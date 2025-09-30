Lại Lý Huynh tiết lộ bí quyết hạ kỳ thủ Trung Quốc và vô địch thế giới

Chiều 27/9, Lại Lý Huynh làm nên lịch sử cho cờ tướng Việt Nam. Trận thắng trước đối thủ rất mạnh người Trung Quốc Doãn Thắng, giúp anh vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam.

Đây không chỉ là nội dung quan trọng nhất tại các giải vô địch cờ tướng ở quy mô khác nhau, mà còn đánh dấu lần đầu tiên có một kỳ thủ Việt Nam vô địch thế giới. Lần đầu tiên có một vận động viên (VĐV) không phải là người Trung Quốc vô địch nội dung này ở giải thế giới, sau những 18 lần liên tiếp trước đó họ độc tôn ở nội dung tiêu chuẩn cá nhân nam.

Chiều qua (29/9), không lâu sau khi về đến Việt Nam cùng với danh hiệu vô địch thế giới, "kỳ vương" Lại Lý Huynh dành buổi trao đổi với phóng viên Dân trí.

Lại Lý Huynh khoe giấy chứng nhận vô địch thế giới 2025 với HLV Nguyễn Thanh Tùng (Ảnh: Giang Lê).

Vượt qua các siêu kỳ thủ Trung Quốc

Làng cờ toàn cầu đều biết rằng việc giành ngôi vô địch thế giới ở nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam trước các kỳ thủ Trung Quốc khó như thế nào. Cụ thể hơn nữa, anh hãy nói về sức mạnh của các VĐV Trung Quốc trong môn này?

- Sự mạnh mẽ của cờ tướng Trung Quốc nằm ở chỗ họ có rất nhiều kỳ thủ mạnh, có chất lượng tương đương nhau. Bất cứ kỳ thủ nào của Trung Quốc thi đấu ở các giải đỉnh cao cũng có khả năng vươn đến vị trí cao nhất.

Tiếp theo, lực lượng kế cận của cờ tướng Trung Quốc rất dồi dào. Họ luôn có những kỳ thủ trẻ rất mạnh, sẵn sàng thay thế các đàn anh. Thậm chí ở lứa tuổi nhỏ hơn nữa, các kỳ thủ Trung Quốc được đào tạo môn cờ tường từ rất nhỏ, nên họ luôn cho “ra lò” rất nhiều người giỏi trong môn này.

Nếu để so sánh, các kỳ thủ Việt Nam cũng là những người giỏi, chúng ta không thiếu các gương mặt xuất sắc. Nhưng nói về độ đông đảo và sự đồng đều, cờ tướng Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn.

Trong bối cảnh luôn phải đối diện với hàng loại kỳ thủ mạnh người Trung Quốc tại giải vô địch thế giới, đâu là bí quyết giúp cho anh giành ngôi vô địch giải đấu năm nay?

- Thật ra không có bí quyết gì đặc biệt cả, để đi đến thành công, đặc biệt là đến được vị trí cao nhất, bất cứ VĐV chuyên nghiệp nào cũng cần có nhiều yếu tố tổng hợp ở các giải đấu lớn. Những gì cần làm về mặt chuyên môn, về mặt tâm lý thì tôi phải làm. Đồng thời, ở giải vô địch thế giới vừa diễn ra, tôi có thêm yếu tố may mắn nữa.

Lại Lý Huynh tại giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 19 năm 2025 (Ảnh: BS).

May mắn đó là riêng trong năm nay, cờ tướng Trung Quốc đối diện với một số bất ổn, nhiều tuyển thủ rất mạnh của họ bị cấm thi đấu vì dính dáng đến tiêu cực. Và trong một trận đấu cụ thể như trận tranh ngôi vô địch, một số yếu tố có thể quyết định đến kết quả trận đấu cũng xuất hiện, như tâm lý và phong độ.

Đối thủ mắc sai lầm và tôi tận dụng được sai lầm này. Thành thật mà nói, tôi không bao giờ dám nghĩ rằng chỉ một trận thắng và một giải đấu thành công của mình, là có thể khẳng định tôi mạnh hơn các kỳ thủ hàng đầu người Trung Quốc.

Hy vọng vào cú hích cho cờ tướng Việt Nam

Nhưng chắc chắn ngôi vô địch thế giới của anh sẽ tạo cú hích cho cờ tướng Việt Nam trong những năm tới, các kỳ thủ của chúng ta từ đây sẽ tự tin hơn rằng chúng ta đã có lúc vươn đến vị trí cao nhất?

- Bản thân tôi cũng rất hy vọng danh hiệu có được sẽ tạo ra cú hích lớn cả về tinh thần lẫn chuyên môn cho làng cờ tướng Việt Nam, giúp môn cờ tướng ở nước ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi hy vọng danh hiệu mà tôi vừa có được, cờ tướng Việt Nam vừa có được sẽ giúp cho mọi người quan tâm nhiều hơn nữa đến môn này, cộng đồng chú ý đến môn cờ tướng nhiều hơn, các doanh nghiệp đầu tư lớn hơn, khâu xã hội hóa phát triển mạnh hơn…

Ngôi vô địch thế giới của Lại Lý Huynh có thể tạo cú hích cho cờ tướng Việt Nam (Ảnh: BS).

Một khi cộng đồng quan tâm đến cờ tướng, chúng ta sẽ có thêm sự cộng hưởng để phát triển. Nhưng dĩ nhiên, để vươn lên vị trí cao hơn, chúng ta còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Bản thân anh từng có thời gian thi đấu tại Trung Quốc, cường quốc cờ tướng số một thế giới, anh đánh giá thế nào về sự phát triển của họ trong môn này?

- Tôi thi đấu cho đội trẻ Hàng Châu (Trung Quốc) trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến 2017. Sau đó, vào năm 2019, tôi khoác áo đội tuyển học viện cờ tướng Giang Tô (Trung Quốc). Các giải đấu tại Trung Quốc, dù là những giải đấu trẻ, vẫn có quy mô rất lớn, có tính cạnh tranh rất cao.

Như tôi đã đề cập, các kỳ thủ Trung Quốc được đào tạo từ rất nhỏ. Ngay ở bậc tiểu học, học sinh Trung Quốc đã được tiếp cận với môn cờ tướng. Họ đưa môn này vào các tiết học chính thức.

Họ có những học viện chuyên đào tạo các kỳ thủ cờ tướng rất lớn. Họ không chỉ có học viện cờ tướng Giang Tô, mà hầu hết các đô thị lớn ở Trung Quốc đều có những học viện có quy mô tương đương. Thành ra, tính cạnh tranh của cờ tướng ở nước họ rất cao.

Khát khao chinh phục mãnh liệt

Tối 28/9, sau khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), anh nói rằng anh lên ngôi vô địch thế giới đúng ngày con gái nhỏ của anh thôi nôi (tròn một tuổi), đấy có phải là cái duyên để anh hướng con cái mình đến sự nghiệp cờ tướng trong tương lai?

- Việc tôi vô địch thế giới đúng ngày thôi nôi con gái quả là cái duyên hiếm gặp. Dù vậy, để bất cứ ai trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp thì cần nhiều cái duyên hơn nữa. Đặt trường hợp các con tôi thật sự đam mê và muốn theo đuổi nghiệp cờ tướng, tôi sẵn sàng hướng dẫn chúng.

Nhưng nếu các con tôi không theo đuổi con đường trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, âu đó cũng là do duyên chưa đủ. Tôi sẽ tuyệt đối tôn trọng lựa chọn của con mình, không ép buộc chúng.

Lại Lý Huynh bên vợ và 3 con (Ảnh: Giang Lê).

Tôi may mắn có được sự ủng hộ của gia đình khi theo đuổi con đường cờ tướng chuyên nghiệp, luôn có hậu phương vững chắc để tôi toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê. Chính vì thế, tôi hiểu rõ để trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, các VĐV phải có sự cân bằng ở nhiều yếu tố và phải có sự tổng hợp của nhiều yếu tố.

Giờ thì anh đã là nhà vô địch thế giới, tâm thế và mục tiêu của anh lúc này có khác với trước khi anh chạm đến vinh quang này?

- Tôi hãnh diện nhưng không thỏa mãn. Tôi tự tin nhưng vẫn luôn giữ được sự khao khát chinh phục các danh hiệu. Nếu như mất đi sự khao khát này, sẽ rất nguy hiểm đối với tôi và với các VĐV chuyên nghiệp nói chung. Nếu mất đi sự khao khát, tôi sẽ mất đi định hướng để phấn đấu.

Tôi tự nhủ rằng, mỗi ngày thức dậy, tôi sẽ tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa, để bản thân không dừng lại. Mục tiêu của tôi là bảo vệ ngôi vô địch thế giới ở kỳ giải kế tiếp. Tôi đã có sự tự tin sau khi vô địch thế giới được một lần, và tôi sẽ luôn khát khao để có thêm danh hiệu này lần nữa.

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi, chúc anh luôn thành công!