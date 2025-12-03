Nhận định U22 Việt Nam - U22 Lào (16h hôm nay): Khởi đầu suôn sẻ?

*Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào sẽ diễn ra lúc 16h chiều nay (3/12), trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan). Đây là trận đấu thuộc bảng B nội dung bóng đá nam. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Bóng đá nam là nội dung thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33. Do đó, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam sẽ là đội tuyển đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam, thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

U22 Việt Nam sẽ khởi đầu SEA Games 33 với chiến thắng? (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong bối cảnh đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ quyết tâm giành chiến thắng, không chỉ để tạo ra bước chạy đà tốt cho chính mình tại SEA Games, mà còn cho toàn bộ đoàn thể thao nước nhà.

So về thực lực, bóng đá Việt Nam nói chung, đội tuyển U22 Việt Nam nói riêng mạnh hơn khá nhiều so với đội tuyển U22 Lào và nền bóng đá Lào. Việc chúng ta giành trọn 3 điểm trong trận đấu này có lẽ không khó.

Vấn đề còn lại là đội tuyển U22 Việt Nam thể hiện lối chơi ra sao? HLV Kim Sang Sik sẽ điều chỉnh như thế nào để tìm nhân sự thay thế vị trí của đội trưởng Nguyễn Văn Trường, người không may chấn thương trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33.

Hơn nữa, đây cũng không phải là trận đấu mà U22 Việt Nam nhất thiết phải thắng đậm. Vì thế, HLV Kim Sang Sik sẽ hướng đến những kế hoạch đường dài. Khả năng cao HLV Kim Sang Sik sẽ tung đội hình mạnh nhất ra sân từ đầu trận, cố gắng chọc thủng lưới đội U22 Lào ở khoảng thời gian đầu trận đấu.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã sẵn sàng (Ảnh: VFF).

Sau khi có bàn thắng, HLV Kim Sang Sik sẽ rút bớt các nhân sự quan trọng ra khỏi sân, thay bằng những vị trí mà vị HLV người Hàn Quốc muốn thử nghiệm.

Đấy là lý do mà đội tuyển U22 Việt Nam sẽ không chơi nhanh trong toàn bộ 90 phút của trận gặp U22 Lào, cũng không đá quá áp đảo đối phương trong toàn bộ trận đấu.

Cần biết rằng, với các HLV chuyên nghiệp, khi xuất hiện tại các giải đấu dài hơi, mục tiêu tối thượng của họ là giành quyền lọt vào trận chung kết rồi giành ngôi vô địch, chứ không phải đá đẹp ở từng trận đấu riêng lẻ, rồi đối diện với rủi ro về mặt nhân sự hoặc sớm bị lộ bài.

HLV Kim Sang Sik rất giàu kinh nghiệm cho những hành trình ở các giải đấu như thế này. Tin rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn đặt niềm tin vào vị HLV người Hàn Quốc. U22 Việt Nam sẽ có chiến thắng trước U22 Lào, nhưng đấy là chiến thắng với cách biệt vừa phải.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-0.