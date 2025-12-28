Bất chấp án phạt, Malaysia muốn thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá

Mới đây, FIFA vừa xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Nhiều người cho rằng AFC có thể đưa ra án phạt tương tự với “Bầy hổ” trong các trận đấu gặp tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia muốn thắng tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026 (Ảnh: Getty).

Hy vọng duy nhất của bóng đá Malaysia lúc này là kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Tuy nhiên, cơ hội lật ngược thế cờ của Malaysia rất mong manh khi FIFA nắm trong tay nhiều bằng chứng xác thực.

Bất chấp điều đó, Malaysia vẫn muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam trong trận đối đầu ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3. Phát biểu trước báo giới, HLV Cklamovski cho biết: “Dù nhiều trụ cột không thể thi đấu, chúng tôi vẫn tập trung vào những cầu thủ sẵn có và đảm bảo tinh thần của toàn đội luôn mạnh mẽ. Các cầu thủ đều có tinh thần đánh bại các đối thủ, bao gồm trận gặp tuyển Việt Nam vào tháng 3”.

Trong khi đó, tờ Makan Bola nhấn mạnh: “Nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển Malaysia là trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026. Trận đấu này được dự báo sẽ rất hấp dẫn, khi chân sút nguy hiểm của tuyển Việt Nam là Nguyễn Xuân Son trở lại.

Tuyển Malaysia đang đối diện với án phạt từ AFC (Ảnh: FAM).

Trước đó, Xuân Son đã lỡ hẹn với trận đấu trên sân vận động Bukit Jalil vào tháng 6 vì dính chấn thương nghiêm trọng. Sự xuất hiện của tiền đạo mang dòng máu Brazil này sẽ mang đến thêm nhiều phương án lựa chọn cho HLV Kim Sang Sik.

Màn đọ sức của hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam vào tháng 3 tới nhằm xác định đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, “Bầy hổ” đều quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam”.