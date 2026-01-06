Lấn làn vượt ẩu ở khúc cua, xe 7 chỗ lao thẳng vào ô tô con

Tình huống diễn ra vào ngày 5/1 ở Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Lấn làn vượt ẩu, xe 7 chỗ lao thẳng vào ô tô con (Video: Quốc Thái).

Trong tình huống trên, tài xế ô tô 7 chỗ đã lấn làn vượt ẩu ở đoạn đường cong - điều cấm kỵ đối với mọi loại xe, vì khi vượt là xe tăng tốc, kết hợp với việc khuất tầm nhìn dẫn tới nguy cơ tai nạn rất cao.

"Trong trường hợp này, nếu áp dụng "nhường tốc độ, không nhường đường" là sẽ giảm được thiệt hại. Nhưng thực tế rất khó nói. Đánh lái như tài xế xe có camera hành trình là phản xạ tự nhiên. Hình ảnh trên camera thường sớm hơn tầm nhìn của tài xế. Khi tài xế nhìn thấy xe 7 chỗ lao tới, đạp hết phanh thì cũng không tránh kịp nữa", tài khoản Minh Quang bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Đức Vũ đồng tình: "Đúng là đen đủi khi gặp xe vượt ẩu như thế, cả hai lại tránh nhau cùng về một hướng. Ngồi xem video nói thì dễ chứ tôi nghĩ nếu gặp tình huống tương tự thì ai cũng xử lý như vậy thôi, vừa đạp phanh vừa đánh lái tránh. Việc "nhường tốc độ, không nhường đường" không phải trường hợp nào cũng có tác dụng, gặp tài xế xe đối diện phản xạ chậm, cứ thế đâm thẳng thì lúc đó việc đánh lái tránh lại thành đúng. Trong tình huống khẩn cấp thì đa số có xu hướng xử lý theo phản xạ tự nhiên thôi".

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Lê nêu ý kiến: "Cái đáng nói ở đây là việc xe Xpander vượt ẩu, khác gì giết người đâu. Ở đoạn đường cong, không nhìn thấy gì phía trước mà dám tăng tốc để vượt, gặp ô tô con là còn may, chứ lỡ gặp xe tải thì rước họa vào thân".