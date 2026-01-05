Man Utd bất ngờ sa thải HLV Ruben Amorim

Chiều nay (5/1), Man Utd đã thông báo sa thải HLV Ruben Amorim. Quyết định này được đưa ra bởi ban lãnh đạo đội bóng, bao gồm Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, sau khi mối quan hệ nội bộ rơi vào bế tắc.

HLV Amorim bị sa thải vì bất đồng không thể hàn gắn với ban lãnh đạo Man Utd (Ảnh: Getty).

Cựu tiền vệ Darren Fletcher, hiện là HLV đội U18 Man Utd, nhiều khả năng sẽ tạm quyền dẫn dắt đội một. Trận ra mắt của Fletcher dự kiến là chuyến làm khách trên sân Burnley vào 3h15 ngày 8/1, trong khi việc bổ nhiệm HLV trưởng lâu dài nhiều khả năng sẽ được hoãn tới mùa hè.

Theo các điều khoản trong hợp đồng mà HLV Amorim ký khi rời Sporting Lisbon để gia nhập Man Utd vào tháng 11/2024, không tồn tại điều khoản chấm dứt sớm với chi phí ưu đãi. Điều này đồng nghĩa Quỷ đỏ sẽ phải thanh toán toàn bộ hợp đồng, vốn có thời hạn đến năm 2027 kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Man Utd cho biết quyết định sa thải HLV Amorim được đưa ra “một cách miễn cưỡng”, nhưng là “thời điểm phù hợp để tạo ra sự thay đổi”, nhằm “mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đạt vị trí cao nhất có thể tại giải Ngoại hạng Anh”.

“CLB xin cảm ơn Ruben vì những đóng góp của ông và chúc ông mọi điều tốt đẹp trong tương lai,” thông báo nêu rõ.

Phát biểu sau trận hòa Leeds tại Elland Road cuối tuần qua, HLV người Bồ Đào Nha từng ám chỉ những căng thẳng với ban lãnh đạo khi nhấn mạnh rằng ông xem mình là “manager” (nhà quản lý), chứ không chỉ là “coach” (HLV trưởng đơn thuần).

Bên cạnh đó, HLV Amorim còn gây bão khi ngầm chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd không cấp tiền chuyển nhượng mùa đông, trong bối cảnh CLB gặp khủng hoảng nhân sự.

Trong thời gian tại Old Trafford, HLV Amorim thường xuyên bị chỉ trích vì sự cứng nhắc chiến thuật, đặc biệt là việc ưu tiên sơ đồ 3-4-3. Vào ngày 26/12, Quỷ đỏ đã giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle khi thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1. Thế nhưng, HLV Amorim lại quay về sử dụng sơ đồ 3-4-3 trong hai trận gặp Wolves và Leeds. Kết quả, CLB thành Manchester chỉ giành được những kết quả hòa thất vọng.

Trước trận gặp Leeds, Amorim từng ám chỉ sự bất đồng quan điểm xoay quanh sơ đồ 3-4-3 cũng như việc CLB không thể chiêu mộ những cầu thủ phù hợp với hệ thống ưa thích của ông. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ này trong trận hòa Leeds.

Man Utd trải qua giai đoạn thi đấu tồi tệ dưới thời HLV Amorim (Ảnh: Getty).

Man United đã chi 11 triệu euro để giải phóng hợp đồng của HLV Amorim ở Sporting Lisbon. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được bổ nhiệm thay HLV Ten Hag, người rời Old Trafford sau hai năm rưỡi cầm quyền.

Dưới thời HLV Amorim, Man Utd trải qua mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử, kết thúc ở vị trí thứ 15 với 42 điểm, số điểm thấp nhất của CLB ở hạng đấu cao nhất kể từ khi xuống hạng mùa 1973/74.

Man Utd bị Fulham loại ở vòng 5 FA Cup, dừng bước tại tứ kết cúp Liên đoàn Anh sau thất bại trước Tottenham và vào đến chung kết Europa League nhưng tiếp tục thua Tottenham tại Bilbao. Trận thua này khép lại mùa giải trắng tay đầu tiên kể từ mùa 2021/22 và khiến Man Utd lần đầu không có vé dự cúp châu Âu kể từ năm 2014.

Mùa hè 2025, Man United chi hơn 200 triệu bảng để tăng cường lực lượng, mang về Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha với mức phí đều vượt 60 triệu bảng. Thủ môn Senne Lammens cũng gia nhập CLB từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Tuy nhiên, đội bóng khởi đầu mùa giải mới theo cách tệ hại nhất kể từ mùa 1992/93, chỉ giành được 7 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh.

Tờ The Athletic từng đưa tin vào tháng 9 rằng đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe đã trực tiếp đến trung tâm huấn luyện Carrington để họp khẩn, trong đó có các cuộc trao đổi với Amorim, khi phong độ đội bóng trở thành vấn đề đáng báo động.

Sau thất bại muối mặt trước Grimsby Town (League Two) tại cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 8, Amorim từng công khai đặt dấu hỏi về tương lai của chính mình, cho rằng “điều gì đó cần phải thay đổi” và các cầu thủ “đã thể hiện rõ mong muốn của họ”. Ông thậm chí thừa nhận: “Đôi khi tôi ghét các cầu thủ của mình, đôi khi tôi lại yêu họ”.

HLV Amorim từng là ứng viên thay thế Jurgen Klopp tại Liverpool trước khi Arne Slot được bổ nhiệm, đồng thời cũng đã đàm phán với West Ham để thay David Moyes, trước khi công khai xin lỗi và thừa nhận đó là “một sai lầm”.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Man Utd đã có sáu HLV trưởng chính thức và chưa từng vô địch giải Ngoại hạng Anh, thành tích cao nhất chỉ là vị trí á quân, đạt được dưới thời Jose Mourinho (2017/18) và Ole Gunnar Solskjaer (2020/21). CLB đã chi hơn 50 triệu bảng cho việc sa thải HLV trong giai đoạn này.