Chủ nhà Thái Lan lên tiếng về những sự cố liên tiếp ở SEA Games 33

Hôm qua (4/12), Ban tổ chức (BTC) SEA Games 33 chính thức lên tiếng xin lỗi về những sai sót và nhầm lẫn đã xuất hiện trên trang chủ của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.'

Hôm 2/12, BTC SEA Games gắn nhầm cờ Việt Nam vào tên đội bóng đá nữ Thái Lan (Ảnh: Matichon).

BTC chủ nhà lên tiếng: “Chúng tôi thừa nhận một số nội dung, hình ảnh xuất hiện trên website chính thức của SEA Games 33 có thể chứa đựng một số thông tin chưa chính xác, hoặc chưa đầy đủ”.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi về bất kỳ sai sót nào trong quá trình thông tin mà chúng tôi đã đăng tải trước đó. Chúng tôi cảm ơn tất cả sự góp ý, phản ánh, phản hồi từ khắp nơi, nhằm giúp chúng tôi sửa sai, đồng thời giúp chúng tôi truyền đạt thông tin tốt hơn trong thời gian tới.

Ban tổ chức SEA Games 33 cam kết sẽ cố gắng đảm bảo tính chính xác, cung cấp những dữ liệu chính thức của đại hội, ở mức cao nhất có thể trong những ngày tới”, đơn vị tổ chức SEA Games năm nay thông tin thêm.

Một trong những sai sót từng xuất hiện trên trang chủ của SEA Games 33 đó là việc nhầm cờ Việt Nam. Theo đó, trong phần giới thiệu về trận bóng đá nữ giữa Thái Lan và Indonesia, phía BTC chủ nhà gắn cờ Việt Nam vào tên đội nữ Thái Lan, gắn nhầm cờ Lào vào tên đội bóng đá nữ Indonesia.

Việc BTC SEA Games 33 lên tiếng xin lỗi về những sai sót đã xuất hiện trong ít ngày qua, có thể hiểu rằng bao gồm vụ việc nhầm cờ nói trên. Dù vậy, đây chỉ mới là cách xin lỗi gián tiếp.