Bóng đá Malaysia đang tung chiêu gì để “câu giờ” trước FIFA và AFC?

FIFA phạt 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel sử dụng hồ sơ giả mạo. Mỗi người bị “treo giò” 12 tháng, bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Còn FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên, phía FAM và các cầu thủ nói trên vẫn còn cơ hội kháng cáo. Về phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), họ cũng đang chờ kết quả của phiên kháng cáo này, trước khi quyết định về số phận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia bị kết luận ban đầu là dùng hồ sơ giả (Ảnh: NST).

Còn trong thời gian này, FAM đang có những động thái, nhằm trì hoãn thời gian ra phán quyết của FIFA và AFC.

Cho đến hết buổi tối 28/9, phía FAM vẫn chưa chính thức gửi tài liệu kháng cáo đến FIFA. Tờ New Straits Times cho biết: “Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi khẳng định FIFA phải giải thích đầy đủ cho FAM về hình phạt mà họ vừa tuyên với các cầu thủ có liên quan và với FAM”.

“Hội đồng Tư cách cầu thủ của FIFA cũng phải có những động thái tương tự. Sau đó, FAM mới nộp đơn kháng cáo”, New Straits Times thông tin thêm.

Động thái thứ hai của FAM, đó là họ đang đổ lỗi sai sót thuộc về khâu hành chính. Hôm qua, Tổng thư ký (TTK) FAM Datuk Noor Azman Rahman phát biểu: “Chúng tôi đã phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp tài liệu về các cầu thủ nhập tịch. Lỗi này thuộc về đội ngũ hành chính”.

TTK FAM Datuk Noor Azman Rahman đổ lỗi cho khâu hành chính (Ảnh: NST).

“Một lần nữa, tôi khẳng định các cầu thủ nhập tịch của chúng tôi là công dân Malaysia hợp pháp”, TTK FAM Datuk Noor Azman Rahman nói thêm.

Việc này đồng nghĩa với chuyện FAM đang ngỏ ý với FIFA rằng họ sẵn sàng bổ sung hồ sơ liên quan đến nhóm 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel. Điều mà FAM cần lúc này là thời gian.

Một phương án nữa mà FAM có thể thực hiện nếu như việc kháng cáo lên FIFA bất thành, đó là Liên đoàn Bóng đá Malaysia có khả năng đưa vấn đề lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS). Đây là tòa án chuyên phán quyết các quyết định của FIFA.

Nếu vấn đề được đưa lên CAS, có thể các bên phải chờ thêm hàng tháng nữa để CAS thẩm định lại các phán quyết trước đó.

Nhìn chung, giới bóng đá Malaysia đang cố gắng thoát khỏi những án phạt được dự đoán sẽ rất nghiêm khắc dành cho họ, trong trường hợp FAM thua kiện: Án phạt này không chỉ là bị xử thua đội tuyển Việt Nam, không chỉ là bị loại khỏi Asian Cup 2027, mà còn có thể là bị cấm thi đấu bóng đá quốc tế có thời hạn.