Ngôi sao Malaysia nhận xét về U22 Việt Nam trước trận đấu quyết định

U22 Malaysia đã vượt qua U22 Việt Nam để vươn lên đứng đầu bảng B SEA Games 33 sau chiến thắng 4-1 trước U22 Lào vào hôm 6/12. Trước trận đấu quyết định với U22 Việt Nam vào ngày 11/12, tinh thần của toàn đội U22 Malaysia rất hưng phấn.

Haykal Danish thừa nhận U22 Việt Nam sở hữu thể hình tốt và lối chơi tốc độ (Ảnh: FAM).

Phát biểu trước báo giới, tiền vệ Haykal Danish thể hiện sự tự tin: “Chúng tôi đặt mục tiêu thắng ở trận tiếp theo. Kết quả hòa cũng đủ giúp U22 Malaysia vào bán kết nhưng chúng tôi hướng tới chiến thắng để lấy lại danh dự trước U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sở hữu thể hình tốt và lối chơi tốc độ. Vì vậy, với những cầu thủ có thể hình hạn chế hơn, chúng tôi cần di chuyển bóng thật nhanh”.

Cầu thủ của Selangor cho biết sự gắn kết trong đội hình Malaysia ngày càng tốt hơn, với mức độ ăn ý vượt trội so với những trận trước đó. Anh khẳng định đội lần này đến SEA Games với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.

Theo thể thức của giải đấu, ba đội đứng đầu ba bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Vì vậy, U22 Việt Nam và U22 Malaysia chỉ cần một trận hòa để chắc suất vượt qua vòng bảng.

U22 Việt Nam từng thắng U22 Malaysia ở SEA Games 32 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuy nhiên, thầy trò HLV Nafuzi Zain nhận tin dữ khi thiếu vắng hai trụ cột quan trọng. Tiền vệ chạy cánh Haqimi Azim buộc phải trở về nước sau khi nhận tin cha dượng qua đời, còn Haziq Kutty dính chấn thương nặng và không thể tiếp tục đồng hành trong phần còn lại của giải.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12.