Báo Malaysia: "FIFA và AFC cân nhắc tiếp quản FAM"

Theo thông tin từ Stadium Astro, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang cân nhắc khả năng can thiệp vào công tác quản lý của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhằm giải quyết những yếu kém trong quản trị hiện tại. Động thái này có thể bao gồm việc sửa đổi điều lệ của FAM nếu cần thiết.

Bất kể phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ việc đang diễn ra, FIFA và AFC vẫn có thẩm quyền tiếp quản tạm thời hoạt động của FAM để ổn định và phục hồi tình hình. Tình huống này phát sinh từ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang bao trùm FAM, đặc biệt là những cáo buộc liên quan đến sai phạm hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch. Vấn đề này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng FAM bị đình chỉ, một kịch bản mà không bên nào mong muốn.

FIFA và AFC có thể tiếp quản toàn bộ việc quản lý FAM (Ảnh: NST).

Tuy nhiên, nếu uy tín của ban lãnh đạo FAM tiếp tục bị đặt dấu hỏi và cơ quan này không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng, FIFA và AFC có thể tiếp quản toàn bộ việc quản lý FAM trong một khoảng thời gian nhất định.

Stadium Astro đã đưa ra hai kịch bản phục hồi có thể được triển khai:

1. Phục hồi từ bên ngoài

Trong trường hợp FIFA áp đặt án đình chỉ, FIFA hoặc AFC sẽ thành lập một ủy ban lâm thời hoặc ủy ban bình thường hóa để cải thiện tình hình. Khi đó, Ban chấp hành (Exco) FAM sẽ ngay lập tức mất chức cho đến thời hạn được ấn định. Ủy ban này sẽ có nhiệm vụ xác định những bất cập trong công tác quản trị và tiến hành các bước khắc phục, trước khi FAM có thể tổ chức bầu chọn ban lãnh đạo cấp cao.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, chia sẻ với phóng viên Astro Arena, Fina Nasrom: “Nếu FIFA cho rằng công tác quản trị của FAM có nhiều điểm yếu và cần phải cải thiện, FAM có thể bị đình chỉ. Đây chỉ là ví dụ. Chúng ta không biết FIFA sẽ suy nghĩ thế nào, bởi vì điều này đã từng xảy ra. Indonesia, Kuwait và Brunei là những trường hợp từng bị như vậy”.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả những biện pháp này đều nhằm sửa chữa các điểm yếu của một liên đoàn. Nếu FIFA đình chỉ FAM, toàn bộ các đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ sẽ không được thi đấu bên ngoài lãnh thổ Malaysia. Giải quốc nội vẫn có thể diễn ra. Nhưng tất cả các đội tuyển quốc gia, từ đội tuyển lớn cho đến đội U12, cũng như các câu lạc bộ đại diện cho Malaysia thi đấu quốc tế (ví dụ Johor Darul Ta'zim và Selangor tại AFC Champions League), sẽ không được phép thi đấu ở nước ngoài. Đó là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng mà không quốc gia nào mong muốn xảy ra”.

2. Phục hồi từ bên trong

Kịch bản này đòi hỏi sự tự nhận thức và sáng kiến chuyên nghiệp từ chính các thành viên Exco FAM, bằng việc cùng nhau từ chức. Một ủy ban tạm thời sẽ được thành lập để khắc phục các điểm yếu hiện có, dựa trên báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) cũng như các báo cáo của FIFA ở cấp ủy ban kỷ luật và kháng cáo.

FAM cũng có thể cân nhắc mời AFC tiến hành kiểm toán quản lý nhằm xác định và sửa chữa những thiếu sót đang tồn tại. Ông Windsor Paul John giải thích thêm:“Đây là một kịch bản khác. Không phải cứ tự động là có thể tổ chức đại hội. Các quy định và cơ chế cần được xem xét kỹ lưỡng. Trong thời gian đó, liên đoàn vẫn phải được điều hành. Một cơ quan tạm thời (thường do FIFA – AFC bổ nhiệm) sẽ hỗ trợ trong thời gian ngắn”.

“Tuy nhiên, bản thân liên đoàn cũng có thể tự cải thiện tình hình. Ví dụ, trong đại hội, FAM có thể bổ nhiệm một nhóm thành viên không thuộc FAM trước khi toàn bộ ban lãnh đạo đồng loạt từ chức. Ủy ban này sẽ được trao quyền điều hành FAM với sự hỗ trợ của Tổng thư ký cho đến khi tình hình được phục hồi”, ông nói thêm.

Cả hai cách tiếp cận này đều cần sự hiện diện của Tổng thư ký FAM, cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn từ FIFA và AFC, nhằm làm trong sạch và khôi phục hình ảnh của FAM.