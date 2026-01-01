Báo Malaysia vạch hướng đi mới cho FAM nếu CAS bác kháng cáo

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể chưa đi đến hồi kết trong cuộc chiến pháp lý với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ngay cả khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo của họ. Theo tờ The Star của Malaysia, một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ FAM vẫn còn một "cánh cửa" pháp lý cuối cùng: Tòa án Liên bang Thụy Sĩ.

Hiện tại, FAM đang kháng cáo lên CAS để phản đối quyết định của FIFA về việc đình chỉ thi đấu bảy cầu thủ nhập tịch với cáo buộc làm giả giấy tờ. Tuy nhiên, nếu đơn kháng cáo này không thành công, FAM vẫn có thể đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ, cơ quan tư pháp cao nhất của quốc gia này.

Lý do là CAS đặt trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ, và các phán quyết của cơ quan này chịu sự điều chỉnh của Luật Tư pháp Quốc tế Thụy Sĩ. Điều này đồng nghĩa với việc Tòa án Liên bang Thụy Sĩ có thẩm quyền xem xét tư pháp các phán quyết của CAS trong những trường hợp đặc biệt.

FAM đang quyết tâm kháng cáo tới cùng với mục đích hủy án phạt của FIFA (Ảnh: NST).

Phạm vi kháng cáo rất hẹp

Tuy nhiên, bất kỳ kháng cáo nào lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ sẽ không bao gồm việc xét xử lại vụ án hoặc đánh giá lại chứng cứ. Phạm vi xem xét của tòa án này được giới hạn nghiêm ngặt ở những sai phạm nghiêm trọng về thủ tục. Theo luật sư thể thao người Malaysia, các căn cứ kháng cáo thông thường thuộc ba nhóm chính:

Thứ nhất, căn cứ liên quan đến thẩm quyền và hiến pháp: Bao gồm việc thành lập không đúng quy định của hội đồng trọng tài, bổ nhiệm sai trọng tài viên, thiếu thẩm quyền khi tòa án chấp nhận hoặc từ chối thẩm quyền xét xử một cách sai trái, hoặc hội đồng trọng tài vượt quá thẩm quyền khi phán quyết về những vấn đề nằm ngoài phạm vi khiếu nại.

Thứ hai, căn cứ về thủ tục: Đáng chú ý là việc vi phạm quyền được lắng nghe, tức là một bên bị từ chối cơ hội công bằng để trình bày lập luận hoặc đưa ra chứng cứ. Vi phạm nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các bên cũng có thể là cơ sở kháng cáo.

Thứ ba, căn cứ liên quan đến chính sách công: Trong trường hợp phán quyết bị cho là về bản chất không phù hợp với chính sách công của Thụy Sĩ, cả về khía cạnh nội dung lẫn thủ tục.

Joao Figueiredo là một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia đang bị FIFA treo giò (Ảnh: Getty).

Vai trò của CAS và tranh chấp hiện tại

CAS được xem là cơ quan tư pháp độc lập cao nhất trong hệ thống thể thao toàn cầu, hoạt động với hai vai trò chính: thụ lý và xét xử sơ thẩm một số tranh chấp, đồng thời là cơ quan phúc thẩm đối với các quyết định của các liên đoàn thể thao quốc tế, bao gồm FIFA. Thẩm quyền của CAS bắt nguồn từ các điều khoản trọng tài được quy định trong điều lệ và quy chế của các tổ chức thể thao mà các hiệp hội thành viên đã chấp nhận.

Các vụ việc tại CAS thường được xét xử bởi hội đồng gồm một hoặc ba trọng tài viên. Phán quyết của CAS nhìn chung mang tính cuối cùng và có giá trị ràng buộc, chỉ có thể bị kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ trong một phạm vi rất hẹp.

Cho đến thời điểm hiện tại, CAS vẫn chưa phát đi bất kỳ thông cáo báo chí nào liên quan đến phiên điều trần hoặc cung cấp thông tin cập nhật về vụ việc giữa FAM và FIFA.

Tranh chấp giữa hai bên xoay quanh tư cách thi đấu của bảy cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Jon Irazabal, cùng các cáo buộc liên quan đến gian lận giấy tờ.

FIFA đã ra quyết định phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ nói trên. Ngoài ra, FIFA cũng hủy bỏ kết quả ba trận đấu của đội tuyển Malaysia, xử thua 3-0 trong các trận gặp Cape Verde (29/5), Singapore (4/9) và Palestine (8/9), sau khi xác định rằng đội bóng đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.