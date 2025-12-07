Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games

Sáng 7/12, các vận động viên có mặt tại nhà ga T2 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để làm thủ tục lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Lễ tiễn Đoàn Thể thao Việt Nam có sự tham dự của Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng đại diện lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tạo nên sự khởi đầu đầy động lực cho hành trình của các vận động viên.

Dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, 81 thành viên lên đường trong sáng nay gồm các cán bộ Đoàn, huấn luyện viên và vận động viên thuộc các đội xe đạp, canoeing, bơi, mô tô nước, cầu mây, thể dục dụng cụ… mang theo quyết tâm và kỳ vọng lớn lao khi bước vào đấu trường khu vực.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài. SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, khai mạc vào ngày 9/12 và bế mạc vào ngày 20/5.

Bày tỏ sự cảm ơn đối với sự phối hợp chu đáo và buổi lễ tiễn đầy cảm xúc, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, nhấn mạnh toàn đoàn lên đường với quyết tâm cao nhất, mang trong mình ý chí, nhiệt huyết và tinh thần Việt Nam để vượt qua giới hạn bản thân, hướng tới thành tích cao nhất.

“Đoàn thể thao Việt Nam sẽ mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, như lời căn dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ xuất quân, để thi đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh bày tỏ.

5 VĐV tiêu biểu nhận hoa nhận hoa cùng lời chúc từ đại diện Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

Rạng rỡ trong màu áo đỏ đồng phục của Đoàn Thể thao Việt Nam, tay chèo Nguyễn Thị Hương (đứng giữa) chia sẻ, tại kỳ SEA Games trước, canoeing không có trong chương trình thi đấu nên tại kỳ SEA Games này, cô và các đồng đội thêm quyết tâm, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Không khí trước giờ lên đường vui vẻ, tự tin và quyết tâm phấn đấu trong kỳ SEA Games 33 của toàn Đoàn Thể thao Việt Nam. Hiện tại, nhiều đội tuyển TTVN đã có mặt ở Thái Lan, đã có đoàn tiền trạm làm việc ở đây nhằm đảm bảo tốt nhất các công tác về hậu cần.

Ngoài các VĐV tham dự, đoàn thể thao lên đường còn gồm nhiều thành viên trong tổ hậu cần và đội ngũ y tế.

Các thành viên chính của Đoàn Thể thao Việt Nam di chuyển đến Thái Lan dự SEA Games 33 từ Hà Nội và TPHCM. Đoàn xuất phát từ Hà Nội sẽ khởi hành tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 9h15. Dự kiến, đoàn đến Bangkok (Thái Lan) vào trưa cùng ngày.

Chiều mai (8/12) tại Bangkok, Ban tổ chức nước chủ nhà Thái Lan sẽ tổ chức Lễ thượng cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam. Sau nghi thức này, đoàn bước vào hoạt động lớn đầu tiên tại SEA Games 33 - Lễ khai mạc diễn ra ngày 9/12, với khoảng 200 thành viên tham gia. Hai vận động viên Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate) được chọn làm người cầm cờ dẫn đầu đoàn.