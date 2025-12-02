U22 Việt Nam gặp sự cố bất ngờ ngay buổi tập đầu tiên tại Thái Lan

Chiều 1/12, ngay sau khi ổn định nơi lưu trú tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), đội tuyển U22 Việt Nam đã nhanh chóng bước vào buổi tập đầu tiên, chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Vừa trải qua hành trình di chuyển dài từ Việt Nam sang Thái Lan nên HLV Kim Sang Sik muốn đội có buổi tập nhẹ để làm quen với điều kiện sân bãi, thời tiết. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập buổi đầu tại Bangkok vào lúc 17h trên sân RBAC University, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển.

Đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong ngày 1/12 trước khi bước vào trận ra quân gặp đội tuyển U22 Lào tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, đội tuyển U22 Việt Nam đã không thể di chuyển đến sân đúng thời gian do gặp tình trạng kẹt xe cục bộ ở Bangkok và khiến toàn đội đến muộn gần 30 phút, qua đó làm xáo trộn hoàn toàn lịch trình chuẩn bị. Do quỹ thời gian luyện tập bị rút ngắn nên toàn đội chỉ khởi động nhẹ, thả lỏng cơ thể trong khoảng 40 phút trước khi trở về khách sạn ăn tối và nghỉ ngơi.

Trước buổi tập, đội trưởng Khuất Văn Khang đã có những chia sẻ với truyền thông. Tiền vệ sinh năm 2003 khẳng định tập thể U22 Việt Nam đang giữ vững quyết tâm và tinh thần hướng tới mục tiêu cao nhất.

“Ban đầu 28 cầu thủ hay bất kỳ ai cũng đều xứng đáng góp mặt. Tuy nhiên, giải chỉ cho phép đăng ký 23 cầu thủ. Những người được lựa chọn sẽ phải nỗ lực hết sức để đáp lại kỳ vọng của HLV và người hâm mộ nước nhà”, Khuất Văn Khang nói.

Văn Khang cũng cho biết thêm, toàn đội đang tập trung nâng cao khả năng phối hợp, chơi bóng gắn kết và đặc biệt là hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Nhắc lại trải nghiệm tại SEA Games cách đây hai năm, đội trưởng U22 Việt Nam chia sẻ: “Kỳ SEA Games trước, toàn đội đã không có kết quả như mong muốn. Lần này, tôi và các đồng đội quyết tâm hơn nữa để mang lại thành tích tốt nhất cho bóng đá Việt Nam”.

Hôm nay 2/12, toàn đội sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận mở màn gặp U22 Lào, diễn ra vào lúc 16h ngày 3/12 trên sân Rajamangala.