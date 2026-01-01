Khoảnh khắc đẹp nhất, xấu hổ nhất của tuyển Malaysia gắn với tuyển Việt Nam

Trong ngày đầu năm mới 2026, tờ Bharian (Malaysia) đã có bài nhìn lại năm 2025 của bóng đá nước này với bài viết có nhan đề: “Niềm hứng khởi đón năm mới với bóng đá Malaysia”.

Tờ Bharian cho rằng chiến thắng 4-0 của Malaysia trước tuyển Việt Nam là khoảnh khắc ấn tượng nhất (Ảnh: Getty).

Trong bài, tác giả thừa nhận khoảnh khắc đẹp nhất của bóng đá Malaysia trong năm 2025 chính là chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam trên sân Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

Tờ báo này bình luận: “Nhìn lại những thăng trầm của đội tuyển Malaysia, trận đấu gặp Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 trở thành ký ức đẹp đẽ nhất. Trong trận đấu vào ngày 10/6, đội bóng áo vàng đen đè bẹp đối thủ hàng đầu Đông Nam Á với tỷ số 4-0.

Chiến thắng này không chỉ chấm dứt cơn khát 11 năm không thắng đội tuyển Việt Nam của Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia), mà còn gây chú ý đặc biệt với sự góp mặt của 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Màn trình diễn ấn tượng tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil, cùng phong độ nổi bật của Harimau Malaya, đặc biệt là dấu ấn từ nhóm cầu thủ nhập tịch, từng mở ra viễn cảnh tươi sáng cho cơ hội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia”.

Tuy nhiên, tờ Bharian cũng nhấn mạnh trận thắng này đã để lại khoảnh khắc xấu hổ nhất của bóng đá Malaysia. Đó chính là việc FIFA buộc tội Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ kể trên.

Tờ báo hàng đầu Malaysia viết: “Tuy nhiên, niềm vui của bóng đá Malaysia nhanh chóng tan biến vào tháng 9, khi FIFA quyết định xử phạt FAM cùng 7 cầu thủ nhập tịch, liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ. Đây là vụ việc gây chấn động làng bóng đá Malaysia.

Sau phán quyết này, Harimau Malaya bước vào giai đoạn u ám khi FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỷ đồng), trong khi các cầu thủ liên quan bị treo giò 12 tháng và phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) mỗi người.

Khoảnh khắc xấu hổ nhất của bóng đá Malaysia là khi bị FIFA cáo buộc làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận đấu với tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Hình phạt được FIFA đưa ra sau quá trình điều tra, xuất phát từ các đơn khiếu nại mà cơ quan này được cho là đã nhận được sau trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam.

Cho đến nay, vụ việc vẫn chưa khép lại, khi FAM đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) sau khi đơn kháng cáo trước đó bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ.

Hệ quả kéo theo là chuỗi trận bất bại của Harimau Malaya trong năm 2025 cũng chấm dứt, khi Ủy ban Kỷ luật FIFA tuyên bố xử thua đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore, Palestine, vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Quyết định này thực tế đã được dự đoán từ trước, khi FIFA có lập trường cứng rắn trong vụ việc. Như hệ quả tất yếu, đội tuyển Malaysia cũng bị ảnh hưởng trên bảng xếp hạng FIFA, khi rơi 5 bậc xuống vị trí 121 thế giới trong bảng xếp hạng mới nhất.

Diễn biến trên khiến Harimau Malaya khép lại năm 2025 với nhiều nỗi buồn, và lúc này mọi hy vọng đều được đặt vào đơn kháng cáo của FAM tại CAS.

Nếu kháng cáo thất bại, Harimau Malaya có thể tiếp tục đối mặt với kịch bản tồi tệ hơn, bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang chờ kết quả cuối cùng từ CAS trước khi đưa ra quyết định liên quan đến số phận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027”.

Tờ Bharian cho rằng dù bất kỳ điều gì xảy ra, bóng đá Malaysia cũng phải đứng dậy và xây dựng lại mọi thứ. Họ viết: “Dù muốn hay không, bóng đá Malaysia cũng phải đối diện với hiện thực khốc liệt. Nhà quan sát bóng đá, đồng thời là cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội HLV Malaysia (PJBM), Phó Giáo sư Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần sẵn sàng đón nhận mọi phán quyết của CAS và AFC với tinh thần cởi mở.

Bước sang mùa giải 2026, người hâm mộ Malaysia kỳ vọng vụ việc liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ sẽ sớm được giải quyết dứt điểm, để Harimau Malaya có thể mở ra một chương mới, bất chấp tương lai phía trước của đội tuyển quốc gia sẽ ra sao”.