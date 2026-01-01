Miền Bắc nhiều khu vực rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 9-10/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại (dưới 13 độ C). Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh không mưa, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo, nhiệt độ thấp nhất ở vùng Đông Bắc Bộ 8-11 độ C; vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Hiện tượng băng tuyết ở đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn năm 2024 (Ảnh: Đình Ngọc).

Dự báo thời tiết ngày 9/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ, trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 6-9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C; vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc ít mây, không mưa, trưa chiều trời nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12 độ C; phía Nam 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi trên 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.