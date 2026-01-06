Hyundai Thành Công ưu đãi đón năm mới, Creta và Tucson khuyến mại tới 58 triệu đồng

Tháng 1 đánh dấu khởi đầu của một năm mới với nhiều dự định lớn, đồng thời là khoảng thời gian chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, khi mọi người đều bận rộn với những chuyến công tác hay về quê thăm gia đình. Nhận thấy điều này, Hyundai Thành Công (HTV) mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho khách hàng trên từng cung đường.

Chương trình khuyến mãi trong tháng 1 chính là minh chứng cho cam kết của HTV trong việc đặt khách hàng lên hàng đầu. Những ưu đãi này không đơn thuần là giảm giá, mà còn thể hiện lời hứa của HTV về chất lượng xe sang trọng, trải nghiệm vận hành thoải mái và độ bền vượt trội của các mẫu xe Hyundai - giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm cho mọi chặng đường.

HTV triển khai chương trình khuyến mại tháng 1 với ưu đãi lên tới 220 triệu đồng (Ảnh: HTV)

Chương trình chỉ áp dụng cho các mẫu xe sản xuất 2025 (Ảnh: HTV).

Theo đó, toàn bộ các phiên bản Hyundai Santa Fe, Hyundai Accent, Hyundai Stargazer và Hyundai Grand i10 đều được áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000km (tùy theo điều kiện đạt trước).

HTV tự tin với dịch vụ hậu mãi xuất sắc và thời hạn bảo hành dẫn đầu thị trường. HTV cũng là doanh nghiệp đi đầu khi nâng chế độ bảo hành lên 5 năm thay vì mức 3 năm thông thường của thị trường từ năm 2021.

Hyundai Accent hấp dẫn hơn với ưu đãi gia hạn bảo hành lên 8 năm (Ảnh: HTV)

HTV một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu với chính sách chăm sóc khách hàng vượt trội, mang đến chế độ bảo hành kéo dài hàng đầu trên thị trường. Trước đó vào năm 2021, HTV đã tiên phong nâng mức bảo hành từ 3 năm lên 5 năm, vượt xa chuẩn mực chung của ngành.

Gia hạn bảo hành được xem là cam kết của Hyundai về chất lượng xe, giúp khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài (Ảnh: HTV)

Chia sẻ về chương trình này, đại diện HTV cho biết: "HTV hiểu rằng việc mua xe không chỉ là quyết định tài chính quan trọng mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào chất lượng và hiệu suất bền vững. Nỗi lo về chi phí bảo dưỡng và nguy cơ hư hỏng sau khi hết bảo hành cơ bản vẫn là mối băn khoăn của đa số khách hàng".

"Chương trình bảo hành 8 năm không đơn thuần là việc gia hạn bảo hành, mà là lời cam đoan vững chắc nhất của chúng tôi về chất lượng sản phẩm và tinh thần trách nhiệm với khách hàng.

Với thời hạn bảo hành dài, chúng tôi mong muốn mang lại sự an tâm hoàn toàn, để khách hàng có thể tận hưởng từng chặng đường mà không phải lo lắng về các sự cố kỹ thuật trong suốt 8 năm. Đây chính là cách chúng tôi hiện thực hóa cam kết về trải nghiệm lái xe trọn vẹn, lâu dài và không lo toan", đại diện HTV nhấn mạnh.

Chương trình được áp dụng tại các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc với các hợp đồng mua bán được giao dịch thành công trong tháng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như thông tin các sản phẩm xe ô tô Hyundai, khách hàng liên hệ:

Website: https://hyundai.thanhcong.vn/

Hotline: 1900 561212

Thông tin hệ thống đại lý: https://hyundai.thanhcong.vn/thong-tin-dai-ly