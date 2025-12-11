Chuyên gia: “U22 Malaysia không phải là đối thủ của U22 Việt Nam”

Sau chiến thắng đậm 4-1 trước U22 Lào hôm 6/12, U22 Malaysia tạm dẫn đầu bảng B, nội dung bóng đá nam SEA Games 33. U22 Malaysia có cùng 3 điểm với U22 Việt Nam, nhưng họ xếp trên nhờ hơn chúng ta chỉ số phụ (4-1 so với 2-1).

Dù vậy, cựu Phó Chủ tịch VFF, cựu trưởng đoàn U22 Việt Nam từng tạo nên kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 Dương Vũ Lâm cho rằng so về năng lực chuyên môn, U22 Malaysia lúc này kém hẳn so với U22 Việt Nam.

Theo ông Lâm, chúng ta đủ sức đánh bại U22 Malaysia để giành ngôi đầu bảng B. Thử thách thực thụ của đoàn quân trong tay HLV Kim Sang Sik chỉ xuất hiện từ vòng bán kết. Một chiều đầu tháng 12, ông Dương Vũ Lâm trao đổi với phóng viên Dân trí.

Cựu PCT VFF, cựu trưởng đoàn U22 Dương Vũ Lâm (bìa phải) tại giải châu Á năm 2018 (Ảnh: T.H).

Bóng đá trẻ Malaysia suy yếu những năm gần đây

Ông đánh giá thế nào về trận đấu sắp diễn ra giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia?

- Theo tôi, nếu trận đấu này kết thúc với kết quả hòa, đấy vẫn sẽ là thất bại rất lớn đối với U22 Việt Nam. Bóng đá Malaysia nhiều năm liên tục vừa qua không thực hiện tốt công tác đào tạo trẻ.

Các đội tuyển trẻ Malaysia không hề tạo được tiếng vang ở các giải đấu quốc tế trong nhiều năm liên tiếp. Họ dựa quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch. Việc đội tuyển quốc gia Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup hồi tháng 6, chỉ là sự đột biến. Và sự đột biến đó, như chúng ta đã biết, đến từ một loạt cầu thủ nhập tịch có vấn đề về hồ sơ.

Vì vậy, nếu không có các cầu thủ nhập tịch kiểu đột biến nói trên, lực lượng còn lại của các đội tuyển Malaysia, trong đó có đội tuyển U22 Malaysia, không phải đối thủ của U22 Việt Nam.

Các đội trẻ Malaysia (áo vàng) không mạnh trong những năm gần đây (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Theo danh sách U22 Malaysia dự SEA Games 33, đội bóng của HLV Nafuzi Zain vẫn có cầu thủ nhập tịch, đó là cầu thủ gốc Scotland Fergus Tierney. Cầu thủ này sẽ được bổ sung cho trận gặp U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tới đây?

- Tôi đã xem cầu thủ này thi đấu ở nhiều giải, cậu ta chưa thể hiện được điều gì đặc biệt. Kỹ thuật của cậu ta bình thường. Cậu ta không quá sắc bén khi thi đấu ở vị trí tiền đạo. Điểm mạnh nhất của cậu ta chỉ là thể hình.

Nhưng về mặt thể hình, chưa chắc các cầu thủ ở Đông Nam Á vào lúc này gây khó cho U22 Việt Nam. Thế hệ trẻ hiện nay của bóng đá Việt Nam, có thể hình tốt. Tầm vóc của nhiều cầu thủ trong đội tuyển U22 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh với mọi đội bóng ở Đông Nam Á, trong các pha va chạm và không chiến.

Cũng nhân nói về kỹ thuật của tiền đạo nhập tịch Fergus Tierney, đây là điểm yếu chung của cầu thủ trẻ Malaysia ở thời điểm hiện tại. Về mặt kỹ thuật, sự nhuần nhuyễn và kinh nghiệm trận mạc, cầu thủ U22 Việt Nam nhỉnh hơn so với các cầu thủ đồng trang lứa của U22 Malaysia.

Chiến lược đường dài

Vậy U22 Việt Nam hiện nay mạnh ở điểm nào, thưa ông?

- Dàn cầu thủ của chúng ta hiện nay có năng lực kiểm soát bóng rất tốt, thuộc vào loại tốt nhất Đông Nam Á trong lứa tuổi. Trong mọi trận đấu của mình thời gian qua, các cầu thủ U22 Việt Nam luôn thể hiện sự tự tin trong khả năng kiểm soát bóng. Khả năng phối hợp nhóm nhỏ của toàn đội ngày một tốt hơn.

Nguyên nhân của việc đội thực hiện được điều này, ngoài vấn đề kỹ thuật, còn đến từ chỗ HLV Kim Sang Sik đã làm công tác tâm lý cho các cầu thủ rất tốt. Ông ấy truyền được niềm tin cho các học trò của mình.

HLV Kim Sang Sik làm công tác tâm lý tốt cho các cầu thủ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ngoài ra, như đã nói, nhờ tầm vóc tốt, thể hình tốt, các cầu thủ U22 Việt Nam chơi bóng bổng không tệ. Năng lực xử lý các tình huống cố định của U22 Việt Nam khiến các đối thủ luôn phải dè chừng.

Với chừng đó điểm mạnh, vì sao U22 Việt Nam không thắng đậm U22 Lào ở trận ra quân?

- Thắng đậm hay không thắng đậm còn tùy thuộc vào thời điểm, phong độ của đối thủ và tùy thuộc vào chiến lược của chính chúng ta nữa. Về mặt thời điểm, trận ra quân bao giờ cũng rất khó khăn, ngay cả với các đội bóng lớn, chứ không riêng gì với các đại diện của bóng đá Việt Nam.

Về phong độ của đối thủ, U22 Lào hay bất kỳ đội nào khác ở Đông Nam Á gặp các đại diện của bóng đá Việt Nam vào lúc này đều cố gắng hết sức, trong khả năng có thể của họ. Các đối thủ này luôn xem các đội Việt Nam là thước đo ở các giải Đông Nam Á, họ chơi quyết tâm, đồng thời cực kỳ thoải mái về mặt tâm lý.

Vì với họ, thua ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch như U22 Việt Nam là bình thường. Thế nên, thi đấu với các đối thủ thoải mái tâm lý như thế này chưa bao giờ dễ dàng cả. Tình cảnh của các đội Việt Nam hiện nay giống hệt như các đại diện của Thái Lan, khi họ còn thống trị bóng đá Đông Nam Á vài năm trước.

Còn về mặt chiến lược, chúng ta tham dự SEA Games để nhắm đến ngôi vô địch, chứ không phải thi đấu 1-2 trận rồi về nước, nên chúng ta không thể phơi bày hết mọi điểm mạnh của mình cho đối thủ quan sát ngay từ trận đầu. Hơn nữa, trận U22 Việt Nam - U22 Lào diễn ra trước trận U22 Malaysia - U22 Lào, làm sao chúng ta biết trước hiệu số để mà so kè.

Càng vào sâu, các đối thủ càng mạnh

Vậy đâu sẽ là các đối thủ chính của U22 Việt Nam tại SEA Games 33?

- Dù bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, nhưng về lý thuyết, các đội mạnh nhất, có thể gây khó khăn nhiều nhất cho U22 Việt Nam tại giải năm nay, sẽ là chủ nhà Thái Lan và U22 Indonesia.

Về phía U22 Thái Lan, đội bóng này một lần nữa phản ánh chất lượng đào tạo của bóng đá trẻ Thái Lan thuộc nhóm đầu khu vực. Khi thi đấu với U22 Timor Leste hôm 3/12, các cầu thủ trẻ xứ sở chùa vàng đá nhanh, ít chạm, lối chơi của họ khá hiện đại.

U22 Thái Lan có lối chơi khá hiện đại (Ảnh: FAT).

Tuy nhiên, nếu so với thế hệ của Thonglao hoặc thế hệ của Chanathip khi ở cùng độ tuổi, các cầu thủ U22 Thái Lan hiện nay không có chất “quái” cao như các đàn anh. Thiếu đi chất quái, các tiền đạo U22 Thái Lan không sắc bén như các đội trẻ của chính nền bóng đá này các năm về trước.

Còn về U22 Indonesia thì sao? Đội bóng đến từ xứ sở vạn đảo vào lúc này như thế nào?

- Họ là ẩn số thực sự cho U22 Việt Nam. Không ít cầu thủ U22 Indonesia từng tham dự AFF Cup 2024, nên kinh nghiệm thi đấu là điểm mạnh của họ.

Chất lượng đào tạo của bóng đá trẻ Indonesia không tồi. Những cầu thủ nội (thủ môn Ardiansyah, hậu vệ Muhammad Ferarri, Kadek Arel, Dony Tri Pamungkas, tiền đạo Hokky Caraka) kết hợp với những cầu thủ nhập tịch (tiền vệ Ivar Jenner, tiền đạo Rafael Struick, Jens Raven), biến đội này thành đối thủ rất khó lường với U22 Việt Nam.

Nếu U22 Indonesia quyết tâm mang đến nhiều cầu thủ nhập tịch như hiện nay, có thể hình dung lối chơi của họ tương tự như đội tuyển quốc gia của bóng đá xứ sở vạn đảo. Đó là một lối chơi nhanh, mạnh, kết hợp giữa kỹ thuật và thể lực.

U22 Việt Nam nhắm đến ngôi vô địch (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Quay lại với U22 Việt Nam, sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Văn Trường và tiền đạo Bùi Vĩ Hào có ảnh hưởng đến chúng ta?

- Những sự vắng mặt này ảnh hưởng không ít đến toàn đội. Văn Trường và Vĩ Hào đều là những cầu thủ hay nhất trên từng vị trí trong lứa tuổi, đối với bóng đá Việt Nam. Hai cầu thủ này nổi trội hơn so với nhiều đồng đội trong đội tuyển U22 Việt Nam hiện nay, nổi trội hơn so với mặt bằng của bóng đá Đông Nam Á, ở những vị trí mà họ thi đấu.

Việc những cầu thủ này chấn thương (Văn Trường) và chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương (Vĩ Hào) là tổn thất không nhỏ với U22 Việt Nam. Nếu có họ, chất lượng đội hình của U22 Việt Nam sẽ còn tốt hơn nữa, sự nguy hiểm trong các pha tấn công của chúng ta sẽ còn tăng lên nữa.

Dù vậy, sự ảnh hưởng vì vắng những cầu thủ vừa nêu có thể chỉ xuất hiện khi chúng ta đối đầu với các đối thủ thực sự mạnh, có thể là từ vòng bán kết. Còn ở vòng bảng, như tôi đã nói, các đối thủ như U22 Lào và U22 Malaysia chưa thể gây nhiều khó khăn cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!