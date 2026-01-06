Jamie Carragher: "Amorim không đủ năng lực để làm HLV của Man Utd"

"Amorim không đủ giỏi. Cậu ấy không đủ giỏi để làm HLV của Man Utd. Cậu ta thậm chí còn chưa đủ năng lực để làm HLV của một đội bóng ở Premier League hiện nay", cựu cầu thủ Liverpool, Jamier Carragher bình luận trên kênh Sky Sports sau khi ban lãnh đạo Man Utd ra quyết định sa thải HLV Ruben Amorim hôm 5/1.

HLV Ruben Amorim bị Man Utd sa thải sau những phát biểu chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng (Ảnh: Getty).

Sau trận hoà 1-1 giữa "Quỷ đỏ" với Leeds United ở vòng 20 Premier League, HLV Ruben Amorim bất ngờ lên tiếng chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng, thậm chí yêu cầu được xem là người quản lý của CLB chứ không phải huấn luyện viên trưởng, ngụ ý rằng ông đã được hứa hẹn nhiều quyền lực hơn khi được Sir Jim Ratcliffe và Ineos ký hợp đồng vào tháng 11/2024.

Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai lên tiếng nhắm vào những người nắm quyền lực ở thượng tầng, đồng thời hé lộ các căng thẳng nội bộ vốn âm ỉ trong nhiều tuần liên quan đến lựa chọn đội hình, chính sách chuyển nhượng và kết quả thi đấu.

Dù vậy những phát biểu này của Amorim được xem là "giọt nước tràn ly", dẫn tới quyết định "trảm tướng" của giới chủ Man Utd.

Đáng chú ý, bình luận về những phát biểu của HLV Amorim, Jamier Carragher đã thẳng thắn cho rằng nhà cầm quân 40 tuổi "không đủ tư cách" để chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd.

"Chỉ có thể là hai khả năng - hoặc là do thị trường chuyển nhượng tháng 1 và việc cậu ấy cảm thấy không được hỗ trợ, hoặc là những người cấp trên đang đặt câu hỏi về việc cậu ấy liên tục thay đổi chiến thuật vào lúc này.

Lúc đầu có vẻ như việc chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ đã giúp cậu ấy đạt được tiến bộ, nhưng sau đó Amorim lại quay về sơ đồ 5 hậu vệ trong trận đấu với Wolves và điều đó đã dẫn đến một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải của toàn đội.

Nhiệm kỳ của hLV Amorim ở sân Old Trafford kết thúc sau 14 tháng (Ảnh: Getty).

Dù thế nào đi nữa, tôi không nghĩ cậu ấy có bất kỳ tư cách nào để chất vấn những người đã bổ nhiệm cậu ấy", cựu cầu thủ Liverpool tuyên bố.

"Tôi không hề có ý thiếu tôn trọng Amorim. Cậu ấy đảm nhiệm công việc ở Premier League hơn 12 tháng rồi và tôi nghĩ hầu hết các HLV ở giải đấu này, những người đang dẫn dắt các CLB khác nhau ở các vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, đều sẽ nhìn vào Man Utd và nghĩ rằng sẽ giành được nhiều điểm hơn họ", Carragher nhấn mạnh thêm.

Man Utd đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League với 31 điểm sau 20 trận, đã chi ra 225 triệu bảng để chiêu mộ các tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, tăng cường sức mạnh cho hàng công của HLV Amorim với những cái tên như Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo.

Bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Amorim không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ ban lãnh đạo của Man Utd, Carragher nói thêm: "Cậu ấy đã nhận được sự ủng hộ hơn cả mong đợi. Cậu ấy không thể có quá nhiều lời phàn nàn nếu CLB chia tay với cậu ấy vào mùa hè vừa qua, sau phong độ tệ hại của mùa giải trước.

Sau đó Man Utd đã vào thị trường chuyển nhượng và chi rất nhiều tiền. Tôi chắc chắn cậu ấy đã tham gia rất nhiều vào việc đó. Cậu ấy đang chơi theo một hệ thống không phù hợp với truyền thống của Man Utd, vì vậy không thể nào họ có thể chiêu mộ tất cả các cầu thủ tấn công, hậu vệ cánh và có lẽ cả trung vệ được.

Đó là một kế hoạch dài hạn về mặt chuyển nhượng. Giờ cậu ấy không thể phàn nàn về số tiền nhận được hồi tháng 1. Man Utd đã chi một khoản tiền khổng lồ trong mùa hè. Đừng quên rằng, họ không được tham dự Champions League, không được tham dự các giải đấu châu Âu và phần lớn là do cậu ấy.

Mùa giải trước, cậu ấy đã làm mọi thứ được yêu cầu. Nhưng tôi vẫn không nghĩ việc thách thức những người cấp trên là điều có thể chấp nhận.

Amorim hoàn toàn không có tư cách gì để nói như vậy. Như tôi đã nói, dựa trên những gì cậu ấy đã thể hiện, cậu ấy chỉ là một HLV Premier League hạng xoàng".