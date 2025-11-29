Chuyên gia Malaysia nhận xét thẳng thắn về đội nhà so với U22 Việt Nam

Ở môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Malaysia nằm chung bảng với U22 Việt Nam và U22 Lào. Chỉ có ba đội đứng đầu ba bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết.

U22 Việt Nam lo ngại khi đối đầu với U22 Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước thềm giải đấu, chuyên gia Datuk Jamil Nasir bi quan về khả năng thành công của U22 Malaysia. Ông thừa nhận màn trình diễn thiếu thuyết phục của U23 Malaysia tại U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á không mang lại nhiều hy vọng trước thềm SEA Games.

Huyền thoại bóng đá Malaysia cho biết: “Ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, U22 Malaysia thậm chí không vượt qua vòng bảng. Tôi cho rằng đội bóng sẽ lặp lại kịch bản này ở SEA Games 33.

Tôi rất lo lắng về U22 Malaysia khi đối đầu với U22 Việt Nam. Họ là đội bóng rất chất lượng, còn U22 Malaysia thường không được đánh giá cao về sức mạnh khi thi đấu thất vọng ở những giải đấu gần đây”.

Chuyên gia Jamil cũng đặt dấu hỏi về công tác chuẩn bị của U22 Malaysia, đặc biệt việc đội bóng không tận dụng đợt tập trung trong lịch FIFA từ ngày 10/11 đến ngày 18/11.

Ông nói thêm: “Sau hai giải đấu U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á, U22 Malaysia không hề ra nước ngoài thi đấu giao hữu để cọ xát và tìm cách khắc phục điểm yếu. Tất cả đều mù mờ về kế hoạch của HLV Nafuzi vì không hề có họp báo. Chúng ta chỉ biết đội bóng làm gì khi họ xuất hiện ở các giải đấu vừa qua.

Các cầu thủ chỉ được gọi tập trung từ ngày 25/11, quá trễ so với các đối thủ khác. Nhưng đó lại là kế hoạch của ban huấn luyện U22 Malaysia. Điều này thật khó để tạo sự yên tâm cho người hâm mộ”.

U22 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á ba lần liên tiếp (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Jamil cho rằng U22 Malaysia cần phải chứng minh trong bối cảnh bị nghi ngờ: “Nếu mọi người nói U22 Malaysia khó vào bán kết thì họ hãy chứng minh điều ngược lại. Hãy chiến đấu hết mình”.

Lần gần nhất bóng đá Malaysia giành Huy chương vàng SEA Games là năm 2011 tại Jakarta (Indonesia). Trong những năm gần đây, Malaysia luôn bị nghi ngờ khi bước vào các giải đấu ở cấp độ trẻ.

Trong khi đó, tiền đạo của U22 Malaysia Haqimi Azim Rosli thừa nhận U22 Việt Nam là đối thủ mạnh nhưng anh cũng nhấn mạnh đội không được chủ quan trước Lào. Haqimi cho biết: “U22 Việt Nam rất chất lượng. Họ đã giành vé tham dự giải U23 châu Á. Đội tuyển Việt Nam cũng là nhà vô địch AFF Cup 2024. Nhưng chúng tôi tập trung trước hết vào trận mở màn gặp U22 Lào”.