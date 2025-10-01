Cựu quan chức AFF: “Không dễ để AFC xử Malaysia thua tuyển Việt Nam 0-3”

Ngày 26/9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra phán quyết “treo giò” 12 tháng đối với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) vì cung cấp hồ sơ giả mạo lên FIFA, liên quan đến các cầu thủ nói trên. Hiện tại, FAM và 7 cầu thủ này hướng về việc kháng cáo.

Cựu Phó Chủ tịch AFF, đồng thời là cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Vũ Lâm bình luận về việc kháng cáo này, đồng thời dự đoán những khả năng có thể xảy ra liên quan đến bóng đá Malaysia và phản ứng của các nền bóng đá trong khu vực. Tối qua (30/9), ông Dương Vũ Lâm trao đổi với phóng viên Dân trí.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia đang bị FIFA ra phán quyết ban đầu là sử dụng hồ sơ nhập tịch giả mạo (Ảnh: NST).

FAM đang cố kéo dài sự việc

Ông đánh giá thế nào về chuyện bóng đá Malaysia kháng cáo với FIFA, liệu họ có khả năng kháng cáo thành công hay không?

- Chuyện họ có thành công trong việc kháng cáo, chống lại phán quyết ban đầu của FIFA hay không là điều rất khó nói. Điều này phụ thuộc vào chuyện FIFA đang nắm trong tay những gì và phía FAM có thể cung cấp những gì, để bổ sung hồ sơ nộp lên FIFA. Trong khi đó, đây đều là những điều mà đôi bên đang giữ kín.

Theo chỗ tôi được biết, phía FAM vẫn chưa chính thức đệ đơn kháng cáo, họ chờ phía FIFA ra văn bản nêu các điểm mà họ vi phạm một cách tường tận, rồi mới chính thức gửi đơn. FAM đang chờ FIFA sơ hở rồi mới kháng cáo vào chính những điểm sơ hở đấy.

Ngoài ra, mọi việc có thể vẫn chưa dừng lại tại đây. Nếu kháng cáo thất bại ở FIFA, Liên đoàn Bóng đá Malaysia có thể đưa vấn đề lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS). Chính vì thế, chuyện này sẽ còn kéo dài. Đặc biệt, bản thân phía FAM cũng muốn vụ kiện này kéo dài, vì càng kéo dài có nghĩa là chuyện họ bị phạt càng bị chậm lại.

Đặt trường hợp bóng đá Malaysia kháng cáo thất bại ở FIFA, rồi thất bại tiếp ở vụ kiện lên CAS, liệu đội bóng này có bị xử thua đội tuyển Việt Nam 0-3, hoặc bị loại khỏi Asian Cup 2027?

- Về lý thuyết, bóng đá Malaysia nếu đã thua kiện phải bị FIFA phạt. Chỉ có điều trận đấu mà đội tuyển Malaysia vi phạm lại diễn ra trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, thuộc thẩm quyền quản lý của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nên án phạt liên quan đến giải đấu này lại do AFC quyết định.

Khó đoán phán quyết của AFC, liên quan đến kết quả trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Tôi cũng chưa hiểu phát biểu mới đây của Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor John. Ông ấy cho rằng sẽ không có án phạt bổ sung với đội tuyển Malaysia. Quan điểm của ông Datuk Seri Windsor John rằng đấy chỉ là các cá nhân vi phạm, chứ không phải tập thể đội tuyển Malaysia hay FAM vi phạm.

Khó hiểu với phát biểu này ở chỗ nếu tập thể không cho phép, thì cá nhân các cầu thủ sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch làm sao được hoàn tất thủ tục nhập tịch, và làm sao họ được khoác áo đội tuyển Malaysia.

Tôi chưa rõ vị Tổng thư ký AFC phát biểu như trên là để chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA, rồi AFC mới ra quyết định, hay thật sự AFC không muốn đưa ra án phạt bổ sung cho đội tuyển Malaysia, nếu họ thua kiện.

Khó đoán phán quyết của AFC

Đặt trường hợp AFC không xử thua đội tuyển Malaysia, không loại đội bóng này ra khỏi Asian Cup 2027, nếu họ kháng cáo lên FIFA bất thành, các nền bóng đá khác có được quyền kiện ngược lại phán quyết của AFC?

- Hoàn toàn được phép. Nếu FAM thua kiện ở FIFA và CAS, nhưng AFC vẫn không xử thua đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Việt Nam, không bị loại khỏi giải đấu này, phía VFF có thể kiện AFC lên FIFA và lên CAS .

Sử dụng đến 7 cầu thủ không hợp lệ, tức gần cả đội hình để giành chiến thắng, thì không thể gọi là công bằng được. Đó không còn chiến thắng về chuyên môn mà là chiến thắng bằng những tính toán thiếu fair-play.

Thậm chí, không chỉ có VFF mà ngay cả các Liên đoàn bóng đá khác như Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hoặc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF, chung bảng vòng loại với đội tuyển Việt Nam và Malaysia) cũng có thể kiện AFC lên FIFA và CAS, nếu các liên đoàn này cũng cảm thấy AFC phán quyết thiếu công bằng. Dĩ nhiên, những vụ kiện tụng này, nếu xảy ra, sẽ cực kỳ tốn thời gian và rất tốn kém.

Nếu Malaysia thua kiện FIFA và CAS nhưng không bị AFC xử thua, bóng đá Việt Nam có thể kiện ngược AFC lên FIFA và CAS (Ảnh: VFF).

Quay trở lại vấn đề ngay từ đầu, vì đâu mà FIFA phát hiện ra lỗ hổng trong hồ sơ xin nhập tịch của nhóm 7 cầu thủ Malaysia nói trên?

- Có thể đã có đơn kiện được gửi đến FIFA, khi ai đó hoặc đơn vị nào đó phát hiện ra vấn đề liên quan đến hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ Malaysia. FIFA thường không trực tiếp hướng dẫn bất kỳ hồ sơ nhập tịch nào của các cầu thủ trên khắp thế giới, họ chỉ khuyến cáo các liên đoàn cấp quốc gia và các cầu thủ có liên quan phải làm đúng quy định.

Tự thân các liên đoàn cấp quốc gia và các cầu thủ nhập tịch phải cam kết làm đúng quy trình, đúng luật. Khi có đơn kiện được gửi đến, FIFA mới kiểm tra hồ sơ, rồi mới kết luận hồ sơ đấy hợp lệ hay không hợp lệ.

Chuyện xảy ra với bóng đá Malaysia diễn ra theo đúng kịch bản trên. Ban đầu, tự thân FAM tuyên bố công khai rằng họ nộp đủ thủ tục nhập tịch cho các cầu thủ có liên quan, đến khi bị phát hiện hồ sơ không đúng quy định, FAM trong những ngày gần đây mới phát biểu rằng họ gửi thiếu hồ sơ vì khâu hành chính.

Nếu thua kiện, bóng đá Malaysia sẽ suy yếu đáng kể

Vậy thì trình tự nhập tịch cho các cầu thủ, về cơ bản, sẽ phải đáp ứng những điều kiện gì, thưa ông?

- Có hai điều kiện chính để cầu thủ nhập tịch, được FIFA công nhận. Đầu tiên là phải có gốc gác ở quốc gia xin nhập tịch, như họ phải có cha mẹ, cha hoặc mẹ, ông hoặc bà là người của quốc gia đó. Trường hợp thứ nhì là phải thi đấu tại quốc gia xin nhập tịch ít nhất 5 năm.

Ví dụ như trường hợp của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, được nhập tịch Việt Nam sau khi cậu ấy có đủ 5 năm thi đấu ở nước ta. Thời điểm cậu ấy đủ 5 năm làm việc tại Việt Nam là cuối tháng 12/2024. Đấy chính là lý do mà mãi đến cuối tháng 12 năm ngoái, ở trận cuối vòng bảng AFF Cup 2024, gặp Myanmar, Xuân Son mới được ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Nếu không có các cầu thủ nhập tịch giả mạo, Malaysia yếu hơn đội tuyển Việt Nam (Ảnh: NST).

Còn với các cầu thủ nhập tịch Indonesia, họ đa số sinh ra ở Hà Lan nhưng có gốc gác Indonesia. Người Hà Lan trước đây sinh sống và làm việc tại Indonesia rất đông, nên hiện không hiếm người Hà Lan có gốc gác xứ sở vạn đảo.

Hình thức được nhập tịch của các cầu thủ Malaysia vừa bị xử lý giống với hình thức nhập tịch của cầu thủ Indonesia. Khác nhau ở đây, nếu có, đó là tính chính xác của nguồn gốc. 7 cầu thủ Malaysia vừa bị xử lý chính là do chưa chứng minh được sự chính xác về nguồn gốc này.

Đặt trường hợp Malaysia không có 7 cầu thủ nhập tịch này, họ có thắng nổi đội tuyển Việt Nam ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra hồi tháng 6 vừa rồi không?

- Thắng hay không thì rất khó nói, vì chuyện thắng hay thua trong một trận đấu cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố tổng hợp, như phong độ, thể lực, chiến thuật ở thời điểm bóng lăn. Đồng thời, có thêm yếu tố may mắn.

Nhưng khó có chuyện họ thắng đội tuyển Việt Nam đến 4-0, nếu không có nhóm các cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil, Argentina, Tây Ban Nha nói trên. Các cầu thủ này tạo nên khác biệt lớn cho trận đấu.

Thành ra, đặt trường hợp các cầu thủ nhập tịch này kháng cáo bất thành, FAM kháng cáo bất thành, tôi cho rằng bóng đá Malaysia sẽ không đủ sức cạnh tranh ở các giải đấu quốc tế. Khâu đào tạo trẻ của bóng đá Malaysia trong vài năm qua, theo tôi, kém bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan. Nội lực của bóng đá Malaysia không mạnh.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!