Cầu thủ Man Utd gửi lời tri ân đến HLV Ruben Amorim

Quyết định sa thải HLV Ruben Amorim của Man Utd đang tạo ra những phản ứng mạnh mẽ tại Old Trafford. Trái ngược hoàn toàn với những lần thay tướng trước đây, làn sóng ủng hộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha từ phía các cầu thủ đang dâng cao, cho thấy sự không đồng tình với ban lãnh đạo.

Các cầu thủ Man Utd bày tỏ sự ủng hộ Ruben Amorim bằng những lời tri ân trên mạng xã hội (Ảnh: Getty).

Dù việc sa thải dựa trên sự yếu kém về chuyên môn và thiếu định hướng phát triển, nhưng nội tình đội bóng lại cho thấy một câu chuyện khác. Ruben Amorim được giới chuyên môn đánh giá là nhà cầm quân cực kỳ được lòng các cầu thủ, giữ được sự gắn kết chặt chẽ với các trụ cột cho đến tận ngày rời đi.

Dù nhiều người đã biết trước được kết cục của Amorim khi ông thẳng thừng chỉ trích ban lãnh đạo sau trận hòa Leeds, dàn sao Man Utd vẫn không khỏi hụt hẫng khi nhận thông báo chính thức vào tối ngày 5/1.

Sau khi nhận được thông báo chính thức từ CLB, hàng loạt cầu thủ đã dành sự ủng hộ dành cho Amorim, tạo ra làn sóng tri ân rầm rộ trên mạng xã hội. Bruno Fernandes và Harry Maguire là những người tiên phong, kéo theo hàng loạt cái tên như Diogo Dalot, De Ligt, Amad Diallo hay Mason Mount.

"Cảm ơn về mọi thứ, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn trong tương lại", Harry Maguire tri ân người thầy Amorim trên trang cá nhân.

Tính đến sáng 6/1, đã có hơn 10 cầu thủ công khai gửi lời cảm ơn và tri ân tới Amorim. Con số này vượt xa mức 4 cầu thủ từng lên tiếng khi Jose Mourinho bị sa thải năm 2018.

Harry Maguire là người đầu tiên tri ân Amorim sau khi Man Utd có thông báo chính thức sa thải HLV người Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Ngay cả Patrick Dorgu và Benjamin Sesko, những cái tên từng bị đồn đoán là nguyên nhân khiến Amorim mất ghế cũng xuất hiện trong danh sách tri ân, xóa tan mọi tin đồn về mâu thuẫn cá nhân.

Hiện tại, Darren Fletcher đã được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Burnley vào ngày 8/1. Trong khi đó, Ruben Amorim được bắt gặp dạo phố cùng vợ với tâm trạng khá nhẹ nhõm.

Dù thất bại về mặt điểm số và khiến CLB tổn thất tài chính nặng nề, nhưng với sự ủng hộ tuyệt đối từ các học trò, HLV Amorim vẫn có thể rời Old Trafford trong tư thế ngẩng cao đầu.