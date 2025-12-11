HLV Alonso điềm tĩnh trước áp lực, Pep Guardiola khen ngợi học trò

Trận thua 1-2 trước Man City đã khiến Real Madrid tiếp tục chìm trong chuỗi ngày khủng hoảng. Phát biểu sau trận đấu đầy áp lực, HLV Xabi Alonso đã chỉ thẳng những khiếm khuyết mà đội bóng của ông đang gặp phải.

HLV Alonso thừa nhận Real Madrid gặp khó khăn trước Man City (Ảnh: Getty).

“Chúng tôi khởi đầu rất tốt, nhưng có những thời điểm chỉ một cú đánh cũng khiến bạn tổn thương. Chỉ trong 10 phút, họ đã vượt lên”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận đội bóng Hoàng gia đã không thể duy trì được sự kiểm soát cần thiết: “Ở tình thế khó khăn, khi thiếu nhiều cầu thủ, bạn luôn cảm thấy kém gắn kết hơn. Chúng tôi đã không kiểm soát tốt tình huống và họ nhanh chóng xoay chuyển trận đấu theo hướng có lợi.

Họ ngoan cường và chỉ cần vài pha bóng cũng đủ để trừng phạt chúng tôi. Chúng tôi cũng có cơ hội, nhưng lại không tận dụng được”, HLV Alonso lý giải.

Trong bối cảnh áp lực đang tăng cao tại sân Santiago Bernabeu, HLV Xabi Alonso đã có phản ứng điềm tĩnh trước những tiếng la ó từ khán đài sau trận thua Man City. Ông khẳng định điều đó là một phần không thể thiếu của bóng đá và dành lời khen đặc biệt cho cầu thủ chơi hay nhất trận.

Vinicius không tạo được nhiều điểm nhấn trước Man City (Ảnh: Getty).

“Cổ động viên có la ó, nhưng họ cũng đã vỗ tay. Đó là cảm xúc của bóng đá. Tuyệt đối không phải lỗi của người hâm mộ, họ đã chứng kiến rất nhiều và hiểu rất rõ về đội bóng.

Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của Rodrygo. Cậu ấy đã chơi rất tốt và liên tục tạo ra các cơ hội cho đội nhà”, HLV Alonso nói.

Chiều ngược lại, dù vui mừng nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra thận trọng và thẳng thắn thừa nhận đội bóng của mình đã có nhiều khoảnh khắc không đạt yêu cầu.

Real Madrid đã chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều ở một số thời điểm. Chúng tôi đã có thể chạy rất nhiều, nhưng thường xuyên phản ứng quá chậm trong các tình huống, không thể ngăn chặn khoảng trống,” HLV Pep Guardiola nhận định.

Dù để Real Madrid vươn lên dẫn trước ngay tại Bernabeu, Manchester City đã có màn đáp trả mạnh mẽ, kết thúc hiệp một với lợi thế dẫn 2-1 nhờ các pha lập công của O'Reilly và Erling Haaland. Mặc dù còn cả một hiệp hai để gỡ hòa, đội chủ nhà đã bất lực, chấp nhận thất bại 1-2.

HLV Pep Guardiola ăn mừng cùng học trò sau khi đánh bại Real Madrid ngay tại sân Bernabeu (Ảnh: Getty).

HLV Pep Guardiola làm rõ sự khác biệt giữa kinh nghiệm và tốc độ trong trận đấu: "Mỗi lần chúng tôi mất bóng, họ đều gây nguy hiểm, đặc biệt là Vinicius, rất nhiều lần. Việc để Real Madrid ghi bàn trước là điều tốt vì nó giúp chúng tôi trở lại trận đấu”.

Ông dành lời khen ngợi đặc biệt cho ngôi sao người Bỉ: “Jeremy Doku đã chơi xuất sắc hôm nay, cũng như các cầu thủ khác. Đây là một trải nghiệm tốt cho chúng tôi khi được ở đây, và cho nhiều cầu thủ mới lần đầu tiên đến sân vận động này, nơi mà việc thi đấu ổn định rất khó khăn.

Chiến thắng quan trọng trước Real Madrid đã giúp Man City vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UEFA Champions League với 13 điểm. HLV Pep Guardiola hiện đang đặt mục tiêu duy trì sự ổn định này trong hai trận đấu cuối cùng để đảm bảo vị trí trong top 8, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.