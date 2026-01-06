Ruben Amorim phản ứng bất ngờ sau khi bị Man Utd sa thải

Tối 5/1, chưa đầy 24 giờ sau trận hòa 1-1 bạc nhược trước Leeds, Man Utd đã chính thức phát đi thông báo sa thải HLV Ruben Amorim. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nội bộ đội bóng leo thang căng thẳng, đỉnh điểm là buổi họp báo sau trận đấu nơi chiến lược gia này công khai đổ lỗi cho ban lãnh đạo.

AMorim xuất hiện với nụ cười thoải mái tại nhà riêng sau khi bị Man Utd sa thải (Ảnh: Manchester Evening).

Điều khiến dư luận ngỡ ngàng hơn cả là phản ứng của Amorim ngay sau khi mất việc. Chỉ vài giờ sau thông báo sa thải, các phóng viên đã bắt gặp nhà cầm quân 40 tuổi xuất hiện tại nhà riêng ở Cheshire với tâm thế cực kỳ thoải mái.

Dưới làn tuyết rơi nhẹ, Amorim cùng vợ, bà Maria Joao Diogo, không hề tỏ ra ưu phiền; ngược lại, ông liên tục nở nụ cười rạng rỡ và cởi mở trò chuyện với giới truyền thông.

Hình ảnh này lập tức thổi bùng những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Trên diễn đàn Reddit, nhiều ý kiến cho rằng có lẽ việc nhận khoản đền bù khổng lồ và thoát khỏi áp lực ngàn cân tại Old Trafford là lý do khiến Amorim hạnh phúc đến vậy.

Tuy nhiên, dù rời đi với nụ cười trên môi, nhưng những con số thống kê mà Ruben Amorim để lại là nỗi ám ảnh đối với người hâm mộ "Quỷ đỏ". Ông chính thức khép lại nhiệm kỳ của mình với tư cách là HLV có thành tích kém nhất của Man Utd trong suốt 51 năm qua.

Dưới triều đại của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Man Utd chỉ đạt tỷ lệ thắng vỏn vẹn 32% tại Ngoại hạng Anh, con số thấp kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ. Hàng phòng ngự cũng chạm đáy thất vọng khi để lọt lưới trung bình 1,53 bàn mỗi trận, trong khi tỷ lệ giữ sạch lưới chỉ đạt mức khiêm tốn 15%.

Mùa giải vừa qua bị xem là tệ nhất của Man Utd trong 51 năm, đồng thời thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên vai Ruben Amorim khi còn tại vị.

Man Utd lập tức lên kế hoạch thay thế Amorim (Ảnh: Manchester Evening).

Những thống kê này chính là "bản án" không thể chối cãi khiến giới chủ Man Utd buộc phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng sớm để cứu vãn đội bóng.

Sau khi sa thải Ruben Amorim, Man Utd đã lập tức kích hoạt phương án nhân sự tạm thời. Theo kế hoạch, cựu tiền vệ Darren Fletcher sẽ trực tiếp chỉ đạo đội bóng trong cuộc đối đầu với Burnley vào tối 7/1.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" không loại trừ khả năng để Fletcher nắm quyền đến hết mùa giải nếu ông mang lại kết quả khả quan. Đáng chú ý, "người cũ" Ole Gunnar Solskjaer cũng đã sẵn sàng trở lại đóng vai "kẻ đóng thế" cho đến khi mùa giải khép lại.

Về phía Ruben Amorim, các nguồn tin từ Bồ Đào Nha cho biết chiến lược gia 40 tuổi này chưa có ý định tái xuất sớm. Theo tờ Maisfutebol, Amorim cảm thấy hoàn toàn kiệt sức sau quãng thời gian chịu áp lực khủng khiếp tại Anh.

Ông dự định sẽ nghỉ ngơi ít nhất đến tháng 6 để hồi phục năng lượng và chỉ cân nhắc thay đổi kế hoạch nếu nhận được một lời đề nghị đặc biệt hấp dẫn.