gần nhất diễn ra vào tháng 4/2024, hai đội cũng rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.

Những con số thống kê này cho thấy một sự cân bằng nhất định, song phần nào vẫn phản ánh bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn hơn từ phía đại diện Tây Á.

Dù các con số thống kê nghiêng về đối thủ, nhưng siêu máy tính cũng cảnh báo về những biến số mang tên Khuất Văn Khang hay Đình Bắc. Đây là những cầu thủ được AFC nhận định có khả năng tạo đột biến cao nhờ tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Khuất Văn Khang được đánh giá là nhân tố đem đến sự đột biến trong đội hình của U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Ngoài ra, việc U23 Việt Nam có giá trị đội hình cao gấp đôi đại diện cùng khu vực là U23 Thái Lan (3,48 triệu euro so với 1,45 triệu euro) cũng cho thấy chất lượng nhân sự của đoàn quân HLV Kim Sang Sik không hề thua kém các đội bóng lớn cùng châu lục.

Kết quả của màn so tài với Jordan sẽ là thước đo chân thực nhất cho sức mạnh và khả năng tiến xa của "Chiến binh Sao vàng" tại giải U23 châu Á năm nay tại Saudi Arabia.