Toàn cảnh "Chiến dịch Quang Trung" dựng nhà cho người dân vùng bão, lũ

Người dân sơ tán hân hoan trở về nhà

Tại Quảng Trị, “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng kè chống sạt lở, sửa chữa nhà dân tại thôn 3A, xã Khe Sanh. Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, Lữ đoàn 384 thuộc Binh đoàn 12 thi công, với sự hỗ trợ của Sư đoàn 968, Quân khu 4.

Kè chống sạt lở, bảo vệ công trình khách sạn, nhà dân ở xã Khe Sanh, Quảng Trị (Ảnh: Nhật Anh).

Sau 15 ngày triển khai thần tốc, công trình hoàn thành. Kè chống sạt lở được gia cố bằng rọ đá, hệ thống thoát nước, trải cỏ trên bề mặt để tạo cảnh quan. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, công trình bảo đảm kỹ thuật, vượt tiến độ, khẳng định vai trò nòng cốt của quân đội trong phòng, chống thiên tai.

Sau thời gian phải đi sơ tán vì sạt lở, các hộ dân chịu ảnh hưởng ở xã Khe Sanh đã về nhà. Với họ, đây là phương án tối ưu so với di dời tái định cư, bởi nơi ở hiện nay thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán. Khu dân cư từng trầm lắng vì thiên tai đang dần nhộn nhịp trở lại.

Trong đợt mưa lũ tháng 11/2025, khu vực thôn 3A xảy ra sạt lở nghiêm trọng, phá hủy một nhà dân, đe dọa nhiều công trình dân cư, cửa hàng, khách sạn trong khu vực. Hơn 10 hộ dân chịu ảnh hưởng phải sơ tán khẩn cấp.

Giúp người dân ổn định cuộc sống, đón mùa xuân an vui

Trong đợt cao điểm của “Chiến dịch Quảng Trung”, lực lượng công an, quân đội thành phố Huế được giao xây dựng 5 nhà mới, sửa chữa 40 nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã huy động cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc, Trung đoàn 6, phối hợp địa phương hỗ trợ ngày công. Các lực lượng không quản khó khăn vất vả, thi công cả ngày nghỉ để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại.

Những ngôi nhà trong "Chiến dịch Quang Trung" đã hoàn thành tại Huế (Ảnh: Ngọc Minh).

Ban Thanh niên Công an thành phố Huế cũng đã phối hợp Công an xã Khe Tre hỗ trợ xây dựng 2 nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiệp và ông Nguyễn Văn Lượng.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Huế, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm chính trị, nghĩa tình của lực lượng công an đối với nhân dân.

Tuổi trẻ Công an thành phố Huế xác định phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, làm việc không kể ngày nghỉ, tranh thủ từng giờ để “chạy nước rút”, quyết tâm bàn giao nhà đúng thời hạn đã đề ra.

Đến nay, thành phố Huế đã hoàn thành sửa chữa 40 nhà ở hư hỏng. Số nhà ở phải xây dựng lại đã hoàn thành 3/5 căn, 2 nhà còn lại đạt tiến độ 85%; dự kiến hoàn thành trước ngày 12/1.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhấn mạnh những nhà được hỗ trợ sửa chữa, xây mới trong đợt này sẽ giúp người dân an cư, ổn định cuộc sống, đón mùa xuân an vui, đầm ấm.

Bước khởi đầu của chiến dịch

Tại thành phố Đà Nẵng có 505 nhà bị thiệt hại do mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, trong đó 144 nhà phải xây dựng mới và 361 nhà cần sửa chữa.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và ngành công an động viên gia đình anh Alăng Đích trong nhà mới (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong “Chiến dịch Quang Trung”, thành phố Đà Nẵng đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị với hàng nghìn nhân sự, trong đó vai trò nòng cốt là quân đội, công an, cùng sự đóng góp tích cực của lực lượng an ninh cơ sở. Đặc biệt là sự chung tay của nhân dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Sau 15 ngày ra quân trong “Chiến dịch Quang Trung”, chiều 24/12/2025, Công an thành phố Đà Nẵng đã bàn giao nhà đầu tiên cho gia đình anh Alăng Đích tại xã Avương, đánh dấu bước khởi đầu của chiến dịch, nhằm hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Nhà của anh Alăng Đích được xây dựng kiên cố theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, tường cứng, mái cứng), đảm bảo an toàn trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng cao.

Đối với nhóm nhà ở xây dựng mới, đến nay đã hoàn thành 105/144 nhà, đạt 73% kế hoạch. 39 nhà còn lại đã thi công đạt trên 70% khối lượng, đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/1.

Đối với 361 nhà cần sửa chữa, công tác khắc phục đã được triển khai đồng bộ, hoàn thành 100% kế hoạch.

Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành trước ngày 13/1

Trong tháng 10 và 11/2025, tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp hứng chịu 2 đợt lũ lớn và bão Kalmaegi (bão số 13). Những đợt lũ, bão liên tiếp gây thiệt hại nặng về hạ tầng giao thông, làm nhiều nhà dân hư hỏng, đổ sập.

Đến thời điểm này tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành 11/37 nhà thuộc diện xây mới trong "Chiến dịch Quang Trung" (Ảnh: Quốc Triều).

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Quảng Ngãi quyết tâm sửa chữa 319 nhà bị hư hỏng tại 54 xã, phường; xây mới 37 nhà tại 14 xã, phường. Chiến dịch này có sự tham gia của lực lượng công an, quân đội cùng sự góp sức của người dân, chính quyền địa phương.

Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành sửa chữa 319 nhà, đạt 100% kế hoạch. Có 11 nhà thuộc diện xây mới đã hoàn thành, 26 căn còn lại đều đạt tiến độ trên 80%.

Theo ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác phối hợp để huy động nhân, vật lực tổ chức thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

“Nhiều nhà đã hoàn thành và được bàn giao giúp người dân an cư. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành những nhà còn lại trước ngày 13/1”, ông Hiển thông tin.

Huy động tổng lực hoàn thành xây nhà cho người dân

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong đợt bão, lũ lịch sử cuối năm 2025 đã làm hơn 28.000 nhà ở tỉnh này bị hư hỏng, trong đó 674 căn sập hoàn toàn. Sau thiên tai, cả hệ thống chính trị vào cuộc, sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là “Chiến dịch Quang Trung”, hàng trăm mái ấm đã được hồi sinh, thắp lên niềm vui, hy vọng cho người dân vùng lũ.

Đại tá Võ Thanh Hải, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, động viên bà Lê Thị Cục, 68 tuổi, trú tại thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc (Ảnh: Doãn Công).

Tính đến 7/1, hơn 28.000 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái đã được sửa chữa. Riêng 674 nhà bị sập đã được khởi công, trong đó hơn 470 căn đã hoàn thành. Những nhà còn lại, khối lượng thi công đạt 70% trở lên. Tỉnh Gia Lai phấn đấu sẽ bàn giao toàn bộ cho người dân trước 15/1.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5, Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cùng Công an tỉnh đã đồng loạt vào cuộc. Riêng Công an tỉnh Gia Lai huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ “Thần tốc 15 ngày đêm” thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động huy động, điều tiết lực lượng hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn, tiến độ chậm, bảo đảm tiến độ chung của toàn tỉnh.

Những mái nhà ấm áp nghĩa tình quân - dân

Tính đến 7/1, Đắk Lắk đã hoàn thành sửa chữa 892 nhà bị hư hỏng nặng. Riêng 606 nhà bị đổ sập được xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”, đến nay đã hoàn thành 367 nhà, trong đó 311 nhà được bàn giao cho người dân.

Những nhà còn lại đều đã khởi công, đạt khối lượng thi công từ 65% trở lên, hứa hẹn sớm mang đến nơi an cư cho bà con trước thềm năm mới.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Trong “Chiến dịch Quang Trung” tại Đắk Lắk, lực lượng quân đội đảm nhiệm xây mới hơn 300 nhà; Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì xây dựng 176 nhà; số còn lại do chính quyền địa phương cùng các lực lượng trong tỉnh phối hợp thực hiện.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, mỗi mái ấm được dựng lên là minh chứng rõ nét cho sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, với mục tiêu cao nhất là giúp người dân sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, bộ đội đã về với nhân dân nhanh nhất, dựng lại nhà sớm nhất, với mong muốn bà con sớm an cư, yên tâm lao động sản xuất, đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

“Chiến dịch Quang Trung là minh chứng sinh động cho phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam trong những lúc khó khăn nhất. Bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi tình người, khi những mái nhà mới được dựng lên”, Trung tướng Lê Ngọc Hải chia sẻ.

Tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, sau 22 ngày được các chiến sĩ quân đội khẩn trương thi công, nhà kiên cố của ông Nguyễn Cả (71 tuổi) đã hoàn thành. Đứng trước mái ấm mới, ông không giấu được sự xúc động khi đứng trước mái ấm mơ ước của mình.

Để thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát động phong trào thi đua cao điểm, đặt mục tiêu hoàn thành và bàn giao 176 nhà cho các hộ dân trước ngày 15/1. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động, trực tiếp tham gia xây dựng nhà ở cho người dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng.

Công an bàn giao nhà đầu tiên trong "Chiến dịch Quang Trung" cho người dân tại Đắk Lắk (Ảnh: Nguyễn Khải).

Mới đây, sau hơn ba tuần thi công liên tục, không ngừng nghỉ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao nhà mới cho gia đình ông La Lan Yên (ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh).

Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết trong điều kiện thời tiết bất lợi, nguồn vật liệu xây dựng khan hiếm, các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng phối hợp thường xuyên bám địa bàn, làm việc ngày đêm, “vượt nắng, thắng mưa”, thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đón nhận mái ấm mới, ông La Lan Yên bày tỏ niềm vui và sự biết ơn: “Gia đình tôi rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và lực lượng công an các cấp, giúp chúng tôi có nhà mới khang trang để sớm ổn định cuộc sống”.

Những nhà được dựng lên từ “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ giúp người dân Đắk Lắk vượt qua hậu quả thiên tai, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về nghĩa tình quân - dân bền chặt.

Khánh Hòa đã bàn giao 72/89 nhà cho người dân

Tại Khánh Hòa, thiên tai trong những tháng cuối năm 2025 đã làm 379 nhà dân bị hư hỏng hoặc sập đổ, trong đó 89 căn sập hoàn toàn, 290 căn bị hư hỏng.

Công an tỉnh Khánh Hòa trao nhà mới đến hộ dân chịu thiệt hại do thiên tai (Ảnh: Văn Nhất).

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đến nay toàn bộ các công trình hỗ trợ nhà ở trên địa bàn đã được lực lượng quân đội, công an đồng loạt khởi công. Đối với các nhà cần sửa chữa, 290/290 căn đã hoàn thành.

Riêng nhà ở xây dựng mới, tính đến 10h ngày 6/1, 72/89 căn đã hoàn thành và bàn giao cho người dân. Các căn còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện, khối lượng đạt trên 95%, dự kiến bàn giao trước ngày 12/1.