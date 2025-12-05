Lý do rất bất ngờ dẫn tới sai sót Quốc ca Việt Nam ở SEA Games

Trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào ở môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala đã chứng kiến sự cố nghiêm trọng. Hai đội phải hát quốc ca mà không có nhạc nền. Điều đó khiến cho dư luận hai nước phản ứng dữ dội với ban tổ chức.

Đội U22 Việt Nam phải hát quốc ca mà không có nhạc nền (Ảnh chụp màn hình).

Theo tìm hiểu của tờ Matichon, lý do dẫn tới sự cố này là vì đội ngũ phụ trách hệ thống âm thanh tại sân Rajamangala đã hết giờ làm việc theo quy định vào thời điểm trước trận đấu giữa U22 Việt Nam gặp U22 Lào lúc 16h ngày 3/12. Do không nhận được yêu cầu làm việc ngoài giờ (hoặc không được trả tiền làm thêm), nhóm kỹ thuật đã tắt thiết bị và ra về.

Khi đội phụ trách vận hành SEA Games đến tiếp quản, họ không quen với hệ thống âm thanh nên không thể khởi động lại kịp thời, dẫn đến việc quốc ca không được phát. Đến trận U22 Thái Lan gặp U22 Timor Leste vào lúc 19h cùng ngày, hệ thống đã hoạt động trở lại nhờ nhân viên kỹ thuật được điều động cấp tốc quay về.

Liên quan tới sai sót nghiêm trọng này, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, ông Atthakorn Sirilatthayakorn, đã chính thức gửi lời xin lỗi tới hai đoàn thể thao Việt Nam và Lào.

Ông Atthakorn cho biết đây là “lỗi kỹ thuật và thiếu sót trong khâu phối hợp”, đồng thời khẳng định Ủy ban Thể thao Thái Lan (SAT) đã lập tức gửi công hàm xin lỗi tới đại sứ quán Việt Nam và Lào. Bộ trưởng Atthakorn cũng đã trực tiếp gặp đội U22 Việt Nam trong chuyến kiểm tra tại sân vận động Nữ hoàng Sirikit (Rangsit - Klong 6) ngày 5/12 để bày tỏ lời xin lỗi.

Bộ trưởng Atthakorn thừa nhận công tác chuẩn bị của Thái Lan gặp nhiều áp lực, chủ yếu do vấn đề ngân sách. Dù Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt khung chi phí tổ chức từ trước, nhưng việc giải ngân theo từng năm khiến SAT không nhận đủ kinh phí đúng hạn.

Bộ trưởng Atthakorn khẳng định đã gặp trực tiếp đội U22 Việt Nam để xin lỗi (Ảnh: Matichon).

Cụ thể, năm đầu tiên, SAT chỉ được cấp 157 triệu baht (129 tỷ đồng). Năm tiếp theo mới nhận thêm (727 tỷ đồng). Dù họ nhận thêm 400 triệu baht (329 tỷ đồng) từ Quỹ phát triển thể thao và một phần ngân sách trung ương, tổng kinh phí vẫn “thiếu ngay từ đầu”.

Do đó, một số hạng mục quan trọng như lễ khai mạc, hậu cần, lưu trú và truyền hình chỉ được cấp ngân sách vào tháng 10/2025, khiến quy trình mua sắm và đấu thầu bị chậm và gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan khẳng định mọi việc đều tuân thủ đúng quy định Nhà nước và không có chuyện Chính phủ hứa hẹn hay cam kết riêng với bất kỳ nhà thầu nào.

Ông Atthakorn nhấn mạnh rằng Chính phủ Thái Lan, đặc biệt là Phó Thủ tướng Thammanat Prompao, đang theo sát mọi hạng mục để đảm bảo lễ khai mạc và toàn bộ giải đấu diễn ra trơn tru. “Chúng tôi không đổ trách nhiệm cho bất kỳ ai. Tất cả đang nỗ lực để SEA Games 33 diễn ra thành công và mang lại niềm vui cho vận động viên lẫn người hâm mộ”, ông nói.