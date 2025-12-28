Bóng đá Malaysia thâm hụt kỷ lục 52 tỷ đồng năm 2025 vì án phạt của FIFA

Tờ New Straits Times của Malaysia thông tin: “FAM đang đối mặt với khủng hoảng tài chính, cùng khoản thâm hụt vượt quá 8 triệu ringgit (khoảng 52 tỷ đồng). Khoản thâm hụt này chủ yếu xuất phát từ vụ việc FAM bị FIFA trừng phạt do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả”.

“Một luật sư thể thao có tiếng trong nước thống kê rằng con số 8 triệu ringgit nói trên đến từ tiền phạt, tiền kháng cáo và tiền buộc phải bồi thường cho các cầu thủ có liên quan, nếu FAM tiếp tục thua kiện các cầu thủ”, New Straits Times thông tin thêm.

Bóng đá Malaysia đối diện với khoản thâm hụt kỷ lục trong năm 2025, vì sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo (Ảnh: T.H).

Ngày 10/6 năm nay, đội tuyển Malaysia bất ngờ giành chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, ở trận đấu diễn ra trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia).

Đến tháng 9, FIFA lần đầu công bố thông tin ở trận đấu nói trên, đội tuyển Malaysia sử dụng đến 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero.

Riêng Hector Hevel còn xuất hiện ở trận Malaysia gặp Nepal ngày 25/3, cũng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA lập tức phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,7 tỷ đồng). Do FAM vẫn muốn kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS), nên FAM phải tốn thêm khoảng 4,2 triệu ringgit (khoảng 27,3 tỷ đồng) nữa.

Theo New Straits Times, số tiền này bao gồm: “Nhà phê bình thể thao Datuk Dr Pekan Ramli cho biết FAM phải chi 3 triệu ringgit (khoảng 19,5 tỷ đồng) cho phí nộp đơn, thuê luật sư, cộng thêm 1,2 triệu ringgit (gần 7,8 tỷ đồng) phí kháng cáo lên CAS”.

Các cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu có thể kiện FAM để đòi bồi thường (Ảnh: NST).

“Chưa hết, 7 cầu thủ đã bị FIFA cấm thi đấu có kiện FAM, đòi bồi thường tổn thất tài chính mà họ phải chịu do đã bị các CLB chủ quản cắt hợp đồng, không được hành nghề trong vòng một năm tới.

Ước tính mỗi người có thể mất vài trăm nghìn ringgit trong thời gian họ bị cấm thi đấu và nếu FAM phải đền bù đủ cho 7 cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ mất tổng cộng hơn 8 triệu ringgit, chỉ vì lệnh trừng phạt của FIFA”, New Straits Times phân tích.

Đấy là về mặt tài chính, còn về mặt danh tiếng, bóng đá Malaysia đã chịu tổn thất nghiêm trọng, cũng vì vụ việc này.

Hiện tại, FIFA cũng đã hủy bỏ kết quả của đội tuyển Malaysia, trong các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine trong năm 2025. Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya bị xử thua 0-3 trong các trận đấu nói trên.

Nhà phê bình thể thao Datuk Dr Pekan Ramli phân tích trên tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times: “FAM sẽ cần một hoặc hai thập kỷ để khôi phục hình ảnh của nền bóng đá trên trường quốc tế”.

“Các nhà tài trợ có thể rút lui, sự ủng hộ của người hâm mộ có thể giảm nghiêm trọng, do các vấn đề về tính liêm chính, minh bạch. Ngoài ra, sẽ có những nghi ngờ về các chương trình nhập tịch cầu thủ Malaysia trong tương lai”, ông Pekan Ramli khẳng định.