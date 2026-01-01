Người dân được đính chính sổ đỏ sai tên chủ hộ sau phản ánh của Dân trí

Sau bài phản ánh của báo Dân trí: Sổ đỏ sai tên chủ hộ, dân nhiều lần ra phường, lên quận xin cấp lại, UBND phường Xuân Đỉnh đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc đính chính tên người sử dụng đất tại Quyết định số 3648/QĐ-UB ngày 26/11/2004 của UBND huyện Từ Liêm.

Quyết định nêu rõ, việc đính chính liên quan đến Quyết định số 3648/QĐ-UB ngày 26/11/2004 của UBND huyện Từ Liêm về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu dân cư nông thôn đợt XVI cho 345 trường hợp, trong đó có 337 hộ gia đình và 8 cá nhân đang sử dụng đất tại xã Xuân Đỉnh.

Cụ thể, tại số thứ tự 110 trong danh sách kèm theo Quyết định số 3648, tên người sử dụng đất được thể hiện là "Hộ gia đình bà Đỗ Thị Ngọ". Nay UBND phường Xuân Đỉnh quyết định đính chính thành "Hộ gia đình bà Đỗ Thị Đắc".

Lý do đính chính được UBND phường Xuân Đỉnh nêu rõ là do có sai sót trong quá trình kê khai hồ sơ.

Cũng theo quyết định này, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Đỉnh; Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Tây Hồ có trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm thi hành thuộc về Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Tây Hồ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan và hộ gia đình bà Đỗ Thị Đắc.

Cầm tờ quyết định trên tay, ông Nguyễn Năng Hứa gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí đã quan tâm, vào cuộc phản ánh vụ việc.

"Nhờ tiếng nói của báo chí, sự việc kéo dài nhiều năm của gia đình tôi nay đã được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết", ông Hứa bày tỏ.

Trước đó, gửi đơn thư tới báo Dân trí, ông Nguyễn Năng Hứa (phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, phản ánh về việc gia đình ông xin hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai tên, cấp lại giấy chứng nhận mới nhưng mãi không được giải quyết.

Theo hồ sơ do gia đình cung cấp, thửa đất số 44, tờ bản đồ số 33, diện tích 173m2 đất ở tại Xuân Đỉnh được UBND huyện Từ Liêm (cũ) cấp GCNQSDĐ ngày 26/11/2004 theo Quyết định số 3648/QĐ-UB. Tuy nhiên, trên giấy chứng nhận thể hiện chủ sở hữu thửa đất là bà Đỗ Thị Ngọ, trong khi theo gia đình ông Hứa, người sử dụng đất thực tế là bà Đỗ Thị Đắc (mẹ ruột ông Hứa).

Lý do đính chính được UBND phường Xuân Đỉnh nêu rõ là do có sai sót trong quá trình kê khai hồ sơ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Gia đình cho biết sai sót này chỉ được phát hiện rõ từ năm 2021. Kể từ đó, ông Hứa đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến chính quyền địa phương, đề nghị làm rõ và sửa sai thông tin trên sổ đỏ.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2023-2024, UBND phường Xuân Đỉnh đã có văn bản xác nhận hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương không có cá nhân nào mang tên Đỗ Thị Ngọ, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi, hủy giấy chứng nhận cấp sai.

Ngày 21/8/2025, ông Hứa tiếp tục nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND phường Xuân Đỉnh. Phiếu hẹn trả kết quả ghi rõ thời hạn là ngày 21/9/2025. Tuy nhiên, đến giữa tháng 12/2025, gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản giải quyết chính thức nào.