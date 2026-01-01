Xét xử vụ án sân bay Nha Trang: Danh dự, quyền lực và sự hối hận muộn màng

Ngày 8/1 - ngày thứ ba diễn ra phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) kết thúc phần tranh luận, HĐXX Tòa án Quân sự Quân khu 5 bước vào nghị án và sẽ tuyên án vào sáng 10/1.

Trước khi HĐXX tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Đứng trước bục khai báo, cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng trình bày, bản thân có 43 năm phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, từ một chiến sĩ lái máy bay chiến đấu đến sĩ quan tham mưu trong Bộ Tổng Tham mưu, luôn tuân thủ kỷ luật và pháp luật.

Dù đã nghỉ hưu 9 năm nhưng khi bị khởi tố về những sai phạm thời gian công tác tại Cục Tác chiến, bị cáo đã xác định rõ trách nhiệm của mình trên cương vị một người lính, một công dân.

"Bị cáo luôn giữ tác phong nghiêm túc, thành khẩn khai báo, thừa nhận thiếu sót, không đổ lỗi cho tập thể hay cá nhân khác”, cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang nói và cho biết đã tự nguyện nộp lại toàn bộ tài sản, giá trị liên quan, giữ vững bản lĩnh chính trị và đạo đức quân nhân, đồng thời giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ án.

Bị cáo bộc bạch, việc bị truy tố và xét xử về tội Vi phạm quy định quản lý, sử dụng đất đai là hình phạt nặng nề, ảnh hưởng danh dự, tinh thần và sức khỏe.

"Đau xót hơn, sai phạm của bị cáo đã tác động trực tiếp đến uy tín, hình ảnh và truyền thống vẻ vang của Bộ Quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam”, bị cáo Hoàng Viết Quang trình bày.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Trần Long).

Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết sân bay Nha Trang nằm ở trung tâm thành phố.

Trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, hoạt động của sân bay ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và du khách.

Do đó, việc di dời sân bay đến vị trí khác, quy mô lớn hơn, bảo đảm không ảnh hưởng đời sống nhân dân, là mong muốn và quyết tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Theo bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, sau khi Chính phủ có chủ trương di dời sân bay Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều cuộc họp, xin ý kiến Thủ tướng và nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo hai bên.

Song do yêu cầu phải đóng cửa sân bay vào cuối năm 2015, quá trình triển khai buộc phải gấp rút.

“Việc xảy ra sai sót trong quá trình triển khai là điều khó tránh khỏi, bị cáo kính mong HĐXX xem xét vụ án khách quan, sát thực tế và đúng quy định pháp luật, để bản án thấu tình, đạt lý”, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng nói và phân trần, các sai sót phát sinh do hệ thống pháp luật thời điểm đó còn chồng chéo, khó hiểu, khó thực hiện.

Nói lời sau cùng, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân trình bày, bị cáo có 43 năm phục vụ Quân đội, trong đó 7 năm làm hiệu trưởng nhà trường, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Vướng vòng lao lý khi tuổi đã cao, sức yếu, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường mong HĐXX tuyên phạt mức án nhẹ nhất để có thể sống những ngày tháng cuối đời bên gia đình.

“Đau xót thay, sau 7 năm nghỉ hưu, tôi lại phải đối diện với bản án trong khi tuổi cao, sức khỏe suy giảm. Kính mong HĐXX mở lòng khoan hồng, cho tôi được hưởng án treo, sống những năm cuối đời bên gia đình”, bị cáo Nguyễn Duy Cường nói.

Trước bục khai báo, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bày tỏ sự ăn năn, hối cải, khẳng định đã thực hiện tối đa các biện pháp khắc phục hậu quả vụ án và sẽ không kháng cáo bất kỳ quyết định nào của tòa.