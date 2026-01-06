Chứng khoán Việt chuyển mình, lộ diện 2 xu hướng đối lập

Báo cáo của quỹ đầu tư tỷ USD Dragon Capital vừa đánh giá một sự chuyển mình đáng ngạc nhiên của thị trường chứng khoán năm qua. Đó là sự gia tăng mạnh mẽ của dòng vốn nội trong vai trò nắm bắt và dẫn dắt cơ hội, đối lập với sự thoái lui của dòng vốn ngoại do lo ngại bất ổn.

Nói về dòng vốn nội, quỹ này cho rằng một động lực thực sự đáng chú ý của năm 2025 là năng lực của thị trường nội địa trong việc hấp thụ hơn 5 tỷ USD lực bán ròng từ khối ngoại trong khi vẫn đóng góp vào mức tăng trưởng chỉ số mạnh mẽ.

Giá trị giao dịch bình quân ngày (ADTV) kết hợp tăng lên 1,1 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi việc nâng cấp hạ tầng giao dịch bao gồm hệ thống KRX, loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước (pre-funding) và rút ngắn lộ trình từ IPO đến niêm yết.

Thị trường chứng khoán được củng cố bởi nhà đầu tư nội (Ảnh: Đăng Đức).

Lợi nhuận doanh nghiệp đã củng cố niềm tin cho nhà đầu tư nội. Một trong những thông điệp mang tính cấu trúc rõ ràng nhất từ năm 2025 là tiến trình cải cách đang trao nhiều thành quả tăng trưởng của Việt Nam hơn cho khu vực tư nhân. Chương trình cải cách được thiết kế rõ ràng để trao quyền cho khu vực tư nhân, giảm chi phí ma sát và cải thiện khả năng tiếp cận đất đai và vốn.

Cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư cổ phiếu cũng được mở rộng đáng kể. Một tỷ trọng lớn hơn về xây dựng nhà ở, hạ tầng và năng suất công nghiệp đang được đảm nhiệm bởi các công ty tư nhân thay vì nằm trên bảng cân đối kế toán công. Thị trường chứng khoán sẽ phản ánh và mang lại cơ hội sở hữu nhiều giá trị hơn từ hạ tầng công cộng.

Quan điểm này cũng tương đồng với nhiều công ty chứng khoán trong nước khi đánh giá về những chuyển biến tích cực từ khối nhà đầu tư nội. Năm qua, nhà đầu tư trong nước chiếm hơn 90% giá trị giao dịch, giúp bù đắp dòng tiền rút ròng của khối ngoại.

Trong một hội thảo gần đây, ông Johan Nyvene, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán HSC, đánh giá thị trường chứng khoán đã có sự chuyển hóa rất ngoạn mục từ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài sang nhà đầu tư cá nhân trong nước, giữa bối cảnh khối ngoại có xu hướng bán ròng. Vì vậy, nhà đầu tư trong nước cần được khuyến khích tham gia vào thị trường bằng cách tạo ra các sản phẩm chứng chỉ quỹ đa dạng hơn.

Dragon Capital tin rằng thị trường đã hấp thụ lượng bán ròng lớn và tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy thị trường vốn đã đạt đủ độ sâu để thanh khoản nội thiết lập mức giá cận biên. Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng rõ rệt và việc dòng vốn ngoại quay trở lại sẽ mang tính thời điểm hơn là niềm tin.