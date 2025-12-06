Dàn nhà thi đấu SEA Games 33 hé lộ vẻ đẹp trước giờ khai mạc

Khu liên hợp thể thao Hua Mak, tọa lạc ở phía đông thủ đô Bangkok, đã sẵn sàng trở thành tâm điểm của Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 33. Với quy mô rộng lớn, nơi đây sẽ quy tụ phần lớn các môn thi đấu, từ bắn cung, đua xe đạp lòng chảo, bơi lội, nhảy cầu đến bóng chuyền, quyền anh và bóng đá.

Điểm nhấn của khu liên hợp là Nhà thi đấu Hua Mak, công trình được xây dựng từ kỳ Asiad 1966. Sau quá trình cải tạo, nhà thi đấu này hiện có sức chứa khoảng 8.000 chỗ ngồi, giảm từ 15.000 chỗ ban đầu.

Đặc biệt, mái vòm của nhà thi đấu không làm bằng bê tông mà được "dệt" từ lớp bạt kéo căng khổng lồ, tạo nên sự giao hòa độc đáo giữa công nghệ hiện đại và thiết kế linh hoạt. Đây sẽ là "sân khấu" nơi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, với sự góp mặt của Thanh Thúy, sẽ tranh tài.

Bên trong, kiến trúc không cột đảm bảo tầm nhìn thông suốt từ mọi khán đài, cùng với hệ thống ánh sáng, âm thanh và khí hậu tối ưu, mang đến không gian thi đấu chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế.

Các đường dẫn vào địa điểm thi đấu được trang trí bằng những lá cờ mang biểu tượng của kỳ đại hội, tạo không khí sôi động.

Kề bên Nhà thi đấu Hua Mak là cụm hồ bơi ngoài trời, nơi diễn ra các môn bơi và nhảy cầu. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng của Việt Nam sẽ tranh tài tại đây với mục tiêu giành Huy chương Vàng.

Toàn bộ ghế khán đài còn nguyên lớp bọc mới, tường được sơn sửa, và đội ngũ ban tổ chức đang tích cực giám sát, kiểm tra cơ sở vật chất để đảm bảo mọi thứ hoàn thiện tốt nhất.

Không xa đó là sân xe đạp lòng chảo, nơi các vận động viên sẽ tranh tài trong những cuộc đua tốc độ đầy kịch tính.

Mô hình dành cho bộ môn leo núi thể thao cũng đã được dựng lên ngoài trời, ngay cạnh sân vận động chính Rajamangala.

Giữa trung tâm khu liên hợp, sân vận động Rajamangala nổi bật như một điểm nhấn lớn. "Chảo lửa" này từng chứng kiến nhiều trận cầu đỉnh cao của bóng đá Thái Lan và những dấu ấn đáng nhớ của bóng đá Việt Nam. Với sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi, Rajamangala là một trong những công trình thể thao hiện đại nhất Thái Lan. Tại SEA Games 33, sân sẽ tổ chức lễ khai mạc vào tối 9/12, đồng thời đăng cai toàn bộ các trận bóng đá nam ở bảng A, bảng B và vòng đấu tranh huy chương.

Trong ánh nắng chiều phủ lên Hua Mak, từng hạng mục đang dần hoàn thiện, từng mảng tường được phủ lớp sơn cuối, từng hàng ghế được lau sạch bóng. Chỉ ít ngày nữa, nơi đây sẽ thực sự trở thành điểm hẹn của tinh thần thể thao Đông Nam Á.