AFC công bố danh sách U23 Việt Nam dự giải châu Á: Xác định cái tên bị loại

Trong bản danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á được AFC công khai, tiền đạo Nguyễn Lê Phát là cái tên duy nhất không có mặt (trong số 24 cầu thủ được triệu tập). Đây là thông tin khá bất ngờ bởi mới đây, Lê Phát vừa ghi bàn vào lưới của U23 Syria trong trận giao hữu vào hôm 30/12.

Lê Phát không có tên trong danh sách tạm thời của U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á (Ảnh VFF).

Lê Phát sinh năm 2007. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo PVF và từng tập huấn tại Bỉ. Hiện tại, anh thi đấu cho CLB Ninh Bình.

Với việc Lê Phát bị loại, HLV Kim Sang Sik sẽ đặt niềm tin vào Thanh Nhàn, bất chấp việc cầu thủ này đang điều trị chấn thương. Tiền đạo của CLB PVF-CAND bị rách cơ và vẫn đang tập riêng ở U23 Việt Nam trong những ngày qua.

Trước đó, thủ môn Nguyễn Tân đã rút lui vì chấn thương. Ban huấn luyện của U23 Việt Nam đã tức tốc triệu tập Phạm Đình Hải (Hà Nội FC) để thay thế. Thủ môn sinh năm 2006 đã có tên trong danh sách đăng ký của U23 Việt Nam nhưng anh chưa thể sang Saudi Arabia vì gặp vấn đề visa.

Thanh Nhàn nhận được niềm tin của HLV Kim Sang Sik dù đang chấn thương (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thực tế, đây mới chỉ là bản danh sách tạm thời mà HLV Kim Sang Sik gửi lên Ban tổ chức theo yêu cầu, chứ chưa phải danh sách cuối cùng. Ông thầy người Hàn Quốc có quyền thay đổi danh sách 6 tiếng trước trận ra quân ở giải U23 châu Á gặp U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1.