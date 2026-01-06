Đôi vợ chồng trẻ giả danh công an đe dọa, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 6/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Ngô Đức Quân (SN 1990, trú tại phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và Bùi Thị Linh (SN 1994, vợ của Quân, trú tại xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, vào chiều 28/12/2025, Công an xã Hoằng Châu tiếp nhận tin báo của ông N.V.U. (trú tại thôn Chung Sơn, xã Hoằng Châu) về việc có một người đàn ông tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhà làm việc với lý do vợ ông U. vi phạm pháp luật.

Bị can Ngô Đức Quân và vợ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoằng Châu đã phân công tổ công tác nhanh chóng xác minh vụ việc. Chỉ sau một thời gian ngắn vào cuộc, công an đã bắt giữ được Ngô Đức Quân.

Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân nên đã nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an nhằm uy hiếp tinh thần gia đình ông U. để chiếm đoạt tài sản.

Khi đến nhà ông U., Quân mang theo một chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng, được đối tượng đặt mua trên mạng từ trước.

Trước khi thực hiện hành vi, Quân đã bàn bạc và thống nhất với vợ là Bùi Thị Linh qua điện thoại, đồng thời được Linh hướng dẫn cách đe dọa gia đình ông U. nhằm buộc họ đưa tiền.