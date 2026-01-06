Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan được dự đoán là ngang sức ngang tài. U23 Việt Nam đang có tinh thần tốt sau khi vừa giành chức vô địch SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trong khi đó, U23 Jordan cũng cho thấy sự đáng gờm khi cầm hòa U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan trong các trận giao hữu.

U23 Việt Nam tràn đầy quyết tâm trước giải U23 châu Á (Ảnh: Anh Khoa).

Bình luận về cặp đấu này, tờ Tirto viết: “U23 Việt Nam là một trong hai đội bóng Đông Nam Á giành quyền tham dự giải U23 châu Á. “Những chiến binh Sao Vàng” sẽ chạm trán U23 Jordan ở trận ra quân bảng A với mục tiêu giành những điểm số đầu tiên.

Xét trên lý thuyết, cơ hội để U23 Việt Nam giành chiến thắng là khá rộng mở. Đặc biệt, ở kỳ giải gần nhất, U23 Jordan từng để U23 Indonesia đánh bại với tỷ số 1-4.

U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á sau khi đứng đầu bảng ở vòng loại, với ba chiến thắng trước Yemen, Bangladesh và Singapore. Trong khi đó, U23 Jordan cũng vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng, sau khi lần lượt đánh bại Turkmenistan, Bhutan và Đài Bắc Trung Hoa.

U23 Việt Nam đặt quyết tâm tiến sâu tại giải đấu năm nay. Đội bóng áo đỏ sở hữu thành tích khá ấn tượng ở đấu trường U23 châu Á, đặc biệt là việc từng vào tới trận chung kết giải đấu vào năm 2018. Trong hai giải đấu gần đây vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều lọt vào tứ kết.

U23 Jordan cũng được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh ở lứa tuổi U23. Kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 2013, đội bóng Tây Á luôn góp mặt ở các vòng chung kết, với thành tích tốt nhất là vị trí thứ ba ở giải đấu đầu tiên vào năm 2013.

U23 Jordan là đối thủ khá đáng gờm (Ảnh: JFA).

Tuy nhiên, trong hai giải đấu gần nhất, U23 Jordan đều không thể vượt qua vòng bảng. Ở giải đấu vào năm 2024, họ thậm chí còn đứng cuối bảng A, xếp sau Qatar, Indonesia và Australia.

Tại đấu trường U23 châu Á, U23 Jordan đã hai lần đối đầu U23 Việt Nam, vào các năm 2016 và 2020. Kết quả, U23 Jordan từng giành chiến thắng 3-1 ở giải đấu năm 2016, trong khi hai đội hòa nhau 0-0 tại kỳ giải năm 2020.

Dù lực lượng hiện tại của hai đội đã hoàn toàn thay đổi nhưng hai lần chạm trán trong quá khứ vẫn được xem là vốn quý đối với U23 Jordan. Đội bóng này sẽ tiếp tục nỗ lực đánh bại U23 Việt Nam ở trận mở màn bảng A”.

Tờ Tirto nhận định đây sẽ là trận đấu cân bằng. Hai đội chưa có ưu thế rõ rệt trong trận đấu này. Do đó, tờ báo của Indonesia dự đoán hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Jordan

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh; Phi Hoàng, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Minh Phúc; Quốc Việt, Đình Bắc.

U23 Jordan: Murad Al Faluji; Ali Hajabi, Arafat Al Haj, Ahmad Ayman, Mohammad Taha; Odeh Al-Fakhouri, Amin Al-Shanaineh, Moamen Al-Saket, Yousef Qashi; Odeh Fakhouri, Baker Kalbouneh.