U23 Việt Nam chốt danh sách dự giải U23 châu Á: Sự cố vào phút chót

Hôm qua (4/1), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á. Trong đó, tiền đạo trẻ Lê Phát không có tên trong danh sách này. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra với U23 Việt Nam vào phút chót.

Bùi Vĩ Hào (phải) sẽ phải chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương (Ảnh: Thành Đông).

Trong buổi tập hôm qua, tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã tái phát chấn thương dây chằng. Theo nhận định ban đầu, vấn đề của tiền đạo CLB Becamex TPHCM khá nặng. Điều đó khiến cho anh không thể cùng U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á.

Đây là điều đáng tiếc bởi Bùi Vĩ Hào từng vắng mặt ở SEA Games 33 vì chấn thương. Cầu thủ này là nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công, nhờ lối chơi tốc độ và khả năng chọn vị trí tốt.

Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik buộc phải giữ lại tiền đạo trẻ Lê Phát. Đây là cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12. Ở trận đấu đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã để thua đội bóng Tây Á với tỷ số 1-2.

Trước đó, thủ môn Nguyễn Tân cũng chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương. HLV Kim Sang Sik đã triệu tập gấp Phạm Đình Hải sang Saudi Arabia để thay thế. Tiền đạo Thanh Nhàn đang điều trị chấn thương và rất khó có mặt trong trận gặp U23 Jordan. Dù vậy, nhiều khả năng, anh sẽ được giữ lại để thi đấu các trận tiếp theo.

Lê Phát được giữ lại U23 Việt Nam vào phút chót (Ảnh: VFF).

Theo quy định của ban tổ chức, các đội sẽ chốt lại danh sách cuối cùng ở thời điểm 6 tiếng trước khi trận đấu mở màn ở giải U23 châu Á diễn ra.

HLV Kim Sang Sik cũng chốt ban cán sự của U23 Việt Nam ngay trước trận ra quân gặp U23 Jordan. Cũng giống như ở SEA Games, Khuất Văn Khang sẽ làm đội trưởng. Hai đội phó của U23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và trung vệ Nguyễn Hiểu Minh.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Sau đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1 và đối đầu với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1. Hai đội đầu bảng sẽ giành quyền lọt vào tứ kết.