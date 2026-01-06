Man Utd tính phương án bất ngờ cho bài toán thay thế HLV Amorim

Man Utd đã chính thức sa thải huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim vào ngày 5/1, kết thúc 14 tháng dẫn dắt đội bóng. Quyết định này được đưa ra sau những căng thẳng leo thang giữa chiến lược gia người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo, đặc biệt xoay quanh chính sách chuyển nhượng.

Mâu thuẫn được cho là đã lên đến đỉnh điểm sau trận hòa Leeds vào chủ nhật, khi Amorim công khai yêu cầu bộ phận tuyển dụng "làm đúng nhiệm vụ của mình", một động thái khiến mối quan hệ trở nên không thể hàn gắn.

Amorim đã bị sa thải sau khi phát biểu nhắm vào ban lãnh đạo Man Utd (Ảnh: Getty).

Ngay lập tức, Darren Fletcher, huấn luyện viên đội U18 của Man Utd, đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Cựu tiền vệ người Scotland sẽ dẫn dắt "Quỷ đỏ" trong trận đấu với Burnley vào rạng sáng thứ năm (giờ Việt Nam) và nhiều khả năng tiếp tục chỉ đạo ở trận đấu Cúp FA với Brighton vào chủ nhật.

Man Utd hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng chính thức cho phần còn lại của mùa giải hay chờ đến mùa hè. Quá trình này sẽ do giám đốc bóng đá Jason Wilcox và giám đốc điều hành Omar Berrada phụ trách.

Trong trường hợp lựa chọn một HLV tạm quyền đến hết mùa, Fletcher là phương án khả thi. Một ứng viên khác là Michael Carrick, người từng dẫn dắt Man Utd trong ba trận đấu vào cuối năm 2021 với thành tích ấn tượng (hai thắng, một hòa).

Ở góc độ lâu dài, Oliver Glasner của Crystal Palace đang nằm trong tầm ngắm. Dù cũng ưa chuộng sơ đồ 3-4-3 như Amorim, HLV người Áo được đánh giá cao hơn nhờ sự linh hoạt, sẵn sàng chuyển sang hàng thủ bốn người khi cần thiết.

Enzo Maresca nằm trong danh sách ứng viên ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Man Utd (Ảnh: Getty).

Hai cái tên khác được cân nhắc là Andoni Iraola (Bournemouth) và Enzo Maresca, hiện đang thất nghiệp. Thomas Tuchel từng tiến rất gần chiếc ghế nóng Old Trafford vào mùa hè 2024, song với việc đang dẫn dắt đội tuyển Anh và hướng tới World Cup vào tháng 7, thời điểm này có thể quá muộn để Man Utd chờ đợi.

Những phương án "ngoài dự kiến" bao gồm Gareth Southgate, cựu HLV tuyển Anh, và Mauricio Pochettino, HLV trưởng đội tuyển Mỹ. Xavi, cựu HLV Barcelona, cũng sẵn sàng tiếp quản Man Utd, nhưng hạn chế về tiếng Anh cùng việc thiếu kinh nghiệm tại Premier League khiến ông khó được ưu tiên.

Dù là ai tiếp quản, huấn luyện viên trưởng mới cũng sẽ phải làm việc trong một cấu trúc mà Wilcox và Berrada giữ vai trò quyết định cao hơn trong hoạch định chính sách bóng đá. Chính điều này được xem là nguyên nhân cốt lõi khiến Amorim không hài lòng. HLV 40 tuổi tin rằng Man Utd sẽ hỗ trợ ông trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu xuất hiện những thương vụ lớn, nhưng thừa nhận hôm thứ sáu tuần trước: "Chúng tôi không hề bàn bạc về việc thay đổi đội hình".

Mối quan hệ giữa Amorim và Wilcox trở nên căng thẳng hơn sau trận hòa Leeds, khi ông thẳng thắn tuyên bố: "Tôi đến đây để làm huấn luyện viên trưởng của Man Utd, chứ không phải trợ lý", dù chức danh chính thức của ông là huấn luyện viên trưởng.

Trong thông báo sa thải, Man Utd cho biết: "Khi đội bóng đang đứng thứ sáu tại Premier League, ban lãnh đạo đã miễn cưỡng đi đến quyết định rằng đây là thời điểm phù hợp để thực hiện sự thay đổi. Điều này mang lại cho đội cơ hội tốt nhất để đạt được vị trí cao nhất có thể tại Premier League. Câu lạc bộ xin cảm ơn Ruben Amorim vì những đóng góp và chúc ông mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

Theo nguồn tin nội bộ, Amorim đã được thông báo rằng Man Utd sẽ rất thận trọng trên thị trường chuyển nhượng tháng 1, bởi những bản hợp đồng mới có thể không phù hợp với huấn luyện viên trưởng kế nhiệm. Ban lãnh đạo cũng đã mất niềm tin rằng Amorim là giải pháp dài hạn cho đội bóng.

Việc HLV người Bồ Đào Nha bị cho là thiếu linh hoạt trong chiến thuật, không thích nghi khi các cầu thủ đã trưởng thành và phù hợp hơn với hệ thống của ông, gây ra nhiều lo ngại. Man Utd tin rằng Amorim từng cam kết sẽ điều chỉnh khi cần thiết lúc nhậm chức, nhưng phong cách phản ứng bị đánh giá là thụ động cùng cách nhìn nhận chưa tích cực về học viện và các cầu thủ đã thành danh như Patrick Dorgu hay Benjamin Sesko đã khiến niềm tin đó dần sụp đổ.