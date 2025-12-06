Nhan sắc xinh đẹp của nữ xạ thủ Việt Nam mang hàm thượng uý dự SEA Games 33

"SEA Games 33 đang ở rất gần và Thảo cảm nhận rõ từng nhịp đạp của kỳ đại hội năm nay!!

Bắn súng là môn thể thao không ồn ào, không hào nhoáng nhưng lại đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối, sự kiên trì bền bỉ và một trái tim đủ mạnh để vượt qua mọi dao động nhỏ nhất. Và Thảo tự tin nói rằng mình đã sẵn sàng.

Thảo bước vào SEA Games với tâm thế không chỉ là thi đấu vì bản thân, mà là chiến đấu vì tập thể, vì màu cờ đỏ sao vàng và vì niềm tin của những người đã luôn ủng hộ mình. Thảo đã sẵn sàng. Việt Nam đã sẵn sàng!", nữ VĐV Phí Thanh Thảo chia sẻ trên trang cá nhân trước thềm cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan.

Phí Thanh Thảo tuyên thệ trong lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 (Ảnh: FBNV).

Ngày 29/11 vừa qua, Phí Thanh Thảo nhận vinh dự lớn khi đại diện cho đoàn thể thao Việt Nam phát biểu tuyên thệ tại lễ xuất quân dự SEA Games 33. Để có được vinh dự này chính là nhờ những nỗ lực và cống hiến của VĐV 21 tuổi trong suốt 5 năm qua, khi cô đã giành không ít vinh quang ở đấu trường trong nước và quốc tế cho bộ môn bắn súng Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Tại SEA Games 31 (2022) diễn ra trên sân nhà, Phí Thanh Thảo đã giành HCV 10m súng trường 3 tư thế và HCB 10m súng trường nữ khi cô chỉ mới 18 tuổi.

Phí Thanh Thảo từng đoạt 1 HCV và 1 HCB tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: FBNV).

Cách đây không lâu, vào ngày 10/10, xạ thủ sinh năm 2004 đã giành chiến thắng nội dung 10m súng trường hơi nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025, tổ chức tại Thái Lan. Với tổng 250,1 điểm, Phí Thanh Thảo được Ban tổ chức công nhận là kỷ lục mới của Đông Nam Á tại hạng mục này.

Chia sẻ nhanh với Dân trí, nữ VĐV vừa được tăng quân hàm lên thượng uý cho biết cô và các đồng đội đang nỗ lực tập luyện gấp rút trong những ngày cuối để đạt phong độ tốt nhất tại giải đấu ở Thái Lan năm nay.

Phí Thanh Thảo được mệnh danh là "hoa khôi bắn súng" Việt Nam nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp (Ảnh: FBNV).

Với mục tiêu 7-8 HCV của bắn súng Việt Nam, Thanh Thảo được kỳ vọng sẽ góp phần giúp đội tuyển bắn súng Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu được dự báo sẽ rất khó khăn và thách thức này.

Môn bắn súng SEA Games 33 sẽ tổ chức 30 nội dung. Trong đó chương trình thi đấu bắn súng có 6 nội dung nam, 8 nội dung nữ, 2 nội dung hỗn hợp nam nữ. Thi đấu đĩa bay gồm 4 nội dung nam, 2 nội dung nữ đối với bắn đĩa bay. Thi đấu bắn súng ứng dụng có 4 nội dung nam, 4 nội dung nữ.