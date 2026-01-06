GELEX được VIS Rating nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm dài hạn A lên “Tích cực”

Theo VIS Rating, GELEX là đơn vị đầu tiên được VIS Rating nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm từ ổn định lên tích cực trong kỳ đánh giá năm 2025, cũng là trường hợp hiếm hoi được nâng triển vọng trong chưa đầy một năm.

Điều này cho thấy GELEX có tốc độ cải thiện chất lượng tài chính và hiệu quả hoạt động tích cực trong bối cảnh các tiêu chuẩn tín nhiệm ngày càng được siết chặt. Đây còn là sự ghi nhận đối với năng lực quản trị, khả năng thích ứng và dư địa nâng hạng tín nhiệm trong trung hạn của tập đoàn.

VIS Rating vừa nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm dài hạn A của GELEX từ “Ổn định” lên “Tích cực” (Ảnh: VIS Rating).

Xếp hạng tín nhiệm của GELEX duy trì ở mức A và với triển vọng xếp hạng được nâng lên tích cực, phản ánh kỳ vọng về doanh thu và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện trong 12-18 tháng tới, nhờ nền tảng vững chắc của hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực thiết bị điện và vật liệu xây dựng.

Trong giai đoạn 2024 đến 9 tháng đầu năm 2025, GELEX ghi nhận tăng trưởng doanh thu gần 15%, vượt xa với mức bình quân giai đoạn 2021-2023. Biên EBITDA của tập đoàn được cải thiện lên khoảng 23%.

Mảng thiết bị điện tiếp tục đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của GELEX. Thông qua chiến lược mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới và tối ưu hóa chuỗi sản xuất, tập đoàn đã gia tăng đáng kể thị phần trong ngành.

Nổi bật là CADIVI, công ty con chủ lực trong lĩnh vực dây cáp điện đã gia tăng hiện diện tại thị trường miền Bắc từ đầu 2024, giúp nâng thị phần toàn quốc của công ty trong mảng dây cáp điện. Nhờ quy mô mở rộng và hiệu quả sản xuất cải thiện, biên EBITDA mảng thiết bị điện tăng mạnh từ khoảng 13% lên trên 20% trong 9 tháng đầu năm 2025.

Mảng thiết bị điện là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của GELEX (Ảnh: GELEX).

VIS Rating nhận định xu hướng tăng trưởng của mảng này sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định, được hỗ trợ bởi nhu cầu đối với các sản phẩm thiết bị điện trong bối cảnh đầu tư công và đầu tư tư nhân mạnh mẽ vào hạ tầng điện trên phạm vi toàn quốc.

Đối với hạ tầng GELEX, đơn vị này kỳ vọng biên lợi nhuận mảng vật liệu xây dựng sẽ cải thiện nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản, mức độ cạnh tranh tại mảng kính xây dựng hạ nhiệt sau khi Việt Nam khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhập khẩu vào tháng 7/2025, và việc tái cấu trúc kênh bán hàng tại một số đơn vị.

Mảng tiện ích với biên EBITDA trên 70% được kỳ vọng sẽ củng cố tăng trưởng chung của tập đoàn sau khi hoàn tất kế hoạch tăng gấp đôi công suất xử lý nước vào quý I/2026.

Hạ tầng GELEX có kế hoạch mở rộng quỹ đất bất động sản nhà ở và phát triển các dự án mới. Trong giai đoạn 2026-2027, kỳ vọng doanh thu của GELEX tăng bình quân 14%/năm, và biên EBITDA duy trì quanh mức 20%.

VIS Rating ghi nhận khả năng sinh lời và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO) của GELEX ở mức mạnh, tạo nền tảng duy trì các chỉ số an toàn tài chính ổn định. Cụ thể, tỷ lệ EBIT/lãi vay đạt khoảng 4,5-5,0 lần, trong khi tỷ lệ CFO/nợ vay duy trì ở mức 15-20%.

Theo VIS Rating, xếp hạng tín nhiệm của GELEX có thể được nâng bậc trong trung hạn nếu tập đoàn tiếp tục duy trì biên EBITDA ổn định trên 20%, tỷ lệ CFO/Nợ vay trên 20% và thực hiện chiến lược đầu tư thận trọng, hạn chế phụ thuộc quá mức vào vốn vay.

Ngược lại, việc mở rộng đầu tư quá nhanh hoặc chậm trễ trong triển khai các dự án trọng điểm có thể tạo áp lực lên dòng tiền và thanh khoản, từ đó ảnh hưởng đến triển vọng xếp hạng trong tương lai.

Đại diện GELEX khẳng định, việc GELEX được VIS Rating duy trì xếp hạng tín nhiệm A và nâng triển vọng lên “Tích cực” tạo lợi thế quan trọng giúp tập đoàn tiếp cận các nguồn vốn dài hạn với chi phí cạnh tranh hơn, qua đó hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.