Danh sách tuyển Việt Nam: Đặng Văn Lâm trở lại, 8 cầu thủ U23 được bổ sung

Các trận đấu gặp Nepal diễn ra trong các ngày 9/10 và 14/10, thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Trận đầu tiên tại sân Gò Đậu (TPHCM) và trận thứ hai ở sân Thống Nhất (TPHCM).

Để chuẩn bị cho hai trận đấu này, HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) vừa công bố danh sách 24 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý trong danh sách này có sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 4/10 (Ảnh: VFF).

Thủ thành đang khoác áo CLB Ninh Bình được gọi lên đội tuyển thế chỗ cho thủ môn Nguyễn Filip.

Điểm đáng chú ý khác, có đến 8 tuyển thủ U23 Việt Nam vừa dự vòng loại U23 châu Á hồi đầu tháng 9, được bổ sung cho đội tuyển quốc gia. Họ được trải đều trên tất cả các tuyến của đội tuyển Việt Nam, từ hàng phòng ngự cho đến hàng tấn công.

Danh sách này có thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn.

Nhiều cầu thủ U23 được gọi lên đội tuyển quốc gia (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Với sự hiện diện của các cầu thủ trẻ, không khó để đoán HLV Kim Sang Sik sẽ thử nghiệm đội hình cho đội tuyển Việt Nam, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ trưởng thành về mặt bản lĩnh và kinh nghiệm. Nepal là đối thủ yếu so với đội tuyển Việt Nam, nên sự thử nghiệm là điều cần thiết.

Dù vậy, bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn được giữ bởi các cầu thủ kỳ cựu, đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 4/10, ngay sau khi kết thúc vòng đấu thứ 6 tại V-League 2025-2026.