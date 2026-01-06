Trước khi bị sa thải, HLV Amorim khiến 6 ngôi sao Man Utd nhận trái đắng

HLV Ruben Amorim đã bị Man Utd sa thải chỉ ít giờ sau trận hoà 1-1 với Leeds United. Những phát biểu của nhà cầm quân 40 tuổi sau trận hòa tại sân Elland Road của Leeds ngầm chỉ trích ban lãnh đạo Man Utd được xem là “giọt nước tràn ly”, vượt qua giới hạn cho phép và trực tiếp dẫn tới quyết định "trảm tướng" của giới chủ.

Đáng chú ý, tờ Mirror đã nhấn mạnh 14 tháng dẫn dắt của HLV Ruben Amorim khiến nội bộ của Man Utd đầy bất ổn, đặc biệt có rất nhiều ngôi sao phải "ra đi trong nước mắt" khi mâu thuẫn nặng nề với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Marcus Rashford

Khi Amorim đến Manchester, dường như Marcus Rashford được kỳ vọng sẽ tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân trẻ tuổi. Tiền đạo người Anh thực tế đã ghi 3 bàn trong hai trận đầu tiên, nhưng sau đó phong độ của anh sa sút nghiêm trọng.

Amorim mâu thuẫn nặng nề với Marcus Rashford và khiến tiền đạo người Anh phải rời Man Utd để tìm bến đỗ mới (Ảnh: Getty).

HLV Amorim bắt đầu đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của Rashford, và có thông tin cho rằng anh đã đi chơi đêm hai ngày trước trận derby thành Manchester, và màn trình diễn của anh trong buổi tập ngày hôm sau được mô tả là thiếu sức sống. Những lời cáo buộc đó đã bị phía Rashford phủ nhận.

Nhưng vào đầu năm 2025, Amorim đã công khai chỉ trích tiền đạo này. Khi được hỏi tại sao anh ta không được ra sân dưới thời ông, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói: "Lý do luôn luôn giống nhau - vấn đề tập luyện. Nếu mọi thứ không thay đổi, tôi cũng sẽ không thay đổi.

Bạn có thể thấy trên băng ghế dự bị chúng ta thiếu một chút tốc độ, nhưng tôi thà đưa huấn luyện viên thủ môn ra sân hơn là một cầu thủ không cống hiến hết mình mỗi ngày."

Không lâu sau, Rashford được cho mượn tại Aston Villa và khi trở lại vào mùa hè, mâu thuẫn này vẫn còn ảnh hưởng dai dẳng. Amorim từ chối đưa anh trở lại đội hình Man Utd và anh vẫn đang được cho mượn, lần này là đến Barcelona.

Alejandro Garnacho

Một vụ mâu thuẫn nổi tiếng khác liên quan đến Amorim xoay quanh Alejandro Garnacho. Tiền đạo người Argentina từng được đồn đoán sẽ rời CLB, nhưng mọi chuyện trở nên căng thẳng cá nhân trong giai đoạn cuối chiến dịch Europa League của Man Utd vào giữa năm 2025.

Garnacho phải rời Man Utd vào mùa hè năm ngoái khi mâu thuẫn với HLV Amorim (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã công khai chỉ trích Garnacho vì pha bỏ lỡ cơ hội trong trận bán kết gặp Athletic Club và quyết định loại cầu thủ này khỏi đội hình trong trận thua 0-1 trước Tottenham ở trận chung kết.

Sau đó, Garnacho nói: "Cho đến trận chung kết, tôi đã chơi mọi vòng đấu để giúp đỡ đội bóng, còn hôm nay tôi chỉ chơi 20 phút, tôi không biết nữa. Trận chung kết sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôi về việc có rời CLB hay không".

Cuối cùng, đến tháng 8/2025, Garnacho đã rời Man Utd để gia nhập Chelsea với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng, và mối quan hệ giữa tiền đạo người Argentina với Amorim đã không thể hàn gắn. Thậm chí Garnacho còn nhấn nút thích một bài đăng trên mạng xã hội thông báo tin Amorim bị sa thải.

Jadon Sancho

Jadon Sancho đã từng có những bất đồng với HLV Erik Ten Hag trước khi Amorim đến, nhưng tình hình của anh không hề được cải thiện dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Sancho không nhận được sự tín nhiệm của HLV Amorim và phải rời sân Old Trafford (Ảnh: Getty).

Mặc dù có những đồn đoán rằng Jadon Sancho có thể trở lại từ hợp đồng cho mượn tại Chelsea để thi đấu dưới thời Amorim, nhưng nhà cầm quân 40 tuổi dường như không hài lòng với tiền đạo người Anh.

Khi được hỏi lý do tại sao Sancho không được ra sân, Amorim nói: "Tôi đang xây dựng một đội bóng dựa trên sự tận tâm và những chiến thuật cụ thể. Jadon hiểu rõ tình hình của mình".

Từ đó, Amorim được cho là đã nói với ban lãnh đạo của Man Utd rằng sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu Sancho ra đi. Sau đó tiền đạo người Anh đã chuyển đến Aston Villa vào tháng 9/2025, nhưng hai người vẫn tiếp tục mâu thuẫn.

Vào tháng 12, khi Aston Villa đối đầu với Man Utd, Amorim được hỏi liệu ông có bắt tay Sancho hay không và đã trả lời: "Tôi sẽ bắt tay với HLV của Aston Villa. Các cầu thủ trên sân của đối phương không phải là mối quan tâm của tôi. Cậu ấy không phải là cầu thủ của chúng tôi lúc này. Cậu ấy chỉ là một cái tên trên tờ giấy".

Antony

Ngay từ những ngày đầu Amorim lên nắm quyền, Amorim đã không đánh giá cao tiền vệ cánh người Brazil, Antony. Anh được cho mượn đến Real Betis vào tháng 1/2025. Khi được hỏi lý do, Amorim nói: "Để chơi trong hệ thống này, bạn cần một mức độ thể lực mà Jadon Sancho và Antony hiện đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm".

Antony bị HLV Amorim chỉ trích không đủ thể lực để đá cho Man Utd (ảnh: Getty).

Người đại diện của Antony đã phản bác lại tuyên bố này và vào mùa hè năm 2025, anh đã bị loại khỏi đội cùng với những người như Sancho và Rashford, những người đã góp phần tạo nên một nhóm cầu thủ được gọi là "biệt đội gỡ bom".

Tiền đạo người Brazil đã rời Man Utd để gia nhập Real Betis theo hợp đồng mua đứt vào mùa hè với giá 22 triệu bảng.

Rasmus Hojlund

Dưới thời HLV Ten Hag, Man Utd đã chiêu mộ Rasmus Hojlund, và khi Amorim đến, tiền đạo người Đan Mạch không phải là lựa chọn số 1 của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mặc dù vẫn tiếp tục thi đấu cho Amorim, nhưng Hojlund bị coi là thừa thãi vào mùa hè và được cho mượn đến Napoli, kèm điều khoản mua đứt. Chính từ đây, mối quan hệ giữa hai người trở nên rạn nứt.

Rasmus Hojlund phải rời sân Old Trafford để cải thiện sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Vào tháng 10 năm ngoái, Amorim được hỏi liệu ông có hối tiếc vì để Hojlund ra đi, trong bối cảnh tân binh Benjamin Sesko đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn, ông trả lời: "Trong hệ thống này, tôi không thể có những tiền đạo chỉ biết chờ bóng. Tôi cần những cầu thủ chạy chỗ thông minh; những người có thể suy nghĩ và phản ứng trong vòng cấm trước khi hậu vệ kịp di chuyển".

Kể từ đó, Hojlund đã khéo léo mỉa mai Amorim trên mạng xã hội, kèm theo chú thích là một bài đăng về việc anh ăn mừng bàn thắng của Napoli: "Suy nghĩ đủ nhanh cho anh chưa?"

Sau khi Napoli của anh giành Siêu cúp Italy hồi tháng 12/2025, anh cũng đăng tải một bức ảnh chụp anh đang cầm chiếc cúp với dòng chú thích: "Một quyết định tuyệt vời!"

Kobbie Mainoo

Dưới thời Amorim, Kobbie Mainoo hầu như không được ra sân mùa này, chỉ đá chính một trận duy nhất gặp Grimsby Town ở League Cup. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong độ xuất chúng mà anh thể hiện cho đội tuyển Anh tại Euro 2024 và khi ghi bàn thắng giúp đội nhà vô địch FA Cup dưới thời Ten Hag.

Kobbie Mainoo cũng bị HLV Amorim hắt hủi trên ghế dự bị mùa này (Ảnh: Getty).

Mặc dù cả hai chỉ bất hòa về mặt chuyên môn, nhưng những lời chế giễu đã nhắm vào tính cách của Mainoo, với việc Amorim được cho là đã nói rằng anh thiếu tốc độ để chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ hai người của ông.

Kobbie Mainoo được đồn đoán sẽ rời Man Utd trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này, và thậm chí anh trai của tiền đạo người Anh còn xuất hiện trong trận hòa 4-4 với Bournemouth hồi tháng 12 với chiếc áo phông có dòng chữ "Giải phóng Kobbie Mainoo".