Xanh SM ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng nội đô bằng xe tải điện

Dịch vụ sẽ được triển khai đầu tiên tại Hà Nội, với mức giá mở cửa là 110.000 đồng cho 2km đầu tiên; 8.000 - 11.000 đồng/km cho các cây số tiếp theo tùy theo tổng quãng đường.

Green SM Van sử dụng 100% ô tô điện EC Van của VinFast, có khoang chứa hàng khoảng 2,6m³, tải trọng 650kg, phù hợp cho nhu cầu vận chuyển hàng bán lẻ, thiết bị, nội thất nhỏ hoặc chuyển đồ trong khu vực nội đô.

Với tầm hoạt động khoảng 150km mỗi lần sạc, Green SM Van có khả năng duy trì nhịp vận hành ổn định trong ngày, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu giao nhận đúng hẹn theo yêu cầu.

Dịch vụ Green SM Van vận hành bằng 100% xe tải điện VinFast EC Van (Ảnh: Xanh SM).

So với mô hình xe tải truyền thống, Green SM Van có lợi thế vượt trội về độ an toàn khi vận hành êm ái, hạn chế rung lắc và giảm thiểu tác động khi di chuyển; đồng thời không phát thải ra môi trường, không gây tiếng ồn khi lưu thông.

Green SM Van thiết lập mặt bằng mới về chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng hóa với đội ngũ tài xế cơ hữu được đào tạo bài bản, tuân thủ tiêu chí “nhanh và chuẩn” của Xanh SM. Sau khi đặt dịch vụ qua nền tảng công nghệ của Xanh SM, khách hàng có thể theo dõi lộ trình theo thời gian thực và thực hiện đối soát điện tử minh bạch sau mỗi chuyến hàng.

Bên cạnh dịch vụ vận chuyển, Green SM Van cũng cung cấp thêm tùy chọn “Xếp dỡ hàng hóa” để khách hàng chủ động lựa chọn nếu có nhu cầu. Tất cả các chi phí do Green SM Van cung cấp đều được hiển thị công khai ngay từ bước đặt dịch vụ, đảm bảo không phát sinh ngoài dự kiến.

Green SM Van đảm bảo chất lượng dịch vụ "nhanh và chuẩn" thông qua đội ngũ tài xế cơ hữu (Ảnh: Xanh SM).

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc toàn cầu Công ty GSM - cho biết: “Green SM Van là mảng ghép hoàn thiện hệ sinh thái vận chuyển hàng hóa của Xanh SM, bên cạnh Xanh SM Express - vận tải bằng xe máy điện.

Chúng tôi tiếp cận lĩnh vực này bằng việc chuẩn hóa đồng bộ từ phương tiện, con người đến quy trình vận hành, nhằm bảo đảm dịch vụ có thể mở rộng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống tại các đô thị”.

Green SM Van được triển khai đầu tiên tại Hà Nội và sẽ được xúc tiến tại các đô thị lớn khác trong thời gian tới. Lộ trình mở rộng sẽ được cân nhắc tùy theo điều kiện hạ tầng và đặc thù từng địa phương, cũng như khả năng vận hành ổn định, đảm bảo tuân thủ được tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất của hệ sinh thái Green SM Delivery.