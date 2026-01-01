Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong đang cố "vớt vát" điều gì trước tòa?

Ngày 8/1, phiên tòa xét xử 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chuyển sang phần tranh luận. Trước khi các luật sư và bị cáo trình bày quan điểm, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án với từng người.

“Cơ chế ăn chia” từ hồ sơ công bố sản phẩm

Theo luận tội, cơ quan công tố đề nghị phạt ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, mức án 20 năm tù. VKS đánh giá ông Phong nhận số tiền “đặc biệt lớn” và phải chịu trách nhiệm đối với khoản tiền các chuyên viên của cục bị cáo buộc đã nhận hối lộ tổng gần 95 tỷ đồng.

Trong nhóm lãnh đạo cục, 2 cựu Phó cục trưởng cũng bị đề nghị mức án tù, gồm ông Nguyễn Hùng Long 11-12 năm và ông Đỗ Hữu Tuấn 5-6 năm.

Với nhóm lãnh đạo cấp phòng, VKS đề nghị phạt Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) 8-9 năm; Phạm Văn Hinh (Trưởng phòng) 5-6 năm; Cao Văn Trung (Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra) 3-4 năm; Lê Mạnh Hùng (Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) 6-7 năm.

Ông Nguyễn Thanh Phong (Ảnh: Phùng Nam).

Bản luận tội cũng nhắc đến bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị đề nghị 12-13 năm tù.

Theo VKS, bà Nga bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền 12,7 tỷ đồng mà các chuyên viên nhận hối lộ, còn ông Phong bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm đối với số tiền cấp dưới nhận hối lộ gần 95 tỷ đồng.

Đi sâu vào cách thức, VKS nêu giai đoạn 2018-2025, lợi dụng các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm (nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe) còn “mang tính chất chung chung”, nhóm lãnh đạo và chuyên viên bị cáo buộc gây khó dễ, “ngâm” hồ sơ của doanh nghiệp.

Từ đó, theo cơ quan tố tụng, hình thành việc thu tiền ngoài lệ phí và “ăn chia” theo từng nhóm hồ sơ.

VKS cáo buộc ông Phong đưa ra chủ trương nhận tiền ngoài lệ phí khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm, mỗi hồ sơ 5-10 triệu đồng, đồng thời thống nhất cơ chế phân chia.

Trong đó cục trưởng được chia khoảng 2,5-3 triệu đồng/hồ sơ do trung tâm thẩm xét và 1-2 triệu đồng/hồ sơ do các phòng chuyên môn thẩm xét. Trường hợp Phó cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, người ký bị cáo buộc nhận 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ, còn ông Phong nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ; các cấp còn lại hưởng theo “khung” vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng/hồ sơ tùy giai đoạn.

Theo VKS, trong 6 năm (2018-2024), 31 chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc trực tiếp nhận 93,7 tỷ đồng từ các cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm, trong đó ông Phong hưởng lợi hơn 43 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Phong còn bị cáo buộc chịu trách nhiệm liên quan khoản tiền hơn 1 tỷ đồng trong hoạt động cấp giấy GMP, thẩm định nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh.

Bà Trần Việt Nga (Ảnh: Phùng Nam).

Với các cựu Phó cục trưởng, VKS nêu ông Nguyễn Hùng Long bị cáo buộc ký duyệt hơn 10.000 hồ sơ. Giai đoạn 2022-2023, ông nhiều lần nhận tiền mặt do Đinh Quang Minh đưa, mỗi lần khoảng 400-500 triệu đồng, tổng 8 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng ông Long thống nhất chủ trương cho chuyên viên nhận hối lộ để chia nhau hưởng lợi tổng 22,5 tỷ đồng, trong đó ông Long hưởng lợi gần 8,7 tỷ đồng.

Còn ông Đỗ Hữu Tuấn bị cáo buộc ký 18.500 giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, nhiều lần nhận tiền mặt từ Phạm Văn Hinh ngay tại phòng làm việc. VKS cho rằng ông Tuấn thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận hối lộ để “ăn chia” gần 11 tỷ đồng, trong đó ông Tuấn hưởng lợi gần 4,4 tỷ đồng.

Kết luận phần luận tội, VKS đánh giá hành vi phạm tội của nhóm cựu lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm là đặc biệt nghiêm trọng, những người giữ chức vụ cao, chủ mưu cầm đầu và nhận tiền lớn phải chịu mức hình phạt cao hơn, đồng thời cần phân hóa vai trò nhóm cấp dưới làm theo chỉ đạo và hưởng lợi ít hơn.

Không tranh luận khoản “hơn 93 tỷ”, ông Phong tập trung phản hồi nội dung giấy GMP

Sau khi VKS đưa ra mức đề nghị án, HĐXX cho ông Nguyễn Thanh Phong trình bày quan điểm tự bào chữa.

Tại bục khai báo, ông Phong không tranh luận về cáo buộc liên quan khoản tiền hơn 93 tỷ đồng trong việc giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng phân trần về nội dung bị cho là sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận GMP cho nhà máy của Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty CP MediaUSA), nhằm “dễ dàng bỏ qua lỗi” trong quá trình thẩm định, hậu kiểm.

Trước tòa, ông Phong cho rằng phần bị quy kết ở nội dung GMP (Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt) còn điểm chưa rõ. Ông nói, mình “không ký” giấy chứng nhận GMP và “không biết sai ở chỗ nào”, đề nghị làm rõ “không đủ điều kiện” cụ thể ở nội dung nào và trách nhiệm thuộc về ai nếu thực tế nhà máy chưa đủ điều kiện.

VKS cáo buộc, trong vụ việc liên quan GMP, Nguyễn Năng Mạnh bị cáo buộc sở hữu nhà máy dược phẩm MediPhar và MediaUSA, đồng thời thành lập, điều hành nhiều công ty để hợp thức hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phùng Nam).

Cơ quan công tố cho rằng Mạnh nhiều lần chi tiền cho đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm trong quá trình thẩm định, thẩm định lại nhà máy, tổng số tiền chi hơn 1 tỷ đồng, trong đó ông Phong bị xác định nhận 330 triệu đồng.

Bào chữa cho ông Phong, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết thân chủ đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ, gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, nên phía bào chữa không tranh luận về tội danh.

Tuy vậy, luật sư cho rằng việc nhận tiền “cảm ơn” thông qua cấp dưới không xuất phát từ chỉ đạo cố tình gây khó để doanh nghiệp phải chi tiền, cũng không có việc “vòi vĩnh” theo kiểu “phải chi tiền mới duyệt hồ sơ”.

Luật sư cũng nêu quan điểm thân chủ không cho phép cán bộ bỏ qua lỗi, thiếu sót của doanh nghiệp để trình duyệt các hồ sơ không đủ điều kiện, khẳng định các hồ sơ được duyệt “đúng, đủ thủ tục” và đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ để tuyên mức án thấp hơn mức VKS đề nghị.

Phiên tranh luận kéo dài khi các luật sư tiếp tục phản biện từng nội dung luận tội, còn các bị cáo lần lượt trình bày quan điểm về vai trò, mức hưởng lợi và các tình tiết giảm nhẹ, trước khi đại diện VKS đối đáp.